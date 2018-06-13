Личный опыт: как привести фигуру в порядок за две недели

Нет, лишнего веса у меня никогда не было. Но у меня был целлюлит в зоне бедер, кожа была недостаточно упругой, а отсутствие правильного питания добавило пару сантиметров в талии. «Куда тебе худеть?» — самый частый вопрос, который я слышу от окружающих. И каждый раз пытаюсь донести, что моя цель — всего лишь уменьшить объемы и эффективно поработать над качеством кожи. В этом нелегком деле я перепробовала практически все.

Массаж баночками, который я самостоятельно проделывала в ванной, не принес ничего, кроме страданий и синяков. И вскоре я забросила эти экзекуции над собственнными телом.

Потом была попытка с липолитиками. Да, кожа слегка разгладилась, но объемы остались прежними. Не мой вариант.

А еще я записалась на процедуру Spherofill Cell. Судя по описанию, в проблемную зону вводят иглы с электродами, которые буквально разбивают даже фиброзный целлюлит. Но узнав, что иглы огромные, а процедура болезненная, я отменила сеанс.

И это не полный список моих попыток стать красивой без спорта и диет. Вроде пора бы уже смириться, что кроме брокколи и строгого тренера мне уже ничего не поможет. Но я решила дать шанс еще одной аппаратной процедуре с красивым названием «Эндосфера», которую предлагали в салоне красоты Bronze&Beauty.

Допрос с пристрастием

Перед первой процедурой я засыпала мастера Bronze&Beauty миллионами вопросов. Журналист я или кто? И выяснила, что «Эндосфера» — один из самых эффективных методов борьбы с различными формами целлюлита, в основе которого лежит уникальная система компрессионной микровибрации.

По поверхности тела легко скользит специальная насадка-манипула, внутри которой работают 60 силиконовых сфер. Они-то и обеспечивают необходимую вибрацию, работу «лимфатического насоса», воздействие и на кожу, и на подкожно-жировую ткань, и на мышцы.

Количество сфер, их расположение относительно друг друга, их вес и размер — результат точных расчетов, проведенных итальянскими инженерами в сотрудничестве с врачами. Во время процедуры активизируется обмен веществ, выводится лишняя жидкость, синтезируются коллаген и эластин.

Осмотрев меня и выслушав мои жалобы, мастер вынесла вердикт: две недели и семь процедур. Меня это вполне устроило — и первым делом мы пошли делать фотографии «до».

Как это было

Меня предупредили, что процедура проводится по всему телу, чтобы задействовать лимфоток, и займет 90 минут. Чтобы я чувствовала себя комфортно, мастер приглушила свет и стала водить манипулой сначала по ногам, бедрам, затем в зоне живота, рук и спины. Я боялась, что будет больно, но это оказалось щекотно! Ощущалась легкая вибрация, а «Эндосфера» светилась и выглядела как крутой гаджет. Впрочем, это так и есть.

Результат не заставил себя ждать

После первой процедуры кожа заметно покраснела — процесс пошел. На следующий день я почувствовала легкую боль в мыщцах, как это бывало в лучшие времена после вечерней пробежки.

Результатом второй и третьей процедур стала гладкость кожи. Мне было приятно ее трогать — шероховатость так называемой апельсиновой корки уже не ощущалась.

После пятой поцедуры я решилась достать из гардероба любимые джинсы 34-го размера. Достала и отложила — надену их после полного курса. Впереди еще две процедуры, а пока я замечала, что внутренняя часть бедер стала уходить. Аллилуйя!

Курс закончился, я побежала домой, даже не заскочив по пути в любимую кулинарию. Хотя мне сказали, что я могу не ограничивать себя в еде — и это не повлияет на результат. Но «Эндосфера» стала каким-то толчком, который заодно сподвигнул меня на правильное питание.

И вот момент истины — я начинаю делать замеры. Итог: минус 3 см в бедрах и минус 4 см в талии. Я была абсолютно счастлива! Кожа на животе заметно подтянулась и выглядела совершенно потрясающе.

К слову, вставать на весы я не стала. Для меня важнее отражение в зеркале, а не цифры на весах. Что самое обидное, я забыла сделать фото «после». Но на фотографиях с отдыха (куда я отправилась через неделю), результат более чем заметен, правда?

Место: салон красоты Bronze&Beauty, Москва, ул. Тверская, 22Ас3; телефон: +7 (495) 108-11-76 Стоимость: сеанс 90 минут — 5 000 рублей, по абонементу — 3 900 рублей.

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