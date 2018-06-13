Только не это: процедуры, от которых стоит отказаться летом

Зачем себя сдерживать? Все просто — необходимость отказаться от некоторых процедур именно летом связана с тем, что УФ-лучи губительны для кожи, которая после бьюти-манипуляций становится нежной и уязвимой. А раз уж летом избежать солнечного света практически невозможно, поход в салон может обернуться шокирующим, а главное –нежелательным результатом. Если не защищать кожу правильно, то процедуры, направленные на очищение, отбеливание и омоложение, и вовсе приведут к обратному эффекту — усилению пигментации, ожогам и рубцам. Чтобы не сделать себе любимой неприятные сюрпризы, выясняем запретный список процедур на лето у ведущего эксперта марки SkinCeuticals Екатерины Лазакович.

Пилинги

Пилинги (и срединные, и глубокие) могут привести к усилению пигментации и даже появлению новой. Вопрос серьезный –все лицо может покрыться темными пятнами. Поэтому из всего многообразия пилингов можно использовать только поверхностные (в условиях клиник и салонов красоты, конечно же). Например, один из таких пилингов — Pigment Balancing Peel от SkinCeuticals. Его можно использовать всесезонно, так как в составе он имеет 2 мощных антиоксиданта — витамин С и эмблику. А использование солнцезащитных средств дополнительно будет защищать кожу от вредного воздействия солнечного света.

Чистки

Не стоит делать и банальную процедуру чистки лица (особенно с использованием лазера), так как поры кожи остаются открытыми в течении нескольких дней. В них с легкостью может попасть пыль и грязь. В качестве альтернативы мануальной чистке лица предлагаем использовать сыворотки, которые выполняют функцию «пилинга без пилинга».

Лазер

Попрощайтесь на время с процедурами с использованием лазера. «Агрессивные лазеры» (например, СО2) — совсем нежелательны. Более мягкие (Фраксель) возможны, если, конечно, в них есть такая уж острая необходимость. Но за месяц до лазерной процедуры, во время нее и в течении месяца после необходимо начать использовать антиоксиданты для кожи в виде сывороток. Только в этом случае ваша кожа будет полностью защищена от агрессивных факторов внешней среды и опасного воздействия ультрафиолета. И, конечно, не стоит забывать про использование солнцезащитных средств весь период лечения и после него.

Удаление родинок

Придется решительно забыть до осени об удалении новообразований, родинок, папиллом, сосудистых звездочек. Ультрафиолет может спровоцировать появление нежелательных косметических дефектов, от которых в последствии будет очень сложно избавиться. В этот период необходимо пользоваться солнцезащитными средствами, при этом постоянно обновлять их в течении всего дня.

Удаление татуировок

Перестала нравится любимая татуировка? Подождите до осени — удаление татуировок на открытых поверхностях летом приведет к появлению гиперпигментации, с которой будет очень сложно бороться. Поверьте, она будет раздражать вас еще больше надоевшей тату.