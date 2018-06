10 бьюти-средств для отпуска на море

Маска Dermask Water Jet Soothing Hydra Solution, Dr. Jart+

Резкие перепады климата усугубляют существующие проблемы с кожей, а могут и «подарить» новые. Маска Dr. Jart+ спасет от сухости в самолете и справится с испытанием зноем. Экстракт алоэ вера и пантенол в составе быстро восстановят кожу и обеспечат ей многоуровневое увлажнение.

Солнцезащитное молочко Anthelios XL SPF 50, La Roche Posay

Думаете, что санскрин с высокой степенью защиты не даст вам хорошо загореть? Давайте сразу расставим все точки над «i». Санскрин не противоречит вашему желанию стать смуглее. Он гарантирует надежную защиту от вредоносных излучений. Да, темнеть вы будете дольше, но без ультрафиолетового стресса кожа получит более ровный бронзовый загар. Вам понравится солнцезащитный лосьон La Roche Posay: он легко распределяется по лицу и телу, не оставляя жирного блеска и белых следов.

Бальзам-стик для губ SPF 25 c оттенком, Kiehl’s На пляжном отдыхе губам тоже нужна защита от солнца. Долгое пребывание под палящими лучами провоцирует сухость и шелушение. Бальзам Kiehl’s увлажняет на пять с плюсом и придает губам мягкий ягодный оттенок. Он чудесно пахнет лимоном, но постарайтесь удержаться от соблазна облизать губы, иначе вся польза от бальзама сойдет на нет.

No Blow Dry Right Cream, Redken

Во влажном морском климате укротить даже обычно послушные волосы — задача не из легких. Если после дня на пляже на голове пакля, а не локоны русалки, берите на вооружение крем-стайлинг Redken. Секрет прост: наносите средство на влажные волосы, заплетаете косички и даете волосам высохнуть естественным путем. Вуаля, вы подружка серфера, не иначе.

Тушь для ресниц Intensifying Long Wear Mascara, Bobbi Brown

Если вы не можете выйти без макияжа даже на пляж, доверьтесь влагостойкой туши Bobbi Brown. Она не уплывет под глаза после купания в море или волейбола на пляже, и ресницы при этом будут выглядеть естественно. Чтобы снять тушь перед сном, достаточно теплой воды. Намочите ватные диски, приложите к ресницам секунд на тридцать, и краска сойдет без лишних усилий.

Масло для лица Huile De Jasmin, Chanel

Летом хочется отказаться от тяжелых кремов в пользу легких масел. Они быстро впитываются и не оставляют жирной пленки на лице. Нам нравится обновленная версия культового масла Huile De Jasmin. Оно фантастически пахнет жасмином и восстанавливает уставшую чувствительную кожу. Совет: при нанесении сделайте небольшой массаж, двигаясь от центра к краям лица, чтобы кожа стала более упругой.

Охлаждающий гель с йогуртом, Korres

Если вы забылись на пляже в мечтах о бронзовом загаре, декадентская бледность может смениться краснотой. Но не спешите сетовать, что отдых пошел насмарку. Гель-крем Korres с натуральным йогуртом и экстрактом календулы мгновенно охладит и успокоит раздраженные участки кожи лица и тела.

Бальзам для снятия макияжа Take the Day Off, Clinique

В отпуске советуем заменить привычную мицеллярную воду на нежный гидрофильный бальзам. Сначала покажется странным снимать косметику субстанцией, напоминающей воск, но, наловчившись, вы заметите, что он ничуть не хуже справляется с загрязнениями. Бальзам Clarins после контакта с водой превращается в масло, которое легко смывается и оставляет кожу нежной

Прессованная основа PurePressed Base SPF 20, Jane Iredale

В жару не хочется ходить в тональном камуфляже, но если очень нужно прикрыть несовершенства, минеральная пудра Jane Iredale отлично справится с задачей. Бестселлер марки создает полупрозрачный матовый финиш и контролирует выработку кожного сала, не забивая поры. Только не полагайтесь на SPF в составе пудры: в условиях пляжного отдыха необходима более серьезная защита (написали об этом в пункте 2).

Масло для тела «Розовый грейпфрут», The Body Shop

Сорбет для тела с ароматом грейпфрута The Body Shop немного напоминает творожок «Даниссимо» по своей текстуре: очень нежный, легкий и шелковистый. Масла ши и какао интенсивно питают кожу, а масло семян грейпфрута не только поднимает настроение из-за цитрусового аромата, но и оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект.