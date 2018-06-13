Тестирует гуру: 5 новинок для макияжа и ухода за кожей

Гель для умывания L’occitane, тканевая маска Secret Garden и новинки для макияжа от Giorgio Armani, Soda и Siel. Звездный визажист, создательница салона красоты Art’Up Алена Лапина протестировала средства и объяснила, кому подойдет (или не подойдет) каждое из них.

Гель для умывания Aqua Reotier, L’occitane

Честно умывалась гелем три дня утром и вечером. Я всегда с осторожностью тестирую новые средства — кожа чувствительная и восприимчивая к любым переменам в уходе. Если на лице не появилось высыпаний, это уже здорово!

Расход у геля экономичный, одного-двух нажатий достаточно, чтобы смыть макияж, — средство хорошо пенится. Во флаконе у геля выраженный цитрусовый аромат, но при смывании его не остается на лице — это тоже хорошо!

После умывания — ощущение чистой кожи, но не пересушенной и не стянутой. Как будто вы только что использовали мицеллярную воду. Единственное «но» для меня — его нельзя наносить на глаза, а я люблю, чтобы можно было одним махом смыть все с лица

Цена: 1690 руб.

Двухфазная тканевая маска Lemon Oil Ampoule Mask, Secret Garden

Корейский уход представляет собой тканевую маску и сыворотку, пропитанную активными веществами (лимонным маслом). У сыворотки очень приятная консистенция, легкая, как вода с ароматом лимона. Сначала я нанесла на очищенную кожу сыворотку, затем поверх — тканевую маску. Плюс — она действительно хорошо прилегает к лицу. Держала на коже 20 минут. За это время не почувствовала ни пощипываний, ни покалываний, ни холодка.

Не могу сказать, что после снятия заметила визуальный эффект. Да, есть ощущение более увлажненной кожи, но на этом все. Производитель советует распределить остатки маски массажными движениями, но мне не понравилось ощущение липкости после, поэтому протерла кожу тоником.

Цена: 398 руб.

Тинт для глаз Tokyo Gardens Eye Tint, оттенок Copper Reflection (34), Giorgio Armani

Наносить тинт нужно только на чистую кожу век. Достаточно крупные блестки ложатся неравномерно и плохо распределяются по тону или основе.

Втушевать поверх сухие тени тоже проблематично, так как золотые частички тут же осыпаются. Поэтому я советую использовать средство летом как моно-тени! Держится стойко, красиво мерцает на фоне загорелой кожи и фиксируется очень тонкой пленкой.

Цена: около 2500 руб.

Матовая помада Matte Lip Liquid #Matteaboutyou, оттенок 006 Wannabe, Soda

Средство заявлено как матовое суперстойкое, и это на 100% так! Оставляет насыщенный плотный «бархатный» финиш. При этом не сильно сушит губы (гораздо меньше, чем многие другие пигменты). Держится средство очень хорошо, можете есть, пить и совершенно не бояться за оттенок.

Но для того, чтобы снять помаду с губ, нужно приложить усилия. Я использую двухфазное средство. И еще один нюанс: если с первого раза не получилось ровно накрасить губы, приготовьтесь к небольшой неприятности — убрать неровности контура будет сложно.

Цена: 419 руб.

Консилер для лица Fusion Smoothing Concealer, тон 5 (ванильно-бежевый), Siel

Проблема средства в том, что он заявлен, как консилер «для всего»: для коррекции синяков, пигментных пятен и высыпаний. Но под глаза он категорически не подходит (я тестировала средство на нескольких девушках разных возрастов): сушит и подчеркивает мимические морщины. Высыпания он маскирует неплохо, но полностью их не скроет (средство не особо пигментированное).

Цена: 450 руб.