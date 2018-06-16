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Как правильно носить нижнее белье
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Как правильно носить нижнее белье 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Выбрать нижнее белье не так просто, как может показаться на первый взгляд. Ведь оно должно быть красивым, удобным и безопасным. На что нужно обратить внимание, чтобы не ошибиться с выбором.

Швы видны под одеждой

Если вы предпочитаете носить облегающую одежду, проследите, чтобы сквозь не не проступали бельевые швы. Альтернативой могут стать стринги по особым случаям или бесшовное елье из тонкой ткани на каждый день.

Резинки врезаются в бока и ягодицы

Очень важно, чтобы белье нигде не давило и не жало, тесное белье нарушает кровообращение и не очень эстетично выглядит. Это происходит, когда белье не подходит по размеру. Не стесняйтесь примерять белье под покупкой.

Белье просвечивается

Это просто некрасиво. Под светлую одежду не стоит надевать темное белье, оно будет слишком бросаться в глаза. Кстати, белое белье также сильно просвечивает сквозь белую одежду. В этом случае предпочтительнее надеть белье телесного цвета.

Верблюжья лапка

Это сленговое выражение используется в случае, когда трусы впиваются в кожу спереди и это очень видно сквозь трикотажные брюки или леггинсы. Чтобы избежать конфуза, обратите внимание, чтобы в трусах была удобная и широкая ластовица.

Следы пота

Не только некрасиво смотрятся, но и портят белье. Отдавайте предпочтение натуральным тканям, а также одевайтесь по погоде, чтобы не перегреваться и не переохлаждаться.
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