Ещё
Зачем мужчинам пластические операции
Далее:
Читайте также:
Ещё

Зачем мужчинам пластические операции 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Американские пластические хирурги отмечают интересный факт — количество мужчин, которые решаются на операции, резко увеличилось.
Особой популярностью пользуются пластические операции, которые помогают мужчине выглядеть более подтянутым и спортивным. Операции по уменьшению объемов груди, липосакция и абдоминопластика позволяют избавиться от самых распространенных проблем, связанных с неправильным питанием и малоподвижным образом жизни. Пластические операции позволяют быстро уменьшить объемы тела, сбросить вес и не тратить время в спортзале.
Любопытно, что раньше интерес к подобным операциям проявляли в основном мужчины старшего возраста, но теперь их делают и более молодые.
По мнению специалистов, одной из важных причин таких изменений является давление соцсетей, конкуренция, а также все увеличивающиеся темпы ожирения людей. Поэтому подтянутое тело и кубики пресса становятся важным показателем, а, следовательно, повышают шансы на социальную успешность.
Эксперты двояко оценивают новую тенденцию. По мнению одних специалистов, пластические операции не очень хорошо влияют на психологическое состояние пациента. Другие же склонны видеть позитивный знак в том, что мужчины больше не стесняются прибегать к услугам пластических хирургов. Они открыто признают, что внешний вид им важен так же, как и женщинам.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«В ванной постоянно сушится ее белье»8
Почему анальный секс — это не страшно69
Пуговка показала «беременный» живот14
«Ведьма!»: Климова поразила юностью на «Кинотавре»6
Пугачева: «Я живу с Галкиным и Киркоровым»15
Видео
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
01:55
«Ведьма!»: Климова поразила юностью на «Кинотавре»
Звёзды
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
12:39
Сексуальные жены миллиардеров
Звёзды
00:14
Нюша об ужасающих изменениях во внешности
Звёзды
13:45
Супермодель 90-х располнела до неузнаваемости
Звёзды
00:19
Седокова надела платье, как у первоклассницы
Звёзды
12:26
Когда исчезнут плюшевые игрушки
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение