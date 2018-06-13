Зачем мужчинам пластические операции

Американские пластические хирурги отмечают интересный факт — количество мужчин, которые решаются на операции, резко увеличилось.

Особой популярностью пользуются пластические операции, которые помогают мужчине выглядеть более подтянутым и спортивным. Операции по уменьшению объемов груди, липосакция и абдоминопластика позволяют избавиться от самых распространенных проблем, связанных с неправильным питанием и малоподвижным образом жизни. Пластические операции позволяют быстро уменьшить объемы тела, сбросить вес и не тратить время в спортзале.

Любопытно, что раньше интерес к подобным операциям проявляли в основном мужчины старшего возраста, но теперь их делают и более молодые.

По мнению специалистов, одной из важных причин таких изменений является давление соцсетей, конкуренция, а также все увеличивающиеся темпы ожирения людей. Поэтому подтянутое тело и кубики пресса становятся важным показателем, а, следовательно, повышают шансы на социальную успешность.

Эксперты двояко оценивают новую тенденцию. По мнению одних специалистов, пластические операции не очень хорошо влияют на психологическое состояние пациента. Другие же склонны видеть позитивный знак в том, что мужчины больше не стесняются прибегать к услугам пластических хирургов. Они открыто признают, что внешний вид им важен так же, как и женщинам.