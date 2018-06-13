Выбор редакторов: 15 лучших крем-гелей для лица на лето

С алоэ и гиалуроновой кислотой, для охлаждения кожи, увлажнения и даже лечения солнечных ожогов — редакция BeautyHack протестировала лучшие крем-гели для лица, которые вам понадобятся этим летом.

Увлажняющий гель-крем Hydra-Filler Mat, Filorga

«Французский бренд Filorga существует уже более 35 лет и известен своей космецевтикой. В лаборатории бренда работают ведущие специалисты эстетической медицины, а в создании средств принимают участие и квалифицированные хирурги. Я очень люблю гелевые по текстуре кремы, которые быстро впитываются. Нанес с утра после душа, увлажнил кожу, выждал десять минут (в этот момент я, как правило, сушу голову), и лицо готово к макияжу. Hydra-Filler Mat как раз такой! Заменил мне праймер (после него тональный крем лег ровным слоем и не скатался) и смягчил кожу (у меня она сухая).

В составе — два вида гиалуроновой кислоты для увлажнения и экзополисахарид для регенерации защитной функции кожи. Особенно рекомендую людям со смешанным типом и тем, у кого частая проблема — расширенные поры (средство оперативно их сужает)».

Цена: 4 225 руб.

Увлажняющий крем-гель Hydramemory Cream Gel, [comfort zone]

«Я уже рассказывала о пятерке любимых кремов подходящих моей комбинированной коже — а шестым запишите крем-гель от [comfort zone]. Лучшего увлажняющего средства на лето я пока не встречала, поэтому если вы тоже под конец для блестите и с ужасом лицезреете распад тонального крема на лице, берите на заметку.

Крем-гель буквально утоляет жажду кожи — она преображается за секунду и начинает сиять изнутри. Никакой липкости и жирности вы не почувствуете — средство так быстро впитывается, что после первого применения я уж было подумала списать его со счетов, как неэффективное. А потом заметила, как исчезли шелушения на «крыльях» носа, как хорошо стал ложиться (и держаться!) тональный крем, и как отпала необходимость всюду носить с собой матирующие салфетки — а лицо, как вы знаете, блестит больше, если коже не хватает питания.

В составе чудо-крема натуральные экстракты яблока, чечевицы и арбузной кожуры — по-моему, очень по-летнему. Они гарантируют двойной эффект увлажнения, а за питание кожи отвечает масло моргинии, обеспечивающее легкие липиды и выступающее в роли антиоксиданта».

Цена: по запросу

Увлажняющий крем-гель для лица Ultra Facial Oil Free Gel-Cream, Kiehl’s Тестировала редактор BeautyHack Юлия Козолий

«Крем-гель входит в серию Ultra Facial, добрая половина средств из которой — бестселлеры. Только если тоник, увлажняющий крем и очищающий гель в монохромных баночках созданы для ежедневного ухода за кожей любого типа (и в любое время года), то у этого средства более узконаправленное действие. Он пригодится комбинированной коже с мелкими несовершенствами.

Я всю весну боролась с высыпаниями, поэтому сейчас средство использую на полную катушку! У него консистенция геля — если вы когда-нибудь видели чистую гиалуроновую кислоту, то знаете, что она выглядит также. Ultra Facial Oil Free Gel-Cream очень легкий и быстро впитывается, увлажняя область щек и матируя T-зону и лоб. В составе есть глицерин, поэтому средство убирает мелкие покраснения. А еще оно выручает, если нужно избавиться от чувства стянутости (я всегда наношу после очищающих масок)».

Цена: 2200 руб.

Гель Elixir De Lumiere, Eisenberg

В жару мне совсем не хочется перегружать лицо средствами, и нужен один-единственный (и лучший!) крем, который увлажнит кожу, подготовит ее к макияжу и сделает лицо сияющим. Такой нашелся среди средств французского бренда, который известен во всем мире благодаря линейке парфюмов (подробнее о семейном бренде с интересной философией можно почитать здесь).

Уходовые средства удались марке не хуже ароматов — маска, которая за считанные минуты снимет усталость и преобразит лицо прочно поселилась на полках настоящих бьютиголиков (и на моей тоже). И гель совсем не разочаровал. На лето он — то, что надо (по трем пунктам).

1) У него очень легкая текстура, и поэтому гель не перегрузит лицо, не оставит липких следов и не травмирует кожу, если вы обгорите. В составе — экстракт цветков Bellis Perennis, который помогает справляться со всеми этапами синтеза меланина (на солнце он неизбежен).

2) Средство многофункционально — его можно наносить и на нежную область под глазами (а значит в отпускную косметичку «поедет» на одно средство меньше). Гель заменит не только основной этап ухода, но и базу под макияж. Бонус — средство придает коже легкое сияние (хайлайтер и иллюминатор тоже можно не брать — только если для вечернего макияжа).

3) Гель позволяет обойтись без макияжа вовсе. В составе средства есть не только ценный экстракт, но и фоторефлекторы — мелкие светоотражающие частицы, которые «ловят» дневной свет и солнечные лучи. Они подсвечивают кожу и словно фотошопом скрывают мелкие несовершенства (а что еще нужно от макияжа летом?).

Есть только одно «но» — средство не даст вашей коже мощный заряд увлажнения. Поэтому если летом она отчаянно кричит «воды!», запаситесь тканевыми масками — в комплексе с гелем получается совсем отличное «комбо».

Цена: около 5 000 руб.

Алоэ-гель для лица и тела Hidraloe Facial and Body Aloe Gel, Sesderma

Тестировала старший редактор BeautyHack Анастасия Сперанская

«Зеленая-зеленая трава» — вот какие ассоциации вызывает у меня и цвет, и аромат средства. Нежно-зеленый гель пахнет как свежесрезанный стебель алоэ и на коже ведет себя очень похоже — быстро впитывается, успокаивая кожу. Именно для раздражений, шелушений и даже ожогов оно и предназначено — неслучайно алоэ даже в древние времена использовали для лечения солнечных ран.

В составе помимо алоэ есть масло шиповника, витамин А и бисабопол, которому особенно будет рад мой обгоревший этим летом нос. Но не думайте, что средство будет полезно только летом — сохраните баночку и на зиму, чтобы «успокаивать» обветренные красные щеки после кросса на работу и обратно».

Цена: 2 800 руб.

Гель для лица HYDRA-V Refreshing Gel, Artistry

Тестировала менеджер проекта BeautyHack Анастасия Лягушкина

«Моя кожа постоянно меняется: зимой становится очень сухой, весной –комбинированной, а к лету даже немного жирной. Но она всегда нуждается в увлажнении, вне зависимости от своего состояния.

Поэтому я решила попробовать гель для лица Artistry для увлажнения кожи. По текстуре средство в меру густое, но при этом распределяется ровным слоем. Удобный дозатор выдает ровно столько геля, сколько нужно, чтобы хватило на все лицо. Понравился и легкий ненавязчивый аромат. После геля кожа становится увлажненной, но при этом матовой и без лишнего блеска».

Цена: 2 290 руб.

Гель-бальзам для сияния кожи «Морской источник» Source Marine, Thalgo

«Я всегда нахожусь в поисках идеального крема — даже самый стойкий оловянный солдатик рано или поздно подводит. Последние несколько месяцев моя кожа просто сходила с ума: стресс, перепады температур, плохое питание. Все это моментально отразилось на моем лице. Когда тестировала крем в первый раз, не возлагала особых надежд: хороший? Да. Увлажняет? Да. Не вызывает высыпаний? Да. На этом этапе я уже была безумно рада, так как этих показателей было более чем достаточно.

Текстура бальзама идеально подходит для теплого времени года — кожа увлажненная, но не жирная. Впитывается моментально, поэтому подходит для ухода и в ночное время, и перед макияжем. Но самое главное — с ним улучшился цвет лица и качество кожи. Теперь она более однородная, мягкая и свежая. Этот крем для меня просто находка. Если бы нужно было оставить лишь одно средство ухода, то это точно был бы именно он».

Цена: 3 499 руб.

Насыщенный Крем «Интенсивное Увлажнение 48Ч», Yves Rocher

«Если честно, я очень люблю бренд Yves Rocher за натуральные составы средств и удобные упаковки. Стеклянную круглую баночку объемом 50 миллилитров можно не только хранить на полочке в ванной комнате, но и брать с собой в путешествия. У этого средства из увлажняющей линейки Yves Rocher очень легкая текстура — что-то среднее между кремом и гелем. Если приоткрыть крышку, то сразу чувствуется легкий аромат средства (но на коже он долго не остается). У меня жирная кожа, и это средство отлично увлажняет ее в течение дня, а перед сном я наношу его поверх восстанавливающей сыворотки».

Цена: 950 руб.

Средство глубокого увлажнения Water Drop Whitening от Dr. Jart+

«Знакомьтесь с SOS-средством с ошеломляющим WOW-эффектом. Water Drop Whitening создан для гипер-увлажнения и снятия покраснений — он отлично подходит для обладательниц чувствительной кожи. Это легкий по текстуре крем-гель, который не оставляет на лице пленки и имеет водянистую текстуру. После нанесения гель будто превращается в воду и выступает на коже небольшими капельками. Я использую его утром после тоника — отличная альтернатива базе под макияж. Также Water Drop хорошо увлажняет кожу после использования масок на глиняной основе.

Важный момент: на упаковке вы увидите слово Whitening. Предполагается, что помимо основных задач гель будет также справляться с пигментацией и оказывать отбеливающий эффект. Оценить это я не смогла, так как постоянно использую тон с SPF 20. Бьютихак: средство в щедром объеме 100 мл отлично подойдет для домашних бьюти-процедур, а вот тревел-вариант прихватите с собой в самолет. Кожа скажет вам спасибо за щедрое и моментальное увлажнение».

Цена: 4 524 руб.

Увлажнитель для лица Perfect Moisturizer, 3Lab

Тестировала главный редактор BeautyHack Карина Андреева

Мишель Обама и «Средства американского бренда любимы такими знаменитостями, как Дженнифер Лопес Хилари Суонк . Марка одной из первых представила уникальную технологию использования стволовых клеток и фактор роста, полученный биоинженерным способом. Я уже рассказывала про крем для зоны вокруг глаз и про BB-крем, пришло время и увлажнителя для лица!

Обычно, когда пробуешь средства, которые на порядок выше средней цены, ждешь чуда. И для меня с этим кремом оно произошло! Пробовала его неделю и тщательно отслеживала результат. Пожалуй, большая разница между другими средствами, которые хорошо увлажняют и при этом быстро впитываются, в том, что это дает пролонгированный эффект. Наносила каждое утро массажными движениями на лицо и зону декольте гель белого цвета, и через минуту от средства уже не оставалось и следа (кожа жадно его съедает), а через пять я уже приступала к макияжу (снова альтернатива праймеру, потому что тональный крем лег ровно и не скатался). Крем действительно хорошо увлажняет, при этом это не «разовая акция»: за неделю лицо посвежело, шелушения на носу, которые мучали меня еще с зимы, пропали и, кажется, возвращаться не планируют. Крем не имеет никакого запаха (противники отдушек, берите на заметку), а еще у него очень удобный дозатор (двух нажатий достаточно, чтобы выдавить нужное количество на все лицо) и экономичный расход (на ближайшую пару месяцев такой большой упаковки точно хватит). В составе — масло оливы и гиалуроновая кислота».

Цена: 10 045 руб.

Крем Энергия «С» с мультивитаминами Energy «C» Multivitamin Cream, Egia

Тестировала редактор BeautyHack. Дарья Сизова

«Летом моей коже по-прежнему не хватает витаминов, а к борьбе с шелушениями прибавляется фронт борьбы с пигментацией (у меня очень светлая кожа, склонная к этой проблеме, и в летний сезон я не выхожу из дома без средств с SPF). Поэтому была в отчаянном поиске средства, которое сможет увлажнить кожу и защитить ее от солнечных лучей, избавив меня от серого цвета лица. Непростая задача, правда?

Герой моего лета нашелся практически сразу. Со средствами профессионального итальянского бренда у меня давняя любовь, которая началась с сыворотки с витамином C Energising Essence — она вернула мою кожу к жизни весной (подробнее о ней можно почитать здесь. Поэтому я с радостью попробовала крем этой же линейки — и не прогадала.

У средства достаточно легкая, но очень питательная текстура. Нанесла его утром, и пока пила свой кофе, он уже полностью впитался, не оставив жирной пленки и не стянув кожу. Отлично сработал как база под макияж — тональное средство легло ровно и продержалось до конца дня.

Но самое ценное в средстве — его состав. Оно содержит чистый витамин С (в стабильной форме, конечно). А значит, крем не просто разбудит «уставшую» кожу, сделав ее увлажненной (за это отвечает экстракт масла миндаля) и сияющей, но и простимулирует синтез коллагена и эластана, заставив клетки работать. В результате ваше лицо будет выглядеть отдохнувшим, а кожа станет более упругой (проверено на мне).

Отдельный бонус для лета — SPF 50. Почему это важно, можно почитать здесь».

Цена: 5 575 руб.

Освежающий охлаждающий гель с алоэ Aloe Fresh Cooling Gel, The Skin House

Тестировала SMM-менеджер BeautyHack Александра Гришина

«Когда читаешь состав и инструкцию к применению это геля, становится страшно — что им только нельзя «вылечить»: глубоко увлажнить кожу в качестве уходового средства (легко!), заживить порезы и ранки даже после бритья и на своем мужчине (без проблем!), нанести вместо основы под тональный крем (запросто!). Согласитесь, немного пугает такой корейский напор. Но несмотря на свой бьюти-шок, вынуждена подтвердить работоспособность этого геля по всем заявленным действиям.

А все благодаря ценному натуральному составу. Основной ингредиент — алоэ, освежающий и охлаждающий кожу. На время отпускного сезона средство просто обязано поселиться в вашей косметичке. Экстракты вишни и манго нежно успокаивают и смягчают кожу, дополнительно заметно сужая поры. Экстракт личи оказывает на кожу видимое оздоравливающее действие, интенсивно увлажняет кожу и регулирует ее водно-солевой баланс.

Цена: 900 руб.

Интенсивно увлажняющая крем-сыворотка, Lundenilona

Тестировала специальный корреспондент BeautyHack Дарья Миронова

«Это средство для лица производитель советует использовать обладательницам разных типов кожи по-разному. Если у вас нормальная или жирная кожа, то наносите его как крем, а для девушек с сухой или обезвоженной кожей лучше использовать его вместо сыворотки (под другой крем).

Состав крем-сыворотки от Lundenilona очень многообещающий: протеин пшеницы, экстракт алоэ и витамины С, Е, В3, В5 и В6. Я со своей жирной, но иногда обезвоженной кожей, наносила несколько капель (именно капель, средство жидкое и имеет дозатор-пипетку) по утрам, а по вечерам добавляла к уходу питательный ночной крем».

Цена: 1 950 руб.

Увлажняющая сыворотка Eau Thermale Water Serum, Uriage

Тестировала ассистент редакции Карина Ильясова

«Эта сыворотка, предназначенная для увлажнения кожи, отлично подойдет в качестве вспомогательного элемента к вашему обычному уходу. Благодаря легкой формуле, она отлично и быстро впитывается, не оставляя следов. Она не сможет выступать в роли основного ухода — производитель сразу заявляет об этом.

Но если даже в теплое время года вы меняете питательные средства на более легкие, а увлажнения все равно не хватает, то это сыворотка вас выручит. Обычно наношу ее перед сном и наслаждаюсь гладкой, мягкой кожей без высыпаний. Думаю, что для холодного времени года она слабовата, а вот летом — то, что нужно».

Цена: 1 289 руб.

Аква-флюид Hydra Genius Aqua Fluid «Гений увлажнения», L'Oréal

Тестировала менеджер проекта BeautyHack Анастасия Лягушкина

«Упаковка средства приятная как визуально, так и по тактильным ощущениям, к тому же очень удобный дозатор, с первого раза выдающий необходимое количество средства. Главные составляющие флюида — это гиалуроновая кислота и сок алоэ. По текстуре средство напоминает гель белого цвета, который быстро растворяется при соприкосновении с кожей и словно превращается в воду. Гель оставляет приятный и легкий аромат алоэ, а кожа становится мягкой, бархатистой и увлажненной после применения, при этом без липкости. Если вы страдаете от жирного блеска в течение дня, оцените и то, что лицо после геля слегка матовое. Также не может не радовать достаточно экономичная цена флюида, которая не сказывается на качестве».

Цена: 450 руб.

Защитный увлажняющий крем с эффектом матирования Protective Daily Moisturiser SPF50 Mattifying, Ultraceuticals

Тестировала smm-менеджер BeautyHack Александра Гришина

«Девушки с жирным типом кожи — это находка для вас! Комфортная текстура без неприятного липкого слоя, экономичный расход, большой объем флакона (100 мл). Из минусов — разве, что цена, но средство стоит каждого рубля, поверьте! У крема средняя, но необходимая для города защита SPF 30. Как обладательница очень жирной кожи, не могу нарадоваться его стойкости и бархатистому финишу без блеска.

В составе крема привычный для санскрина пантенол, гиалуроновая кислота, масло ши и ниацинамид. Последний, кстати, — активный компонент для клеточного обновления кожи. Ниацинамид улучшает эластичность кожи и создает барьерную функцию, осветляя пигментные пятна.

Я пользуюсь кремом каждый день. Наношу после умывания и тоника. Лучше использовать его за 15-20 минут до выхода на солнце».

Цена: 5 000 руб.