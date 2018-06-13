Нити, ботокс, филлеры: косметолог раскрывает секреты красоты звезд

Марта Орлова, косметолог @doktormarta

Да или нет: мезонити, уколы ботокса, филлеры, гиалуроновая кислота… Косметолог Марта Орлова раскрывает секреты красоты звезд, внешность которых, кажется, не тронул скальпель хирурга. Или все-таки тронул?

Здоровый образ жизни и эстетическая медицина дают возможность продлить молодость и красоту, чем с успехом пользуются многие знаменитости, — уверена Марта.

Наташа Королева , 45 лет Что делала: филлеры на основе гиалуроновой кислоты

В 45 баба-ягодка опять. Это точно про Наташу. Овал подтянут, идеальная кожа, выразительные скулы, четкий контур угла нижней челюсти, открытые глаза без нависания век — это тренды нашего времени. Наверняка, чтобы обладать этим, певица прибегала к помощи разных специалистов. В итоге выглядит натурально и красиво. Объем и рельеф скул, а также угла нижней челюсти, пухлые губы, и острый подбородок — все это можно создать филлерами на основе гиалуроновой кислоты. Филлер — это инъекционный препарат для лица и тела, который используется как наполнитель для коррекции косметических дефектов. Уходит дряблость и провисание кожи. А об уникальных свойствах гиалуроновой кислоты можно говорить бесконечно. Она способна удерживать молекулы воды, образуя гелеобразную структуру. Кремы, содержащие данную кислоту, полезно наносить на лицо для увлажнения. Королева подтянула лицо, но без перебора, что похвально в эпоху одутловатых лиц и раздутых губ.

Дана рассталась с вредными привычками, нашла контакт с дочкой и полностью преобразилась внешне, попрощавшись с прошлой жизнью. За последнее время телеведущая сделала действительно много омолаживающих процедур и не скрывает этого. По всей видимости, влажный и жаркий климат Таиланда, где она проходила реабилитацию, не пошел на пользу ее нежной коже. Дана использовала мезонити для подтяжки лица. Также у нее была биоревитализация. Это косметологические инъекции, насыщающие глубокие слои кожи питательными, заживляющими и увлажняющими компонентами. Благодаря им Дана избавилась от нежелательной пигментации на коже после воздействия солнца. В среднем данная процедура стоит 12 тысяч рублей. И третье — филлеры, благодаря которым она стала выглядеть ухоженно и дорого в хорошем смысле слова.

Ксения всегда выглядит как девочка. Когда несколько лет назад она похудела, можно было заметить формирование складок на щеках из-за снижения тургора и провисания кожи. Но сейчас ее лицо натянуто и рельефно настолько идеально, что наверняка она использовала нити и филлеры. Причем редко кому везет скинуть килограммы и стать счастливой обладательницей модных впалых щек. Чтобы добиться такого эффекта, очень часто прибегают к пластике. Удаление комков Биша — одна из самых популярных операций, но многие спорят о ее целесообразности. Впрочем, если хочется быстро и навсегда избавиться от круглых толстых щек, то выбор очевиден. А кожу, которая впоследствии обвисает, можно подтянуть нитями или еще одной операцией.

В современной эстетике высокие скулы все еще в моде. Неудивительно, что многие красавицы их себе увеличивают и в результате не просто получают лицо в тренде, но и за счет векторного лифтинга убирают носогубные складки и провисание кожи. А вот у Равшаны Курковой изначально конституционально высокие скулы, и типаж старения, скорее типичный для азиаток. Поэтому актриса выглядит не просто молодо, а юно. Тот факт, что в углах ее глаз собираются выразительные мимические морщинки, кожа нижних век выглядит немного отечной, скорее свидетельствует в пользу того, что пока наша героиня действительно не обращалась к косметологу. Но стоит признать, что Равшана пока себе может позволить избегать омолаживающих процедур. Кстати, убирать мимические морщины ботулотоксинами часто непозволительно актрисам, так как их лицо от этого становится профнепригодным, неживым. А им нужно играть целую гамму чувств. Поэтому в данном случае наличие морщинок вполне оправданно. Отмечу также, что Равшана правильно питается и занимается спортом, что тоже немаловажно. Советую брать с нее пример.

Виктория Толстоганова , 46 лет Что делала: ничего, необходима блефаропластика верхних век Многие звезды боятся перемен и неудач, ведь они зарабатывают на своей внешности. Стать более привлекательной, но неузнаваемой — это риск для знаменитости. Вот почему многие выбирают исключительно здоровый образ жизни и естественное старение. Но на примере Виктории Толстогановой эта тактика весьма спорная. В силу особенностей строения глазницы и в результате нарастания деформационного старения подтяжка, так называемая блефаропластика верхних век, ей уже крайне необходима. Видно, что при нанесении макияжа артистке приходится подстраиваться под птоз век.

Что делала: филлеры, мезонити, уколы ботулотоксина

Татьяна является лицом клиники эстетической медицины. Неудивительно, что многие процедуры она испытала на себе. И, несмотря на возраст, выглядит прекрасно. Ей удалось почти невозможное: сохранить типаж, оставив достаточно живую мимику. Ее кожа подтянутая, а образ ухоженный и утонченный. Актриса узнаваема и сможет отыграть любую эмоцию.

Что делала: уколы ботулотоксина

Прекрасно в свои годы выглядит и Наталия Гулькина. Несмотря на неординарный типаж и сложный мускулистый тип старения, более характерный для мужчин, ей удается превосходно сохранять молодость, не утратив уникальность. В отличие от актрис, у нее не было профессиональных ограничений, и отчетливо видно, что она избавилась от мимических морщин с помощью ботулотоксина. Процедура очень популярная и стоит умеренных денег — от 7 тысяч рублей. Лицо Наталии доказывает, что своевременное и систематическое использование препаратов действительно способно предотвратить появление сетки морщин на лбу и вокруг глаз. А еще благодаря правильному сбалансированному питанию Наталья в свое время похудела на 18 килограммов. Подтянуть фигуру ей удалось с помощью умеренных физических нагрузок. Главное — не переборщить, потому что спорт — это всегда большие нагрузки и работа мышц, в том числе и на лице, что способствует прогрессированию деформаций и старению. Это происходит за счет интенсивного сжигания жира и потоотделения. Поэтому так часто фитнес-модели и чемпионки бодибилдинга имеют шикарные тела, но грубые лица. Также спортивные нагрузки и специальное питание могут вызывать гормональные перепады, провоцирующие высыпания на коже.

Наталья Ионова, 32 года

Что делала: грудь

Певице Глюкозе изначально повезло с типажом, но она постоянно и очень грамотно работает над собой и в итоге достигла почти совершенства. Хотя если посмотреть на ее маму, то можно убедиться, что и гены очень хорошие. Такие люди естественно и красиво стареют. Вычурно тонкий нос, огромные густые наращенные ресницы, безумно широкие брови и губы фантастического объема популярны среди девушек, которые ищут счастья рядом с богатым мужчиной. Но эта вычурная сексуальность чаще отталкивает, чем является пропуском в сладкую жизнь. Посмотрите на Наташу, на ее утонченность и стиль. В ней нет ни капли пошлости, притом что она безумно сексуальна. Конечно, она ухаживает за собой. Но залогом ее красоты сейчас являются постоянные занятия йогой, увлажняющие маски и правильное питание. Правда, есть подозрение, что после рождения детей певица все-таки сделала коррекцию молочных желез, чтобы грудь выглядела упругой.

Что делала: ничего

Где фитнес, там часто и баня. Данное сочетание полюбилось звездной балерине Анастасии Волочковой. Однако слишком частое посещение парной способствует появлению расширенной сетки сосудов на лице. Поэтому я бы советовала не перебарщивать. Анастасия — яркая женщина, с мощной натренированной фигурой. За годы карьеры лицо балерины почти не поменялось, правда, в последнее время появились краснота и отечность, но Анастасия не торопится это устранять. Ее устраивает естественность.

Ну и напоследок скажу, что ни одна операция и процедура вам не помогут, если не будет позитива, хорошего настроения и любви к жизни. Так что, милые девушки, чаще улыбаемся! Внутренний настрой крайне важен.

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