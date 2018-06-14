Естественность победила: звезды, которые «сдули» губы

Естественность, натуральность и природная красота — вот три кита, на которых держится вся бьюти-индустрия в наши дни. Конечно, мировые и отчественные селебрити никогда не отставали от самых горячих трендов, и для этого первыми решили исправить ошибки своей бурной молодости и немедленно встали в очередь на операцию по уменьшению губ. Что их этого вышло, ищи в нашем материале!

Вначале 2000-х о пухлых губах мечтала каждая девушка, а операция по их увеличению разлетелась по миру словно эпидемия. Конечно, ошибки молодости все еще преследуют многих пухлогубых красоток.

До того, как косметологи начали использовать препараты на основе рассасывающейся гиалуроновой кислоты, в губы вкалывали специальный гель, который со временем деформировался, приобретал иную форму, обвисал и даже, скопливался в отдельных местах и создавал бугорки. Согласись, зрелище малоприятное. Кстати, некоторые звездные красотки мучались не от неудачного увеличения губ, а от своих природных объемов.

В таких обстоятельствах и те, и другие решились на единственное, чему под силу было вернуть губам естественную красоты и натуаральный вид — процедуру по уменьшение губ.

Линдси Лохан и Кортни Лав -, как бы странно это не прозвучало, первопрроходцы в уменьшении губ. Обычно столь экстравагантным особам не принято признавать ошибки прошлого и делать все для их устранения, но видимо, вопросы красоты — исключения из этого правила.

Линдси Лохан

Девушка никогда не была примером для подражания: скандалы, наркотики, тюрьма — вот лишь небольшой список ее пригрешений. Пару лет назад актриса появилась на красной ковровой дорожке с перекаченными силиконом губами. Новость о «самых некрасивых губах Голливуда» облетела все таблоиды.

Как бы не обиделась на заголовки того времени Линдси, замечания она все же взяла на вооружение и сейчас таких ошибок больше не совершает. Губы сдуты, репутация исправляется, а сама актриса выглядит довольно мило.

Кортни Лав Пластические операции для Кортни — часть жизни. Страшно вспоминать, что она с собой успела сделать. Увы, но жажда экспериментов была беспощадна и к губам: Кортни несколько раз меняла их форму. Но, на радость поклонникам, вдова Курта Кобейна , решила вернуть все на свои места. Она отказалась от инъекций в губы, а после этого даже избавилась от последствий неудачной пластики груди.

Силиконовая болезнь не обошла стороной и российских звезд. Кардинальное перевоплощение экс-участницы группы «t. A. T. u» Юлии Волковой в свое время произвело настоящий фурор среди общественности… жаль, что не положительный. Она избавилась от природных бровей и заменила их ярким татуажем, а, кроме этого, накачала губы нереальных объемов. Хотела ли она таким образом привлечь к себе утерянное внимание, доподлиннно не известно. Согласись, что без жутких татуажных бровей и с натуральными губами Волкова выглядит намного привлекательнее.

Известная телеведущая Маша Малиновская знаменита своей страстью к самосовершенствованию с помощью пластической хирургии. В свое время теледива делала ринопластику, увеличение груди и, как ты уже догадалась, увеличивала объем губ.

Со временем Маша поймала себя на мысли, что перестаралась с изменениями. «Как-то мой друг Влад Лисовец посоветовал мне уменьшить губы. Благодаря ему я поняла, что эти утрированно большие губы портят мою внешность. В итоге, я решилась на операцию», — поделилась Малиновская. После операции, она рассказала, что теперь находится в гармонии с собой. Действительно, теперь звездная блондинка прекрасно выглядит, а главное — больше не похожа на нелепую куклу.

В числе первых, кто вколол себе в губы биогель была Мария Погребняк. Тогда красотка была уверена, что сорвала бьюти-джекпод очередным «уколом красоты», но сейчас она считает, что совершила большую ошибку. «При разговоре со мной, люди чаще всего смотрели на губы — это неприятно», — поделилась Мария в одном из интервью.

Жена футболиста Павла Погребняка решилась на операцию по удалению биогеля и осталась довольна результатом. Все же в полной мере Мария отказаться от губных филлеров так и не смогла, но заменила силикон на безобидную гиалуроновую кислоту.

Как проводится операция по уменьшению объема

Есть несколько вариантов, как избавиться от нежелательного геля в губах. Первый — проколы микроскопическими тонкими иглами внешней стороны губы. Этот способ эффективным не назовешь, соединительная ткань в губах не дает качественно извлечь гель.

Тогда прибегают ко второму варианту — извлечению биополимерного геля через разрез с внутренней стороны губы. Такая процедура проводится под местной анестезией и считается полноценной операцией. Приятного тут мало: отечность, долгий реабилитационный период и прочие прелести послеоперационной жизни.

Анджелина Джоли и Джессика Альба. Такой же метод используют и для уменьшения натурального объема губ. Ты не ослышалась: на свете есть девушки, которые добровольно хотят расстаться со свим природным богатством. В их числе Иванка Трамп

Иванка Трамп

Дочка президента США Иванка после совершеннолетия решила довести внешность до идеала: ринопластика, удаление комков Биша, увеличение подбородка. После последней операции, чтобы лицо выглядело гармонично, Трамп пришлось уменьшить объем нижней губы.

В такой же операции подозревается и обладательница самых сексуальных губ Анжелина Джоли. Сама актриса не признается ни в каких пластических операциях кроме маммопластики. Хотя мы знаем о ее минимальных хирургических вмешательствах гораздо больше, казалось бы, незначительную операцию по уменьшению губ выдают ее фото из серии «до и после». Вполне очевидно, что нижняя губа Джоли стала менее объемной.

Джессика Альба

Не любит рассказывать о своей пластике и Джессика Альба. Настаивать на чистосердечном признании мы, конечно, не будем. Просто покажем фото, где очевидно, что нос Джессики стал уже, а губы — тоньше.

Мы не могли и дальше держать в секрете еще одно ноу-хау в мире хирургии — ушивание губ. Что это, новый тренд или безумие? Пока рано судить. Мода на ушивание губ пришла к нам из Азии, именно там девушки любят экспериментировать с внешностью. В процессе резекции, девушки избавляются от лишней кожи на губах, меняют не только объем, но и форму губ.

Сама процедура длиться 20-30 минут и проходит под местной анестезией. В отличие от инъекций, ушивание губ — полноценная операция. Самое интересное, что азиатских красоток не пугает болезненные ощущения после операции и долгий период реабилитации.

По мнению пластических хирургов, ушивание губ имеет все шансы стать новым бьюти-трендом.

Есть вариант не прибегать к пластической хирургии, но сделать губы более объемными. «Металлические» губы — визуальное увеличение и помощь в создании неповторимого образа.

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Фото: Globallook Press, Shutterstock, Instagram