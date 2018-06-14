Ночевка на отвесных скалах парка Йосемити

Парк Йосемити в Соединенных Штатах известен своими отвесными и очень высокими скалами. И многим альпинистам, которые совершают восхождения в этих местах, приходится уютно устраиваться на ночлег прямо на отвесных склонах, так как за световой день не преодолевают весь подъем. Предлагаем вашему вниманию небольшую подборку снимков, сделанных во время таких ночевок, фотографий, от которых захватывает дух и мурашки бегут по коже!

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