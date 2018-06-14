Загореть без солнца — реально или нет?

Мечтаете о легком бронзовом загаре, но еще не успели съездить в отпуск (или вы не загораете вообще)? Редактор BeautyHack Дарья Сизова — о новом средстве, которое заменит парфюм и автозагар, а также поможет в уходе за кожей в жаркий сезон.

Этим летом Лючия Пика, креативный директор по макияжу Chanel , предложила нам нечто совершенно новое (средство даже нельзя отнести ни к одной привычной категории макияжа или ухода) — тонизирующую воду для тела с эффектом автозагара L’eau Ten.

С этим средством можно легко ощутить приход настоящего лета. «Средство дает легкий загар — как в самом начале сезона. Кожа приобретает нежный, почти неуловимый золотистый оттенок, а с ним — и прекрасный, освежающий аромат», — рассказывает Лючия. Идею создать такое средство «подсказало» масло L’Huile Tan (его впервые выпустила сама Габриель Шанель в 1932 году). Она перевернула восприятие не только женской моды, но и отношение к красоте (в том числе и летом). Габриэль впервые ввела моду на легкий загар, а Лючия Пика спустя 86 лет создала средство, которое заставит нас взглянуть на него по-новому — до этого года средств с эффектом автозагара бренд не выпускал.

Тонизирующая вода по своей форме напоминает спрей с очень легкой текстурой, который оставляет на коже едва уловимый свежий аромат (его специально разработал создатель всех ароматов Chanel — парфюмер Оливье Польж). Мне он напоминает запах летнего тропического дождя (когда на улице душно, а после ливня чувствуешь глоток свежего воздуха) или легкого бриза на Средиземноморье. Спрей действует по принципу обычного автозагара, но очень легко распределяется — никаких оранжевых пятен и перепачканных ладоней. Он оставляет очень легкий финиш — но эффект загара становится видно сразу. Что важно, средство совсем не сушит кожу, как большинство «коллег по цеху». Наоборот — кожа становится нежной и увлажненной. Пока не успела съездить на море, наношу средство дома — и никто не догадывается, что загорала я не под ласковыми лучами южного солнца. Но обязательно положу новинку в отпускную косметичку — маленькие бронзовые частицы в составе спрея отлично подчеркнут первый загар на море, а пересушенная морской солью и солнцем кожа останется гладкой и увлажненной.