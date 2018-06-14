Мужчин потянуло на липосакцию и ботокс

Согласно данным последнего отчета Американского общества пластических хирургов, стремительными темпами растет число мужчин, интересующихся услугами пластического хирурга.

В 2017 году более 1,3 млн американцев мужского пола решились на пластическую операцию. При этом востребованность процедуры липосакции выросла на 23%, абдоминопластики (подтяжка кожи живота) — на 12%, а процедуры по уменьшению грудных желез — на 30%.

Также скачок популярности наблюдается и в отношении неинвазивных процедур. В прошлом году инъекции филлеров сделали себе 100 тысяч мужчин США — это на 99% больше, чем в 2000 году. Популярность инъекций ботокса выросла за это время в 4 раза.

Эксперты считают, что рост интереса к пластической хирургии среди сильного пола вызван множеством факторов, среди которых: растущее давление со стороны соцсетей, где демонстрируются фото стройных и подтянутых мужчин, а также давление на рабочем месте, где внешний моложавый вид и отсутствие ожирения начинают становиться конкурентным преимуществом.

Далеко не всегда мужчины обращаются к пластическим хирургам из-за ожирения и неспособности самостоятельно подкорректировать свою фигуру. Немалое число случаев гинекомастии (увеличения грудных желез) связаны с эндокринными патологиями, число которых в последние годы увеличилось.