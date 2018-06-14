10 главных ошибок при защите от клещей

Не прививаться

Если вы живёте в местности, где зафиксированы случаи заболеваемости энцефалитом или же у вас запланирована поездка в эндемические районы (некоторые районы Подмосковья, Тверская, Костромская, Ленинградская, Ярославская области, а также города Сибири, Урала и Дальнего Востока), то прививка станет дополнительной мерой защиты от клеща.

Прививку от энцефалита нужно делать за два месяца до предполагаемой поездки или начала сезона активности клещей, чтобы успел сформироваться иммунитет.

Есть ещё и экстренная вакцинация. Она делается за день-два до отъезда, но по мнению врачей, она менее эффективна и риск заражения энцефалитом после неё всё равно существует.

Не одеваться в лес или парк должным образом

Если вы думаете, что легко заметите клеща на коже или одежде, то глубоко заблуждаетесь. Насекомое может до нескольких часов «выбирать» себе место для нападения, а при укусе выделяет специальный анестезирующий секрет. Так что отправляясь в лес или парк, заранее позаботьтесь о том, чтобы правильно одеться.

Выбирайте светлую одежду (на ней хорошо будет видно паразита) с резинками и манжетами (чтобы клещ не забрался под одежду), которая будет максимально закрывать кожу. Кроме того, позаботьтесь о головном уборе и репелленте от клещей.

Извлекать клеща шприцем

Подобный метод удаления клеща с кожи рекомендуют даже на курсах по выживанию, однако он ошибочный.

У шприца снимается игла и срезается верхняя часть так, чтобы осталась трубка с поршнем. Эту трубку нужно приложить к месту, куда «присосался» клещ и с силой вытянуть поршень. Давление, которое создастся внутри шприца, вытянет клеща из кожи.

На самом деле под воздействием такого давления у клеща запросто может оторваться головка: в результате боррелии из слюны паразита перекочуют в ранку и попадут в кровоток.

Удалять клеща резким движением

Точно также нельзя резким движением удалять клеща с кожи. Особенно если он уже закрепился. Так вы повредите его хоботок, который он вкручивает в кожу, и поспособствуете проникновению в рану инфекций.

Удалять клеща нужно только выкручивающими движениями (по часовой или против часовой стрелки — не имеет значения).

Выдавливать клеща

И тем более делать это голыми руками. Так вы разорвете клеща, и его части могут остаться под кожей.

Мазать клеща маслом, керосином, кремом

Бытует мнение, что место на коже с клещом необходимо смазать кремом, вазелином, маслом или керосином. И тогда клещ сам выйдет из ранки, поскольку не сможет дышать.

Подобный метод крайне опасен, поскольку под слоем масла умирающий клещ вероятнее всего выпустит в ранку содержимое своего кишечника вместе с бореллиями и прочими инфекционными «прелестями».

Снять клеща и выкинуть его Живого клеща, который укусил вас, нужно положить в небольшую чистую посуду со смоченной ватой внутри и передать в лабораторию, чтобы выявить зараженность вирусами клещевого энцефалита. Отдавать клеща в лабораторию нужно не позднее двух суток с момента снятия паразита с кожи.

Ехать в больницу с клещом на коже

Вирусы попадают в кровоток через слюнные железы паразита. Они находятся в кишечнике клеща, и попадают в кровь жертвы только через 36 часов после укуса.

Однако это не значит, что в больницу или медпункт нужно ехать с клещом на коже. Чем раньше он будет снят с вас, тем меньше риск того, что он передаст вам какую-нибудь инфекцию.

Не обрабатывать место укуса

Помимо энцефалита и бореллиоза, клещи являются переносчиками многих других инфекционных заболеваний. Обработав место укуса, вы минимизируете риск попадания их в кровоток. Кроме того, после самостоятельного удаления клеща в ранке может остаться фрагмент паразита, который, скорее всего, выйдет наружу после обработки места укуса йодом, перекисью водорода или другим дезинфицирующим раствором.

После укуса сразу принимать антибиотики и противовирусные препараты

Инкубационный период клещевого энцефалита примерно две недели, бореллиоза — 30 дней. Поэтому диагностика этих заболеваний в первые дни после укуса клеща, а также приём антибиотиков или противовирусных препаратов — неэффективны. Если по истечении инкубационного периода заболевания будут выявлены, то больному придется принимать уже более «сильные» препараты.