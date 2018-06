Идеаль для мондиаль! 10 лучших средств макияжа для похода на футбол

Увлажняющий спрей, водостойкая тушь, хайлайтер, который будет виден из космоса, и еще 7 средств для того, чтобы собраться на самое главное событие этого лета в России!

Основа под макияж Urban Defence Complexion Primer SPF 30, Urban Decay

На мой взгляд, праймер с SPF — настоящая «находка для шпиона». Во-первых, не нужно наносить на лицо дополнительные средства защиты (а в жаркую погоду без праймера на футбольном стадионе вам все равно не обойтись, если не хотите, чтобы макияж глаз в итоге оказался в области подбородка). Во-вторых, праймер действительно ухаживает за кожей лица, выравнивая ее и делая бархатной на ощупь.

Наношу средство, даже если не пользуюсь тональной основой. После увлажняющего крема равномерно распределяю гелевую текстуру праймера подушечками пальцев, а через несколько минут готова выходить из дома! Кожа становится ровной и гладкой, солнечные лучи не смогут ей навредить (несмотря на умеренный фактор защиты 30, средство не плотное по текстуре). Макияж держится до конца дня, а кожа не становится сухой — в составе есть масло кунжутного дерева, сквалан и экстракт томата.

Цена: 2 990 руб.

Основа под тени для век Pristine Light, Rouge Bunny Rouge

Редактор BeautyHack Дарья Сизова

Это праймер для век, легкая корректирующая основа и ухаживающее средство с впечатляющим списком полезных компонентов — васильковая вода, витамин E, экстракты фиалки и вода гамамелиса (ореха, способного омолаживать кожу).

Но главное, что вы должны о нем знать, — это стойкость. Основа держит тени намертво — даже после двух часов проведенных в фан-зоне! Праймер достаточно плотный, но по подвижному веку распределяется легко. Телесный оттенок средства я оценила — из-за заметных венок и покраснений мои веки часто нуждаются в легкой коррекции. Но не волнуйтесь, что такая коррекция перебьет оттенок ваших теней (наоборот, он станет ярче).

Главный совет — перед нанесением убедитесь, что крем для глаз полностью впитался. Тогда вам удастся избежать и скатавшихся теней, и разочарования от макияжа!

Цена: 2 800 руб.

Удлиняющая тушь для ресниц «Нет слов!» Lash Dance Mascara Radio Silence, Smith & Cult

Редактор BeautyHack Дарья Сизова

Тушь водостойкая, даже после матча (и возможно, под проливным дождем) вы с трудом сможете ее смыть — лучше сразу используйте двухфазное средство.

Эффект от туши полностью оправдывает название: нанесла ее в один слой, посмотрела на свои ресницы и с губ слетело непроизвольное «вау». Она не только разделила ресницы, но удлинила их и придала мегаобъем — я и не думала, что можно добиться такого эффекта без наращивания.

Скажу сразу, это средство не подойдет для ежедневного макияжа, а скорее дополнит smoky eyes (как в нашем ролике) или любой яркий образ. У него густая текстура и очень интересная силиконовая щеточка в форме спирали, которая набирает достаточное количество туши, чтобы с первого раза прокрасить ресницы.

Цена: 2 520 руб.

Тональная основа Born This Way, Too Faced

Старший редактор BeautyHack Анастасия Сперанская

Тональные основы с плотным покрытием я долгое время обходила стороной — боялась эффекта маски на лице, а для маскировки несовершенств ограничивалась консилером. Знакомство с Born This Way все изменило, а еще заставило пару дней напевать одноименную песню Леди Гаги , но сейчас не об этом.

Основа густая сама по себе, но на коже как будто тает: ложится тонким слоем, но при этом перекрывает все — от покраснений до акне. В составе средства кокосовая вода, экстракт альпийской розы и гиалуроновая кислота. Благодаря этому шорт-листу кожа остается подсвеченной в течение всего дня, но при этом нет жирного блеска (а для меня, обладательницы комбинированного типа кожи, это очень важно). Я даже специально отложила средство для лета, чтобы использовать тогда, когда от тона требуется повышенная стойкость (разве проведение чемпионата мира по футболу в России не достаточно важный повод?).

Если к плотному покрытию вы все же не привыкли, наносите тон влажным спонжем: разглаживающими движениями в безупречных зонах и похлопывающими — в местах, требующих большей маскировки.

Цена: 2 750 руб.

Хайлайтер Soft Sparkler оттенок 53, Inglot

Редактор BeautyHack Юлия Козолий

На фестивалях, open air и других летних забавах я не жалею хайлайтера. Пусть его будет видно хоть в космосе — когда еще позволишь себе такой образ?! По этой же причине вооружусь средством на ЧМ-2018. Во-первых, хайлайтер Inglot очень компактный, легко наносится подушечками пальцев (или кистью, если хотите более деликатное свечение) и выручит, когда нужно замаскировать следы усталости.

Он сухой, но твердый, поэтому не рассыпается. Оставляет выраженный сияющий финиш с мельчайшим шиммером. Огромный плюс средства: можно наносить на лицо, тело и даже веки вместо теней!

Цена: 2 100 руб.

Матовая помада Powermatte Lip Pigment, NARS

Старший редактор BeautyHack Анастасия Сперанская

Если при словосочетании «ультраматовый пигмент» ваша рука автоматически тянется к бальзаму для губ, попробуйте помады от NARS. В линейке 20 оттенков жидкой матовой помады, которая не только не сушит губы, но и дает насыщенный оттенок в один слой. Текстура помады жидкая, водно-гелевая — она не застывает на губах за секунду, поэтому у вас будет достаточно времени, чтобы прорисовать ровный контур. Главный бонус — она совершенно не ощущается на губах.

Еще один аргумент в пользу средства — его использовала Роузи Хантингтон-Уайтли , делая макияж для премии CFDA. Оттенок American Woman в сочетании с тинтом Poppy получился чувственным, выразительным, но при этом не ярким.

Кстати, все названия оттенков порадуют меломанов — это строчки из самых бунтарских песен The Doors, Rolling Stones, Боба Марли и других. В общем, вдарим рок!

Тинт Lacquer Plump, J’adior, Dior

Главный редактор BeautyHack Карина Андреева

Это средство тут же хочется попробовать после просмотра рекламы с Беллой Хадид . Сидишь и думаешь: «Неужели такие красивые пухлые губы могут быть и у меня?». Еще как могут!

Проблема многих тинтов в том, что они в прямом смысле «вживаются» в нежную кожу и часто высушивают ее. Здесь все продумано — формула содержит гиалуроновую кислоту и гибискус для ультраувлажнения и заветного увеличения объема губ. Помните легендарные Dior Lip Maximizer с ментолом? Достойная альтернатива!

Lacquer Plump представляет собой эмульсию с оттеночным эффектом, но, как и насыщенный цвет, так и увлажнение остаются с вами на 6-7 часов. Самое главное — средство аккуратно сходит с губ, оставляя эффект тинта, а не «грязного» контура.

В коллекции 12 оттенков (от нюдового до винного — с алыми губами идти на матчи не обязательно;)) с разной текстурой (семь классических, два неоновых и три с глиттером).

Комфортное нанесение (да-да, даже самый яркий оттенок можно наносить даже в спешке, потому что удобный аппликатор хорошо и аккуратно очерчивает контур губ), глянцевый блеск, интенсивное увлажнение, отличная стойкость — тест пройден, добро пожаловать в мою ежедневную летнюю косметичку!

Цена: 2 425 руб.

Тени для век Distortion Eyeshadow Palette, Urban Decay

Главный редактор BeautyHack Карина Андреева

Палетка Urban Decay — это настоящий праздник: обновленная палитра с интересными оттенками, оригинальный футляр и как всегда чудесное качество теней — восторг!

В палетке Distortions — 10 цветов + 5 оттенков-трансформеров (белые пигменты с разнообразными специальными эффектами). Пускайте в ход всю свою фантазию и придумывайте интересные комбинации. Для темно-карих глаз попробовала такой вариант: растушевала на подвижном веке матово-черный Blackout, а поверх него нанесла фиолетовый Rogue. Получились смоки с легким сияющим эффектом. Альтернативой Rouge могут стать насыщенные оттенки с шиммером Velvet, Srash Ralk, Shag, First Offense — они прекрасно «лягут» на матовый черный и сделают взгляд более выразительным. Светлые Mind Game и Blur можно смело наносить под бровь и использовать вместо хайлайтера. Но это все мои эксперименты, а для новичков в макияже в палетке проведены специальные линии, которые показывают, как можно сочетать оттенки между собой.

Цена: 4 200 руб.

Cветоотражающая пудра Les Beiges, Chanel

Главная составляющая идеального летнего образа — ровная, сияющая кожа с легким оттенком загара. Я добиваюсь такого эффекта с помощью СС-крема, хайлайтера и светоотражающей пудры Les Beiges из круизной коллекции Chanel. Ровно ложится, не скатывается, за счет наличия мерцающих частиц придает лицу свежесть, а макияжу — стойкость. Не забивает поры — в составе масла и пчелиный воск.

Цена: 4 160 руб.

Увлажняющий спрей для лица Magic Mist, PROmakeup Laboratory

Cтарший редактор BeautyHack Анастасия Сперанская

Если раскраснеетесь на матче (а судя по составу команд на поле будет жарко), советую этот увлажняющий спрей от российского бренда PROmakeup Laboratory. Узнала о нем от Светланы Гребеньковой — креативного директора PROmakeup Laboratory. Она рассказывала BeautyHack о том, как после спрея все покраснения исчезают, как по взмаху волшебной палочки. Конечно, я не смогла удержаться и не попробовать — с тех пор покупаю сразу по несколько флаконов за раз. Спрей можно наносить до макияжа, во время и после, для закрепления. Гиалуроновая кислота в составе увлажняет кожу, приглаживает шелушения и даже заживляет микроповреждения.

Цена: 600 руб.