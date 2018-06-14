Пудра, которая не подведет в жару: выбор редакции

Revlon Photoready Powder

Пудра из линейки Photoready займется двумя главными задачами: созданием эффекта сияния кожи и фиксацией макияжа. Ну и, конечно, она устраняет жирный блеск и выравнивает тон кожи. Состав очень любопытный — экстракты бурой водоросли Ламинарии и миндаля, а это по умолчанию значит антиоксидантные свойства.

Компактная крем-пудра Erborian

Как говорит сам производитель, эта пудра — «ваш секретный агент». Способна на все, что вы ждете от пудры — ровный тон обеспечит, несовершенства скроет, матовый финиш сделает, текстуру кожи тоже улучшит, да и от солнца защитит.

Vichy Dermablend [Covermatte]

Vichy как всегда делают ставку не только на декоративные функции, но и на серьезный уход. Например, эта пудра поможет сократить несовершенства, уменьшить поры, скрыть жирный блекс, а главное — подходит для самой чувствительной кожи. В составе все почти безупречно — и салициловая кислота, и цинк, и витамин Е.

Пудра Maybelline Affinitone Powder «Совершенный тон»

Компактная (в прямом смысле слова) пудра подойдет для любого типа кожи, даже для сухой. При этом невесомо ложится и выполняет все обещанные функции.

Рассыпчатая пудра Rouge Bunny Rouge Diaphanous

Находка для любителей прозрачной и матирующей пудры. Идеально ложится — даже самые внимательные не заметят на вашем лице следы пудры. При этом отлично убирает блекс и скрывает несовершенства. При этом обладает уходовыми свойствами и крайне приятным дизайном. Like!

Пудра-хайлайтер Powder Palette Mineral Glow Pearls

Эту пудру легко можно принять за игрушечный атрибут диснеевской русалочки — продукт выглядит как россыпь маленький жемчужин, да и сама упаковка украшена объемной жемчужиной. Ну и, для полного счастья, жемчуг вы обнаружите в том числе и в составе. Кстати, сияет пудра-хайлайтер на ура — ваша потребность в мерцающих частицах будет удовлетворена сполна.

Прозрачная матирующая пудра V Prove Care Blemish Formula No Shine Pact

Еще один супер-продукт от наших любимых корейцев. Пудра выглядит абсолютно белой, при этом на лице остается прозрачной и ложится на кожу как невидимая защита от жирного блеска. В этом, кстати, ее самый большой козырь — контролирует работу сальных желез, не дает вам блестеть как масляный блинчик и сохраняет водный баланс кожи. Состав тоже любопытный — дрожжи, женьшень, тальк.

Clarins Poudre Soleil

Любите все коллекционное с маркировкой limited edition? Новинка Clarins точно придется вам по душе — мало того, что лимитка, так еще и красивейший летний дизайн упаковки с фламинго. Бонус: эта бронзирующая пудра состоит из трех оттенков, которые умеют адаптироваться к любому цвету кожи.

Пудра для лица Lush «Палитра эмоций»

Ну что, любители всего органического, вот и на вашей улице праздник. У пудры Lush очень приятный натуральный запах, ингредиенты тоже натуральнее некуда (как обычно), еще и упаковка сделана из перерабатываемого материала, плюс ее можно использовать повторно или вернуть в магазин. Любителям рационального потребления посвящается.