Пудра, которая не подведет в жару: выбор редакции 

Revlon Photoready Powder
Пудра из линейки Photoready займется двумя главными задачами: созданием эффекта сияния кожи и фиксацией макияжа. Ну и, конечно, она устраняет жирный блеск и выравнивает тон кожи. Состав очень любопытный — экстракты бурой водоросли Ламинарии и миндаля, а это по умолчанию значит антиоксидантные свойства.
Компактная крем-пудра Erborian
Как говорит сам производитель, эта пудра — «ваш секретный агент». Способна на все, что вы ждете от пудры — ровный тон обеспечит, несовершенства скроет, матовый финиш сделает, текстуру кожи тоже улучшит, да и от солнца защитит.
Vichy Dermablend [Covermatte]
Vichy как всегда делают ставку не только на декоративные функции, но и на серьезный уход. Например, эта пудра поможет сократить несовершенства, уменьшить поры, скрыть жирный блекс, а главное — подходит для самой чувствительной кожи. В составе все почти безупречно — и салициловая кислота, и цинк, и витамин Е.
Пудра Maybelline Affinitone Powder «Совершенный тон»
Компактная (в прямом смысле слова) пудра подойдет для любого типа кожи, даже для сухой. При этом невесомо ложится и выполняет все обещанные функции.
Рассыпчатая пудра Rouge Bunny Rouge Diaphanous
Находка для любителей прозрачной и матирующей пудры. Идеально ложится — даже самые внимательные не заметят на вашем лице следы пудры. При этом отлично убирает блекс и скрывает несовершенства. При этом обладает уходовыми свойствами и крайне приятным дизайном. Like!
Пудра-хайлайтер Powder Palette Mineral Glow Pearls
Эту пудру легко можно принять за игрушечный атрибут диснеевской русалочки — продукт выглядит как россыпь маленький жемчужин, да и сама упаковка украшена объемной жемчужиной. Ну и, для полного счастья, жемчуг вы обнаружите в том числе и в составе. Кстати, сияет пудра-хайлайтер на ура — ваша потребность в мерцающих частицах будет удовлетворена сполна.
Прозрачная матирующая пудра V Prove Care Blemish Formula No Shine Pact
Еще один супер-продукт от наших любимых корейцев. Пудра выглядит абсолютно белой, при этом на лице остается прозрачной и ложится на кожу как невидимая защита от жирного блеска. В этом, кстати, ее самый большой козырь — контролирует работу сальных желез, не дает вам блестеть как масляный блинчик и сохраняет водный баланс кожи. Состав тоже любопытный — дрожжи, женьшень, тальк.
Clarins Poudre Soleil
Любите все коллекционное с маркировкой limited edition? Новинка Clarins точно придется вам по душе — мало того, что лимитка, так еще и красивейший летний дизайн упаковки с фламинго. Бонус: эта бронзирующая пудра состоит из трех оттенков, которые умеют адаптироваться к любому цвету кожи.
Пудра для лица Lush «Палитра эмоций»
Ну что, любители всего органического, вот и на вашей улице праздник. У пудры Lush очень приятный натуральный запах, ингредиенты тоже натуральнее некуда (как обычно), еще и упаковка сделана из перерабатываемого материала, плюс ее можно использовать повторно или вернуть в магазин. Любителям рационального потребления посвящается.