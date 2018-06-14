Депутат в роскошной шубе у песочницы появилась в рекламе

Зампредседателя городской Думы Первоуральска стала лицом мехового салона. Неожиданно для нее снимки, где она позирует в песочнице в шиншилловой шубе, поместили на рекламные листовки.

Реклама гласит о больших скидках в салон кожи и меха «Соболь». Также есть надпись: «Первоуральские шубы — детям». На листовки обратил внимание портал Shaytanka.ru.

Ранее Воробьева прославилась фотосессией в новой песочнице. Для открытия объекта в качестве наряда она выбрала шиншилловую шубу. Снимки депутат разместила на своей странице в Facebook.

Как сообщает URA.RU, представители салона открестились от скандальной рекламы. По их словам, они не заказывали такие рекламные листовки.