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Депутат в роскошной шубе у песочницы появилась в рекламе
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Депутат в роскошной шубе у песочницы появилась в рекламе 

Ридус 33 минуты назад
Фото: Ридус
Зампредседателя городской Думы Первоуральска стала лицом мехового салона. Неожиданно для нее снимки, где она позирует в песочнице в шиншилловой шубе, поместили на рекламные листовки.
Реклама гласит о больших скидках в салон кожи и меха «Соболь». Также есть надпись: «Первоуральские шубы — детям». На листовки обратил внимание портал Shaytanka.ru.
Ранее Воробьева прославилась фотосессией в новой песочнице. Для открытия объекта в качестве наряда она выбрала шиншилловую шубу. Снимки депутат разместила на своей странице в Facebook.
Как сообщает URA.RU, представители салона открестились от скандальной рекламы. По их словам, они не заказывали такие рекламные листовки.
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