Как стать сексуально привлекательной

Коуч, психотерапевт Владимир Лобанов раскрыл WomanHit.ru секреты притягательного женского поведения в различных ситуациях

За один день

Не меняя ничего в одежде и в прическе, за один день, а лучше за один вечер и одно утро совершенно бесплатно вы можете изменить «подачу». Я не могу сказать, что это очень просто, но готов утверждать, что это под силу каждой женщине.

Правильно настроиться помогает напряжение женской конкуренции. На острове, где вы одна среди мужчин, ее может оказаться трудно прочувствовать. В городе напряжение женской конкуренции присутствует всегда. Его только надо обнаружить вокруг себя и в себе. И это обнаружение даст ключ к пониманию, что значит «подача».

За одну минуту

Можно поменять манеру смотреть на мужчин. Начните смотреть мужчине прямо в глаза. Это может оказаться не так-то просто с непривычки. Зато, как и «подача», это чисто психологическая практика, быстрая и бесплатная.

Мужчина чувствует себя «выбранным», и это рождает в нем импульс его мужской природы. Дальше уже многое зависит от того, какая она у него, его мужская природа. Но об этом как-нибудь в следующий раз.

Манкость

Это понятие самым прямым образом связано с сексуальной привлекательностью. Но о нем редко говорят и пишут. Манкость — в большой мере свойство врожденное. Но, как и талант, в некоторой степени манкость можно развивать.

Манкость прямо пропорциональна обожанию себя и своего тела. Можно наносить крем на ноги по-деловому, а можно — с обожанием. И во втором случае манкость повышается. Не с любовью, а именно с обожанием и получением удовольствия от прикосновений к собственному телу, от созерцания своего тела. И неважно, что вы не считаете свои ноги, руки, шею, грудь — далее везде — идеальными.

Мужчины часто сторонятся очень ярких и очень красивых женщин. И мужчине трудно увлечься женщиной, которая сама себя обесценивает. Обожайте то, что у вас есть, просто потому, что это ваше, и другого тела у вас нет.

Знакомство

Два последних пункта «Знакомство» и «Близость» сложны. Часто они оказываются темой неспешного консультирования. И все же я их вкратце обозначу.

Надо любить мужчин. Как все психологические способы повышения сексуальности, это и просто, и сложно. Часто женщина мечтает о близких и серьезных отношениях с мужчиной, но чтобы оказаться в них, необходимо встречаться с малознакомыми или вовсе незнакомыми мужчинами.

Близость

Близость важно не путать со слиянием. Чтобы сохранять сексуальную привлекательность для мужа, необходимо держать некоторую дистанцию в близких отношениях. Важно оставаться отдельным и другим человеком, а не пресловутой половиной, потому что между половинами чего-то одного сексуальной энергии не возникает. Для секса нужен другой и целый. Идея половинок как раз ведет к слиянию.