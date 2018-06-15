Загорать, а не сгорать. Советы Елены Малышевой 

Чем смуглее кожа, тем лучше она защищена от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей, которые могут спровоцировать развитие рака кожи — меланомы. Всех людей на земле можно разделить на шесть фототипов в зависимости от реакции на солнце: шестой фототип — люди с черной кожей, первый — бледные блондины. Между ними четыре промежуточные градации. Людям 6-го и 5-го фототипов — темнокожим или смуглым, чернооким, с темно-каштановыми или черными волосами — солнечные ожоги не страшны, и риск развития меланомы у них ниже бледнолицых сограждан. Поэтому в пляжную сумку им можно бросить крем с самым низким солнцезащитным фактором SPF — 15. Но если уж у них начинает развиваться меланома, выявляют ее уже на слишком поздней стадии. Поэтому на упаковке санскрина обязательно должна быть маркировка PPD. Это значит, он защищает от рака. В Европе чаще всего можно встретить людей 3-го и 4-го фототипов: волосы у них темные (у «четверок» могут быть даже черными), но кожа светлая и глаза синие, зеленые или серые. Загар на них ложится хорошо. И даже если слегка переборщить с солнцем, покраснения к утру перейдут в приятные коричневые оттенки. У этих фототипов средний риск развития рака. Поэтому солнцезащитные средства должны содержать пометку PPD и SPF 30. Блондины, светло-русые люди со светлыми волосами и бледной кожей составляют второй фототип. А те, у кого пигмента в коже нет вообще — альбиносы, — первый. Оба этих фототипа не загорают, а сгорают. Риск развития меланомы у них очень высок. Поэтому им лучше не валяться на пляже. Использовать крем с максимальной защитой — SPF 50 и выше, обязательной маркировкой PPD не просто на отдыхе у воды, а при любом выходе из дома в светлое время суток летом. Важно! Солнцезащитный крем на коже нужно обновлять каждые два часа и после каждого купания. Нельзя загорать с 11 до 15 часов, каким бы сильным санскрином вы ни пользовались.
«Жить здорово!» По будням/9.50, Первый