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WMJ BOX: топ идеальных средств для ароматерапии и релаксации
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WMJ BOX: топ идеальных средств для ароматерапии и релаксации 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Дедлайны, напряженная ситуация на работе — типичные проблемы каждой современной девушки. Главное — найти самые действующие способы для их решения. Мы сделали все, что было в наших силах, и собрали лучшие релаксирующие средства для достижения истинной Нирваны в новом WMJ BOX!
Патчи под глаза придутся как нельзя кстати после трудного рабочего дня или бессонной ночи. Они избавят от проявлений усталости и окажут освежающий эффект, поэтому они заслужано заняли место в нашей анти-стресс косметичке. Следом за ними отправляются тканевые и гидрогелевые маски.
Чудодейственные свойства ароматерапии никто не отменял. Когда будешь принимать ванну, используй средства с приятными расслабляющими запахами. Вот небольшой список проверенных ароматов: лаванда, хвоя, ваниль, кокос, роза, лесные ягоды и фрезии.
Лаванда — секретный ингредиент, который стоит искать в средствах для тотальной релаксации. Запах этих фиалковых цветов не только расслабляет, но и укрепляет нервную систему и улучшает качество сна. Мы не раз тебя предупреждали, что крепкий сон — залог красоты и здоровья.
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Текст: Дарья Солодовникова
Фото: Юлия Воробьева
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