WMJ BOX: топ идеальных средств для ароматерапии и релаксации

Дедлайны, напряженная ситуация на работе — типичные проблемы каждой современной девушки. Главное — найти самые действующие способы для их решения. Мы сделали все, что было в наших силах, и собрали лучшие релаксирующие средства для достижения истинной Нирваны в новом WMJ BOX!

Патчи под глаза придутся как нельзя кстати после трудного рабочего дня или бессонной ночи. Они избавят от проявлений усталости и окажут освежающий эффект, поэтому они заслужано заняли место в нашей анти-стресс косметичке. Следом за ними отправляются тканевые и гидрогелевые маски.

Чудодейственные свойства ароматерапии никто не отменял. Когда будешь принимать ванну, используй средства с приятными расслабляющими запахами. Вот небольшой список проверенных ароматов: лаванда, хвоя, ваниль, кокос, роза, лесные ягоды и фрезии.

Лаванда — секретный ингредиент, который стоит искать в средствах для тотальной релаксации. Запах этих фиалковых цветов не только расслабляет, но и укрепляет нервную систему и улучшает качество сна. Мы не раз тебя предупреждали, что крепкий сон — залог красоты и здоровья.

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Фото: Юлия Воробьева