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Мисс ФК «Ростов» нарисовала на груди Забиваку в честь начала ЧМ-2018
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Мисс ФК «Ростов» нарисовала на груди Забиваку в честь начала ЧМ-2018 

Деловое сообщество 1 час назад
Фото: Деловое сообщество
Мисс ФК «Ростов» Екатерина Нефедова в честь начала Чемпионата мира по футболу-2018 разукрасила свое тело боди-артом. Девушка выложила в своем аккаунте в социальной сети Instagram фотографию. Все ее тело покрыто блестками, сама она раскрашена в цветы российского флага, у нее яркие накрашенные губы и глаза. При этом на груди у Екатерины Нефедовой красуется талисман начавшихся игр Мундиаля — волк Забивака. «Основательно подготовились к ЧМ-2018, взбодрив граждан и гостей города!», — таки образом девушка подписала фотографию.
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