Косметичка бьютиголика: 26 лучших средств для отпуска от Татьяны Тимофеевой

Как выбрать один аромат из трехсот, какой шампунь использовать, чтобы не появилось раздражение на коже головы, какой хайлайтер создаст эффект естественного сияния и красиво подчеркнет загар? Стилист, основательница проекта «Школа Шопинга» Татьяна Тимофеева показала BeautyHack свою отпускную косметичку и рассказала про главные правила выбора средств для путешествий.

Главные правила летней косметички

Первое, что покупаю перед отпуском, — средство для защиты от солнца. Я принципиально не загораю, зато в любое время года пользуюсь автозагарами. Перепробовала все, что представлено на бьюти-рынке! Я «белоснежка», и большинство автобронзантов придают моей коже не самый симпатичный оттенок желтого или оранжевого цвета. К счастью, нашла свой — он выглядит натурально, не сушит, ровно ложится и сходит так же равномерно — это мусс для автозагара Bronzing Mousse, St Tropez.

Перед выходом на улицу всегда наношу на лицо крем с защитой SPF 50. Очень важно обновлять крем раз в два часа — к сожалению, узнала об этом не сразу, поэтому умудрилась получить пару пигментных пятен и море веснушек.

Другие важные факты об SPF можно почитать здесь.

Когда иду на пляж, наношу только солнцезащитные средства — солнцезащитное масло-спрей для тела и волос SPF30 Spray Solaire Huile, Clarins, ультразащитный увлажняющий крем SPF30 Ultra UV Protective Daily Moisturiser SPF30 Hydrating, Ultraceuticals и ультралегкий увлажняющий крем от загара SPF15, Biotherm.

Декоративной косметикой не пользуюсь — даю коже отдохнуть.

Какие средства обязательно должны лежать в летней косметичке, а каких в ней не должно быть

Летом совершенно точно не нужны плотные тональные основы. Я пользуюсь CC-кремом Erborian — он действительно незаметен на лице и отлично подстраивается под мой тон.

Для фотосессий или для вечернего макияжа пользуюсь тональным средством Ultra HD, Make Up For Ever. Распределяю его тонким слоем на лице влажным спонжем или кистью.

Летом в моей косметичке всегда лежат несколько хайлатеров. В этом сезоне у меня случилось хайлайтерное помешательство и в косметичке появилось 8 коробочек и тюбиков с блестящим содержимым. Наношу на лицо, плечи и на ноги: блестеть — так блестеть!

Но самые любимые сейчас — палетка для стробинга Spotlight, Smashbox и пудра-перфектор с эффектом сияния, Becca.

В моей косметичке нет темных и ярких теней. Я фанат натурального макияжа, бежевые палитры — мое все!

Не помню, когда последний раз покупала помады и блески с лаковым финишем. Зато коллекция матовых помад начинает выходить за пределы разумного! Самые любимые средства — у брендов Revlon и Kylie Cosmetics. Покупаю их в США во время поездок.

Средства, которые беру с собой в отпуск

Для недолгой поездки мне достаточно минимального набора декоративной косметики: легкий тональный крем, румяна (предпочитаю водостойкие тинты для губ и щек Becca и румяна-кушоны Lancôme), гель или карандаш для бровей, хайлайтер, бронзер (сейчас пользуюсь бронзирующей пудрой The Bronzer Dolce&Gabbana), блеск для губ и тушь.

Выбираю водостойкую тушь в любое время года. Перепробовала, кажется, миллион средств разных брендов, и остановилась на очень стойкой и бюджетной Cabaret Waterproof, Vivienne Sabo.

Меняю уходовую косметику раз в полгода-год. Cейчас пользуюсь космецевтикой бренда Ultraceuticals — мне очень нравятся их маски, сыворотки и кремы. Но главное в уходе — чтобы его индивидуально подбирал профессиональный косметолог.

Весь прошлый год пользовалась средствами бренда La Mer, а тоник The Tonic — до сих пор часть моей бьюти-рутины.

Эта косметика отлично «подружилась» с моей кожей, обязательно верну ее на полочку в ванной через некоторое время.

Не расстаюсь с очищающей маской Blackhead O2 Bubble Pore, Caolin и вожу с собой несколько упаковок гидрогелевых масок.

С удовольствием пробую новые бренды. После знакомства с маркой Mahash внимательно слежу, чтобы витаминный сахарный скраб Smooth Vitamin Sugar Scrub никогда не кончался. Еще понравились очищающий гель-пилинг с частичками лавы Smooth Exfoliating Hand and Body Wash with Lava и увлажняющий тропический крем Smooth Tropical Moisture Treatment.

Уход за волосами во время отпуска

Я часто слышу истории про раздраженную кожу головы на море и солнце, и сама столкнулась с этой проблемой. Чтобы избежать неприятностей, пользуйтесь шампунями и бальзамами без сульфатов и парабенов. Как только я перешла на такие средства, волосы и кожа головы сказали мне «огромное спасибо»! На данный момент отдаю предпочтение бренду Kevin Murphy — нравится все от шампуней до масок и масла для волос (последнее чередую с эссенцией для волос IAU Essence Sleek, Lebel).

Любимые средства для вечернего макияжа в отпуске

Ультраувлажняющий крем Ultra Moisturiser Cream, Ultraceuticals

Тональное средство Ultra HD, Make Up For Ever

Консилер All Hours Concealer, Yves Saint Laurent

Скульптор для лица Contour Kit, Smashbox

Палетка теней Eyeshadow Pallete Naked Ultimate Basics, Urban Decay

Палетка теней для бровей Emotioneyes Brow Powder Duo, Dolce&Gabbana

Тушь для ресниц Cabaret Waterproof, Vivienne Sabo

Палетка для стробинга Spotlight, Smashbox

Румяна для лица Mineralize Blush, Bubbles Please, M. A. C Матовый бальзам для губ Colorbrust Matte Balm, Revlon

Ароматы, которые ассоциируются у меня с отпуском

Раньше я коллекционировала парфюмы (собрала больше 300 ароматов!). Но парфюмерное помешательство пришлось прекратить — появилась аллергия.

Поэтому сейчас очень придирчиво выбираю ароматы, чаще всего пользуюсь одеколонами Wood Sage & Sea Salt и Velvet Rose & Oud, Jo Malone.