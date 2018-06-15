Как выглядят модели с необычной внешностью

Большинство моделей обладают стандартными параметрами, но есть среди них и те, кто не вписывается в традиционные каноны. И вряд ли кто-то откажется назвать этих девушек красавицами.

1. Искра Лоуренс. Модель с размером чуть большим, чем у других манекенщиц, стала ролевой моделью для девушек plus-size.

2. Линдси Пэлас. Девушка превратилась в настоящую звезду социальных сетей из-за соблазнительной натуральной груди 8-го размера.

3. Дрю Преста. Модель с ростом всего 1 метр. Девушка родилась с карликовостью, но вопреки мнениям недоброжелателей добилась успеха.

4. Кина Шен. Азиатская красотка с кукольной внешностью превратилась в знаменитость из-за совершенных черт лица и гладкой кожи.

5. Анастасия Сидорова. Когда-то девушка страдала от сильной потери волос, но сумела взять проблему под контроль. Сегодня у неё роскошные длинные волосы, она — лицо компании, производящие средства для волос.

6. Диандра Форрест. Эта экзотическая красавица — уникальное сочетание африканских черт лица и белоснежной кожи и светлых волос. Диандра — альбинос, в школе ей доставалось от сверстников за непохожесть ни на чёрных, ни на белых, зато сегодня она — востребованная модель.