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Как выглядят модели с необычной внешностью
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Как выглядят модели с необычной внешностью 

Рамблер 57 минут назад
Большинство моделей обладают стандартными параметрами, но есть среди них и те, кто не вписывается в традиционные каноны. И вряд ли кто-то откажется назвать этих девушек красавицами.
1. Искра Лоуренс. Модель с размером чуть большим, чем у других манекенщиц, стала ролевой моделью для девушек plus-size.
2. Линдси Пэлас. Девушка превратилась в настоящую звезду социальных сетей из-за соблазнительной натуральной груди 8-го размера.
3. Дрю Преста. Модель с ростом всего 1 метр. Девушка родилась с карликовостью, но вопреки мнениям недоброжелателей добилась успеха.
4. Кина Шен. Азиатская красотка с кукольной внешностью превратилась в знаменитость из-за совершенных черт лица и гладкой кожи.
5. Анастасия Сидорова. Когда-то девушка страдала от сильной потери волос, но сумела взять проблему под контроль. Сегодня у неё роскошные длинные волосы, она — лицо компании, производящие средства для волос.
6. Диандра Форрест. Эта экзотическая красавица — уникальное сочетание африканских черт лица и белоснежной кожи и светлых волос. Диандра — альбинос, в школе ей доставалось от сверстников за непохожесть ни на чёрных, ни на белых, зато сегодня она — востребованная модель.
Женский форум
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