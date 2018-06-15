Конкурс красоты «Мисс Мундиаль-2018»: ах, какие девушки

Конкурс красоты «Мисс Мундиаль-2018» проводится с 2006 года. Представительницы стран-участниц мирового первенства в возрасте от 18 до 33 лет должны быть не только привлекательной внешности, но и неплохо разбираться в футболе.