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Конкурс красоты «Мисс Мундиаль-2018»: ах, какие девушки
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Конкурс красоты «Мисс Мундиаль-2018»: ах, какие девушки 

Sputnik Молдова 3 часа назад
Фото: Sputnik Молдова
Конкурс красоты «Мисс Мундиаль-2018» проводится с 2006 года. Представительницы стран-участниц мирового первенства в возрасте от 18 до 33 лет должны быть не только привлекательной внешности, но и неплохо разбираться в футболе.
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