«Из фильмов ужасов»: девушка увлеклась пластикой

Пусть многие и считают красоту абстрактным понятием, никто не станет спорить, что куклы создают в соответствии с идеалами большинства людей. И среди них самой популярной является именно Барби. Молодая немка сделала много операций, чтобы приблизиться к «эталону красоты», которым для нее является эта детская игрушка.

Женщин нельзя упрекать за желание быть красивыми. Они много времени проводят, ухаживая за своей внешностью, улучшая ее всевозможными способами. Но некоторые явно переусердствуют в стремлении стать неотразимыми. В сети обсуждают молодую немку, которая скрывает свое настоящее имя, называя себя «настоящей Барби».

В сети шокированы кардинальными изменениями внешности женщины, которая сделала много пластических операций, чтобы стать похожей на куклу. Результат работы хирургов и косметологов многих поражает — бюст жительницы Германии просто огромный — ее грудь 12-го размера!

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Но сама дама очень довольна результатом своего преображения, она часто публикует в соцсети свои фотографии и видеоролики, демонстрируя тело, которым гордится. Пользователи не скрывают своих эмоций: «Это же надо себя не любить, чтобы такое сотворить! Увлеклась сильно, вот зачем?» «Настоящая Барби, из фильмов ужасов. Ради чего такие жертвы?» «Увидела бы на улице — упала бы в обморок от ее красоты».

eva.ru