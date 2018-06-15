Средства, которые спасут ваши волосы летом

Пока мы в эйфории от предстоящего уикэнда с +30ºС, наши волосы испытывают настоящий стресс. Из-за воздействия УФ-лучей и резкого перепада температур они теряют свою мягкость, шелковистость и естественный здоровый блеск. Что делать? К счастью, природа все продумала и создала максимально эффективный продукт — аргановое масло.

Вы не могли про него не слышать. Масло арганы известно на весь мир своей суперспособностью приводить в чувство кожу, ногти и волосы. Оно содержит в больших количествах витамин А и Е, которые повышают способность кожи удерживать влагу, стимулируют выработку коллагена и эластина.

Для волос особенно важен витамин А, благодаря которому волосы остаются сильными и густыми. Омега-6 и Омега-9 в составе масла арганы участвуют в восстановлении структуры волос, улучшают кровоснабжение волосяных луковиц. Еще аргановое масло активно используется для лечения себореи, а также в борьбе против выпадения волос.

А теперь познакомьтесь: средства на основе арганового масла, которые действительно работают, при этом не испугают вас четырехзначным числом ценнике.

Londa Professional Velvet Oil

Если Вы мечтали о масле для волос, которое не будет вынуждать вас проводить долгие и мучительные процедуры с шапочкой на голове и последующим смыванием, то это оно. Velvet Oil можно спокойно нанести на сухие чистые волосы без последствий в виде склеенных жирных кончиков. У масла легкая, невесомая текстура и приятный сладковатый аромат. Средство также обеспечивает дополнительную термозащиту, что позволяет использовать его и на влажных волосах перед сушкой феном.

Итого: аргановое масло + витамин Е + пантенол = ухоженные и блестящие волосы.

Твердое масло для тела и волос «Дикая Аргана» от The Body shop

Немного о том, как можно сэкономить на уходе, не жертвуя качеством. Универсальное масло на основе чудесной арганы от The Body Shop призвано смягчить и увлажнить самые сухие участки кожи (локти, колени, ступни) и оживить ваши волосы после длительного отпуска на побережье. Просто нанесите небольшое количество твердого масла на кончики волос и ждите комплиментов в сторону вашего нового «парфюма» — сладкий, орехово-сливочный аромат вряд ли оставит кого-то равнодушным.

Итого: аргановое масло + твердая текстура + насыщенный аромат = красивая кожа и здоровые волосы без финансовых потерь.

Масло для волос Tony Moly Make HD Silk Argan Oil

Этот малыш от корейской марки Tony Moly — настоящая находка. Производитель уверяет (и не обманывает!), что благодаря своей уникальной формуле продукт можно и нужно наносить не только по длине волос, но и массирующими движениями на кожу головы.

Масло напрямую воздействует на волосяные луковицы, насыщает их питательными веществами, стимулируя быстрый рост сильных, крепких волос. Сделать это лучше, конечно, перед мытьем головы, на сухие волосы. А вот уже после нанести по всей длине перед укладкой, особое внимание уделяя кончикам — компоненты продукта нацелены и на борьбу с сечением.

Итого: аргановое масло + уникальная формула + легкая текстура = полное восстановление по всем фронтам и никаких секущихся кончиков.