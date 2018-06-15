Детектор лжи. Приложение поможет распознать вредные ингредиенты в косметике

Знаете ли вы, что такое бронопол? А кватерниум-15? Скорее всего, нет, если только вы не ученый.

Под этими названиями, однако, скрывается известный канцероген формальдегид. Косметические компании используют множество подобных названий, чтобы внести в состав продуктов опасный консервант. И это лишь два из них. Формальдегид — это то самое ядовитое химическое вещество, раствор которого используют для бальзамирования трупов в моргах.

Канцерогены — это не единственные потенциально вредные для здоровья вещества, которые могут таиться в ежедневной косметике для ухода за кожей. У парабенов и других токсичных химикатов есть как минимум 20 различных названий, поэтому их наличие в составе косметики очень трудно определить. Эта задача особенно усложняется ввиду того, что у понятий «гипоаллергенно» или «протестировано дерматологами» нет юридически закрепленных определений. А ведь на продукты часто прикрепляют подобные ярлыки.

Именно поэтому Джо Осборн создала приложение SkinNinja. Это бесплатное приложение для смартфонов позволит пользователям определить, что же именно находится в их покупательской корзине, и на основе этой информации поможет принять осознанное решение. Решение, которое может оказаться как нельзя кстати, если вы, к примеру, страдаете от аллергий или беременны, а также, если вы — веган и хотите избегать продуктов животного происхождения.

«Мы хотим дать людям возможность принимать более взвешенные решения о том, какие продукты по уходу за кожей подходят именно их телу и не будут вредить их здоровью», — заявила Джо Осборн. Недавно завершился очередной раунд финансирования ее стратапа, за время которого компании удалось привлечь инвестиции размером в $1 млн от венчурных фондов во главе с Voulez Capital. Voulez Capital — это первый в Великобритании венчурный фонд, которым управляют женщины-инвесторы и который концентрируется на поддержке женского бизнеса. Таким образом, рыночная капитализация компании Джо Осборн оценивается в $4,5 млн «75% людей не понимают, какие ингредиенты входят в состав их косметики, но 69% людей хотят это знать», — заявила Джо Осборн.

Включение в состав косметических средств таких ингредиентов, как формальдегид, вполне законно, если речь идет о малых дозах. Легко понять, почему Джо Осборн, которой диагностировали рак кожи в 26 лет, не хочет, чтобы в ее косметике скрывались канцерогены.

Когда рыжеволосой и светлокожей австралийке Джо Осборн было всего лишь 7 лет, ее родители поняли, что у их ребенка аллергия на неизвестный компонент, входящий в состав солнцезащитного крема. Из-за этой аллергии она часто выходила на улицу без солнцезащитного крема, что в последствии несомненно привело к раку кожи.

Когда Джо Осборн, даже будучи взрослой, покупала продукты с ярлыком «100% алоэ вера» для снятия воспалений на коже, она затем с ужасом обнаруживала, что в них скрывались канцерогены. «Это повергло меня в шок. Я пыталась бороться с предраковыми изменениями кожи с помощью канцерогенных ингредиентов», — объяснила Джо Осборн.

«Мне кажется, что я израсходовала все силы на борьбу с раком. Поэтому, даже если в продукте есть хоть незначительное количество канцерогенного ингредиента, я хочу, чтобы решение, использовать это средство или нет, зависело только от меня», — поделилась своими мыслями создательница приложения.

Джо Осборн надеется, что ее компания Sciapps (сокращение от Scientific Applications) и приложение SkinNinja помогут всем узнать, что же на самом деле содержится в их средствах для ухода за кожей.

Чтобы воспользоваться приложением SkinNinja, нужно просто отсканировать штрих-код продукта с помощью смартфона, на экране которого затем появится обзор потенциально вредных для здоровья ингредиентов с разноцветной диаграммой, где зеленый цвет отвечает за нормальные компоненты, оранжевый — за подозрительные, а красный — за опасные.

Тот, кто хочет копнуть глубже, может нажать на кнопку «Узнать больше» и узнать, какие именно компоненты продукта могут подвергнуть риску его здоровье. Приложение даже показывает пользователям список альтернативных продуктов, в которых не содержатся опасные вещества, и предоставляет ссылки на онлайн-магазины аптек и супермаркетов, где их можно приобрести. SkinNinja получает от партнеров процент от продаж.

«Существует представление о том, что множество продуктов без этих ингредиентов стоят дорого или их непросто купить. На самом деле это заблуждение, — заявила Джо Осборн, которая ранее работала в сфере закупок и занималась сравнением цен, а затем продала свою компанию Google . — Нужно просто раздобыть точные данные, а затем направить людей в правильные магазины и дать им информацию о подходящих им альтернативных продуктах».

Единственный недостаток приложения SkinNinja — это то, что там пока что нельзя найти состав абсолютно всех косметических средств по уходу за кожей. На загрузку в приложение такого объема данных у разработчиков уйдет много времени. Когда я, к примеру, решила отсканировать содержимое моей косметички, примерно трети продуктов не оказалось в базе данных приложения.

Однако понять, что у приложения SkinNinja огромный потенциал, все еще не составляет особого труда. Даже если ваш любимый крем для лица еще не вошел в основной список приложения, состоящий из 850 000 косметических средств, или же в его состав включены ингредиенты, не попавшие в базу данных из 237 000 различных наименований химических веществ, можно сфотографировать состав продукта и выслать его для дальнейшего анализа службе поддержки приложения.

Вся информация, предоставляемая в приложении, подкреплена фактическими данными. Кроме того, приложение приводит источники этих данных. Джо Осборн, получившая юридическое образование, считает, что это — ключевой фактор.

«Мне нравится, когда информация подтверждена. Я точно так же хорошо отношусь к расширению прав и возможностей потребителей. Просвещать потребителей и давать им возможность принимать решения самостоятельно — вот единственный путь продвижения вперед», — заявила Джо Осборн.

Запуск приложения SkinNinja и управление им дались создательнице с большим трудом. Помимо того, что Джо Осборн столкнулась с обычными проблемами, возникающими во время запуска стартапа при небольшом финансировании и при привлечении инвестиций от бизнес-ангелов, ей также пришлось завершать последний раунд финансирования, борясь с побочными эффектами химиотерапии.

«Проходить лечение во время привлечения финансирования было тяжело, — вспоминает она. — У меня были все симптомы простуды и гриппа, сознание было постоянно затуманено, на половине лица были страшные коросты».

Тем не менее, Джо Осборн удалось успешно закрыть тот раунд финансирования, а также заручиться поддержкой от креативного директора Amazon Саймона Морриса , создателя компании Lovefilm Марка Ливингстона и гуру интернет-маркетинга Коллина Гиллеспи.

Полученное финансирование пойдет на загрузку большего количества данных о продуктах в приложение, его персонализацию и создание функции распознавания косметических средств по фотографии.

«Многие из нас сразу после покупки выкидывают коробочку, в которой продавалась косметика. Поэтому у нас не остается штрих-кода, — заявила Джо Осборн. — В течение следующих 12 месяцев мы хотим решить эту проблему».

Помимо этого, создательница приложения SkinNinja надеется показать руководителям косметических компаний и магазинов розничной торговли, какие именно ингредиенты нравятся потребителям, и как их нужно правильно указывать в составе продуктов.

«Наша задача — упростить подачу этих данных. Мы не хотим нажить себе врагов в индустрии красоты, мы хотим сотрудничать с людьми и добиться того, чтобы магазины косметики и парфюмерии привлекали правильную аудиторию», — заявила Джо Осборн.

Она предсказывает, что в будущем во время покупки косметики в онлайн-магазинах потребители даже смогут выбирать продукты на основе подходящих им ингредиентов.

Дорога в это будущее кажется непростой. Но рак кожи, от которого страдает Джо Осборн, постоянно напоминает ей о том, насколько важна ее задача. «Я спрашиваю себя, поменялось бы ли что-то в моей жизни, если бы в моем детстве существовало приложение SkinNinja», — заявила она.

Кажется, пришла пора узнать, что же на самом деле скрывается в косметических средствах на полочке в ванной.

Перевод Полины Шеноевой