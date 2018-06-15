Заботу о красоте надо вверять только в руки профессионалов

В результате опроса, специально проведённого на 7-м саммите экспертов Merz Aesthetics (MARXS), более 600 российских и международных экспертов и лидеров мнений, участвовавших в голосовании, отметили, что обращаясь к специалистам за коррекцией губ, россиянки на самом деле хотят счастья в личной жизни.

Вторым по количеству голосов оказался естественный результат. И 36% опрошенных участников сказали, что их пациентам нужно долговременное увлажнение.

Но в погоне за счастьем в личной жизни и пытаясь сэкономить на услугах косметологов, некоторые россиянки покупают по интернету всевозможные гаджеты, которые якобы призваны заменить филлеры, улучшить форму губ и увеличить их размер. Стоят подобные устройства сущие копейки, к ним прилагается убедительная инструкция. И покупательницам всегда кажется, что это работает, причем очень эффективно. Результаты плачевные — огромный отек, аллергическая реакция, раздражение, губы болят, кровоточат…

А есть другая категория пациенток — сам себе косметолог. Покупают в аптеке витамин Е в ампулах и самостоятельно делают инъекции в губы, тем самым уродуя свою внешность. После таких экспериментов красавицы наконец-то идут к косметологам, которые пытаются спасти положение — обязательна инфузионная терапия, антигистаминные препараты, глюкортикоиды, антибиотики широкого спектра и противовоспалительные средства. Лечение занимает около 2 месяцев. И хотя после терапии губы «сядут» на положенное место, но гранулемы внутри остаются. Не проходят и асимметрия, внутренние ощущения контурирования в виде капсул, дискомфорт…

Косметологи призывают россиянок не экспериментировать с собственной внешностью и вверять заботу о красоте в руки профессионалов.