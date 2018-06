Новинки недели: косметика, которая заменит косметолога

Просто добавь эти новые бьюти-средства к себе в косметичку и можешь забыть о визитах в салон красоты (по крайней мере на лето).

Антиоксидантный лосьон Acqua Pantellria Giorgio Armani Beauty, цена по запросу

Обеспечивает глубокое увлажнение в течение всего дня и прекрасно освежает кожу. За счет экстракта грейпфрута замедляет процессы старения и придает сияние. На лето больше и не надо!

Солнцезащитный крем с SPF 50, PA ++++ Evidens De Beaute, 12 480 р.

Обладает легкой и нежной текстурой, мгновенно впитывается в кожу, защищая ее от опасных солнечных лучей. Используй этот крем каждое утро и вечер (наноси повторно по мере необходимости в течение дня), и тогда твое лицо будет еще очень долго оставаться молодым и красивым.

Интенсивное защитное средство Blanc De Perle White P. E. A. R. L. SPF 50, Guerlain, цена по запросу

Подойдет всем, кто хочет максимально защитить кожу, избежать пигментных пятен и сохранить здоровый цвет лица. Использовать его очень просто: перед выходом на солнце наноси на все лицо и шею.

Золотая маска-пленка с эффектом лифтинга и черная очищающая маска на основе древесного угля Retinol, 2100 р. каждая

Золотая маска пригодится тебе перед ответственным мероприятием. Мгновенно увлажнит кожу и придаст ей сияние. А вот черная выручит, когда нужно будет экстренно очистить кожу, устранить черные точки и выравнивает тон. Просто нанеси ее на лицо, выдержи 10 минут, и готово.

Солнцезащитное средство для лица и тела в компактном формате SPF 50+ Anthelios, La Roche-Posay, 30 мл, 769 р.

Эта крошка пригодится всем без исключения (даже тем, у кого чувствительная кожа). Ее удобно носить с собой, чтобы регулярно обновлять фотозащиту (кстати, у этого средства легкая нелипкая текстура, оно не оставляет жирных белых следов и невидимо на коже).

Жидкий крем «Фрезия» для тела, Santa Maria Novella, цена по запросу

Используй этот увлажняющий крем сразу после душа. Он не просто сделает кожу мягче, но еще и придаст ей приятный цветочный аромат.

SOS-маска «После солнца» I’m Sorry For My Skin, 405 р.

Эта маска должна быть у тебя под рукой, если вдруг ты пересидела на солнце. За счет пантенола и касторового масла она мгновенно успокаивает и смягчает кожу, увлажняет ее и дает приятный охлаждающий эффект.

Сухая дымка-спрей Bariesun SPF 30+, Uriage, цена по запросу

Надежно защищает кожу от солнца, помогает избежать появления ожогов и сухости, а еще сохраняет твою молодость! Одним словом — must have.

Увлажняющий лосьон Gracial Spray Lotion, Skyn Iceland, 2999 р.

Твое спасение от городской пыли и стрессов. Это настоящий детокс-продукт, который не просто борется со следами усталости на лице, создавая невидимый экран и уменьшая вредное воздействие загрязнений из окружающей среды, но еще и хорошо насыщает кожу влагой, тонизирует, стимулирует выработку коллагена и запускает в коже естественные процессы восстановления.

Дорожный набор «Впереди голубое небо», [comfort zone], 2710 р.

В этом наборе ты найдешь все самое необходимое для путешествий: пенку для умывания, успокаивающий тоник, увлажняющий крем и питательный витаминный крем. Кстати, его можно взять с собой в ручную кладь — мини-баночки по 15 и 50 мл легко пройдут багажный контроль.

Насыщенный крем для сухой кожи Aqualia Thermal, Vichy, 1456 р.

Пригодится всем, ведь летом для кожи лица (в любом возрасте) как никогда актуально увлажнение. Поверь, с ним в зеркале ты будешь видеть свежую и сияющую кожу.

Увлажняющий лосьон для лица SPF 25, Careve, 52 мл, 886 р.

Пригодится тебе на случай экстренной защиты и увлажнения кожи. Просто положи его в сумочку (он компактный и много места не займет) и наноси в течение дня.

Лимитированная серия кремов для рук (от 670 р.) и мультифункционального крема Skin food (870 р.), Weleda

В эту коллекцию вошли средства для ухода за кожей рук с облепихой, миндалем, гранатом. Каждый из них быстро впитывается, делает кожу мягкой и шелковистой.

Тонизирующая пенка с грейпфрутом и кориандром, Botavikos, 220 р.

Идеальная находка на лето. Мягко очистит кожу, успокоит после жаркого солнца, повысит эластичность и упругость, предотвратит появление чувствительности и сухости.

Маска против отеков и темных кругов под глазами Manefit, Sally’s Box, от 258 р.

Поможет тебе избавиться от следов недосыпа после бурных летних вечеринок. Достаточно выдержать ее 10 минут, и твоя кожа готова: свежая и увлажненная.

Маски с капсулой активатором Fresh Capsule Mask, The Oozoo, 1 шт. — 900 р., коробка (5 саше) — 3600 р.

Выбирай нужную маску по проблеме кожи (или по настроению). Например, с лепестками дамасской розы пригодится для восстановления, с маточным молочком — для увлажнения и питания, а с экстрактом шелка — для лифтинга.

