Утомленная солнцем: защищаем кожу от ультрафиолета

Выбрать новый купальник, составить маршрут путешествия и, конечно же, закрыть все проекты на работе… — перед поездкой к морю дел масса, и забыть про покупку солнцезащитных средств несложно. Чтобы подобного фиаско не произошло, а главное, чтобы вы приобрели именно то, что нужно, мы собрали все главные вопросы на эту животрепещущую тему и постарались максимально полно, доходчиво и емко на них ответить.

Как выбрать SPF-фактор?

Все зависит от места, где вы планируете мазаться защитным средством. Для мегаполиса подойдет SPF-фактор 15–20. Но если кожа светлая, стоит обезопаситься и взять SPF 30. Едете отдыхать в Европу? Там климат не сильно отличается от нашего, и, если кожа хорошо загорает и ожоги случаются редко, можно ограничиться SPF-фактором 20, если краснеет, но все же не обгорает — купите SPF 30, а в случае, когда кожа бледная и облезает, едва вы чуть-чуть переберете солнца, — вам в помощь SPF 50+. Собираетесь в жаркую страну типа Вьетнама или на Бали? Берите сразу SPF 50+! В этом случае не важно, какая у вас пострадает кожа. В течение отпуска защитный фактор можно снижать. Правда, мазаться в последние дни маслом с SPF 10 не стоит: кожу оно, конечно, увлажнит, и загар будет выглядеть ровнее и красивее, но защита с этим маслом просто смешная. Проще сказать, ее вообще нет.

В чем разница между химическими и физическими фильтрами и какие лучше?

Физические фильтры (SPF) защищают от излучения типа В и ожогов. Это излучение запускает выработку меланина, и где-то через два-три дня лежания на пляже кожа начинает темнеть. Химические фильтры (надпись PPD) спасают от излучения типа А. Оно провоцирует уже не ожоги, а аллергию на солнце, пигментацию и появление морщин, плюс увеличивает риск развития меланомы. Поэтому эксперты рекомендуют покупать средства, в которых присутствуют оба типа фильтров.

Как наносить защитный крем?

Мазать его нужно щедро, так что флакон может закончиться быстро. Слой должен быть заметен на коже, вы почувствуете небольшую жирность. Наносить средство надо за пятнадцать минут до выхода на улицу. Это важно, потому что люди с бледной кожей успевают сгореть, пока только намазываются кремом. Так зачем рисковать? К тому же средству нужно время, чтобы впитаться. Так что учимся наносить его правильно. Выдавите полоску крема длиной от запястья до кончика среднего пальца — это количество, необходимое для каждой зоны: шеи, живота, спины, рук и ног. Обычно крем действует около двух часов, потом нужно обновить слой. Если вы плаваете, средство должно быть водостойким. Подобные продукты выдерживают примерно два купания по двадцать минут в течение двух часов. Только имейте в виду, что перед повторным нанесением крема с химическими фильтрами (а мы уже выяснили, что без них на пляже не обойтись) надо ополоснуться. Дело в том, что за два часа фильтры окисляются и начинают приносить коже больше вреда, чем ультрафиолет. Мазать новый слой на эти остатки не имеет смысла.

Можно ли обойтись без защиты, если я уже немного подрумянилась?

Нет. От излучения типа В загар оберегает, так как меланин уже выработался. Так что вы вряд ли сгорите. Но излучение типа А (а оно куда опасней) все равно будет действовать, а значит, фотостарение и риск меланомы никуда не денутся. Именно поэтому девушки, которые идут в солярий, чтобы не вспоминать на пляже про крем, поступают недальновидно.

Обязательно ли использовать средство с SPF весь год?

Лишним не будет, ведь излучение типа А не задерживается даже стеклами в машине. Правда, в большей части тональных и BB-кремов защита от солнца уже добавлена. В этом случае мазаться средством с SPF не надо.

Достаточно ли на отдыхе наносить на лицо только защитный крем?

Да, если у вас молодая, абсолютно здоровая кожа и вы живете и отдыхаете в экологически чистых районах. В общем, условия, близкие к фантастике. В реальности без дополнительных средств не обойтись, ведь нужно и хорошее увлажнение, и полноценная защита от негативных внешних факторов. Поэтому необходимо хотя бы легкое увлажняющее средство, которое наносится перед защитным кремом. А на ночь используйте сыворотку с гиалуроновой кислотой: она восстановит баланс влаги после солнечных ванн.

Допускается ли наносить крем для тела на лицо?

Фильтры в них одинаковые, разница только в текстуре и сочетании ухаживающих компонентов. Но если крем для лица закончился, можно нанести и средство для тела с высокой степенью защиты, ведь эта зона быстрее обгорает. Или же подберите продукт с пометкой «для лица и тела». Они проходят все необходимые тестирования на аллергию.

Как ухаживать за кожей рук и ног?

С ладоней и ступней крем стирается намного быстрее, именно поэтому они так часто обгорают. Чтобы этого не произошло, обновляйте слой каждые тридцать-сорок минут. А перед сном желательно наносить восстанавливающий крем. В его составе ищите глицерин, увлажняющий кожу, и пантенол, заживляющий потрескавшиеся участки.

Страдают ли от солнца волосы и обязательно ли их защищать?

Да, особенно если у вас окрашенные или сухие локоны. Специальное средство создаст прослойку на стержне локона, предотвращая потерю влаги и распад цветовых пигментов. На упаковке ищите индексы IPD, PPD, PA, UVA и UVB или же надпись «широкий спектр защиты» (Broad-Spectrum). При этом привычное обозначение SPF с числом вам может и не попасться, поскольку фильтры в средствах для тела и для волос используются разные и точно подсчитывать фактор защиты во втором случае еще не научились. Даже если значение указано, оно весьма приблизительное. Спрей наносится за полчаса до выхода на солнце, так как ему необходимо время для активации, а каждые два часа надо обновлять нанесение, как и в случае со средствами для тела. Часто можно встретить совет использовать для защиты от солнца обычные масла, дескать, они обладают высоким SPF-фактором. В действительности у натуральных масел он невысокий. Термозащитные продукты тоже не подойдут. Они от солнца вообще не оберегают.

Что делать, если кожа все-таки обгорела?

Солнечный ожог ничем, по сути, не отличается от обычного: сначала кожа краснеет, а потом появляются болезненные ощущения. Конечно, обжечься солнцем так же сильно, как кипятком или паром, сложно, однако следующие несколько дней после того, как вы обгорели, ожоги будут беспокоить и могут испортить отдых. К сожалению, солнечные лучи очень коварны: сразу вы можете не почувствовать, что сгорели, ведь тепло поглощается кожей постепенно. Но все же эффект будет, как говорится, налицо. В случае ожога намочите полотенце прохладной водой и приложите к пораженному участку тела. Помните: никакого масла. Создавая пленку, оно как бы запирает избыточное тепло, которое медленно выделяет наша пострадавшая кожа, и проблема только усиливается. А мазаться кефиром — это уже прошлый век. Кисломолочные продукты закупоривают поры и могут привести к инфекции. Теплая ванна с отваром ромашки смягчит болезненные ощущения. После нее нанесите охлаждающее средство после загара. Идеально, если в его составе найдется гиалуроновая кислота, способствующая скорейшему восстановлению кожи, и гель алоэ, спасающий от обезвоживания. Пропитайте этим гелем салфетки и прикладывайте к ожогам каж­дые десять минут в течение часа. Заварите крепкий зеленый чай, вылейте его в бутылочку с пульверизатором и поставьте в холодильник. Распыляйте чай на обожженные участки как можно чаще. Также можно делать компрессы из заварки — это снимет боль и ощущение жжения. И самое главное: если на коже появились волдыри, обратитесь к врачу: в этом случае не стоит заниматься самолечением.

Как видите, вся самая важная информация о защите от солнца уместилась на нескольких страницах, и разобраться в ней совсем не трудно. Соблюдая нехитрые правила, вы вернетесь домой с бронзовым загаром, а не с предательскими следами от ожогов. Хорошего вам отдыха!