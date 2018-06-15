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Псковские хирурги провели операцию по бесшовному удалению щитовидной железы
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Псковские хирурги провели операцию по бесшовному удалению щитовидной железы 

ТАСС 2 часа назад
ПСКОВ, 15 июня. /ТАСС/. Врачи псковской областной больницы провели операцию по удалению щитовидной железы без видимых разрезов на коже пациента. Подобные высокотехнологичные операции в России проводятся лишь в Москве и Санкт-Петербурге, таким образом Псковская область стала одним из первых регионов в РФ, где освоили такую методику, сообщил в пятницу ТАСС заместитель главного врача по хирургии областной больницы, который и провел операцию, Игорь Дитрих.
"Мы провели трансоральную резекцию щитовидной железы, манипуляции производятся через нижнюю губу, то есть щитовидная железа удаляется без разрезов на коже. Такие операции делают только в Москве и Санкт-Петербурге, ну и вот теперь в псковской областной больнице. Получается, мы первые из регионов, где сделали такую операцию", — сказал собеседник агентства.
Дитрих также добавил, что впервые подобная операция была проведена год назад в США. «Ровно год назад в США такую операцию впервые сделали. Вообще эта операция распространена в азиатских странах, где не принято, чтобы женщины имели рубцы на коже, в том числе в области шеи и груди. У них тысячами эти операции производятся», — уточнил хирург.
Операция по бесшовному удалению щитовидной железы транслировалась в режиме онлайн. «Понаблюдать за нашей работой смогли доктора из других регионов. Новгородцы лично приехали посмотреть, а также врачи из Карелии», — добавил Дитрих.
Хирург пояснил, что высокотехнологичная операция проводилась в рамках научно-практической конференции «Современные технологии в клинической практике: фестиваль по малоинвазивной хирургии». Двухдневный медицинский форум с участием специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга и Великого Новгорода завершается 15 июня в Пскове.
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