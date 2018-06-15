Почему домашняя пыль состоит из человеческой кожи

Ни в одном музее мира к особо ценным экспонатам вы не подойдете ближе, чем на метр. И не потому, что вас подозревают в каких-то темных намерениях, а потому, что для сокровища мировой культуры вы являетесь… источником пыли. Английское издание New Scientist, немецкое VDI-Nachrichten, американское Science News, французское Science et Vie опубликовали научные данные, которые проводились в музеях этих стран. Так, в пяти музеях Великобритании, расположенных в королевских дворцах, каждый день на борьбу с пылью тратится 40 рабочих часов. Ученые установили, что небольшой процент этой пыли составляют отмершие частицы человеческой кожи.

Еще больше таких частиц в квартирной пыли. Согласно исследованиям американских ученых, один человек производит в месяц примерно чайную ложку такого вида пыли. В общей массе пыли отмершие ороговевшие частички кожи занимают незначительное количество — порядка 19 процентов. В среднем в состав пыли входят: треть или чуть больше — минеральные частицы, 12 процентов — частицы волокон текстиля и бумаги, 7 процентов — цветочной пыльцы, 3 процента дым и сажа. Происхождение примерно четверти пыли как правило остается неустановленным. Ученые полагают, что это могут быть частицы космической пыли.

Но вернемся к 19 процентам частиц человеческой кожи. Сами по себе они безвредны, но являются пищей для пылевых клещей. Эти невидимые глазу паразиты, питаясь остатками кожи, оставляют микроскопические фекальные шарики, которые люди активно вдыхают. Именно эти шарики становятся причиной сильнейших аллергических реакций. Датские ученые даже выдвинули версию, что вдыхаемые нами фекалии паразитов оседают на альвеолах, а затем, попадая в организм, проникают даже в кровеносную систему. С кровью они попадают в мозг и таким образом могут стать причиной болезни Альцгеймера.

Откуда в наших квартирах берется основная часть пыли? Британские ученые, проводившие исследования в музеях, установили, во-первых, что пыль проникает извне с воздухом и плотно оседает на всевозможных поверхностях; во-вторых, в проветриваемых помещениях ее в два раза больше, чем в тех, где работают специальные системы кондиционирования, которые не просто охлаждают воздух, но и производят воздухообмен комнатного и уличного воздуха.

В горах и на морском побережье с высокой влажностью пыли в помещениях намного меньше, чем у тех, кто проживает в степных зонах. Однако ее состав в процентном соотношении везде одинаков: 70 процентов — это природная пыль и треть — та, что производится самим человеком. Вас не спасут даже плотно закрытые двери и окна. С воздухом в квартире обычного города средней полосы России всего за две недели на всех поверхностях «вырастет» примерно сантиметровый слой пыли — на каждом квадратном сантиметре от 10 до 12 тысяч пылинок. Сегодня ученые по пыли из квартиры могут определить, в какой местности находится жилье, сколько людей и какого пола в нем живут, есть ли домашние животные, часто ли и что именно готовит хозяйка. По пыли даже определяется микробиом всех проживающих в доме или квартире. Биологи канадского университета в образцах пыли обнаружили споры кишечных бактерий аналогичных тем, что выявлены в желудочно-кишечном тракте обитателей жилья.

Не удивляйтесь, если в природной части пыли найдутся частички горных и вулканических пород, песков пустыни и меловых отложений — все это могло по несколько лет «путешествовать» по свету, однажды осев на вашей книжной полке или софе. Поэтому на вопрос «можно ли совсем избавиться от пыли» ответ может быть только один: «никогда!».

С естественной пылью, которую производит ваша кожа, специалисты рекомендуют бороться в первую очередь методом сухой уборки. Во влажной среде пылевые клещи чувствуют себя в своей стихии — влажность и частицы отмершей кожи человека и домашних животных — все, что им нужно. А вот в сухой среде они долго не выживают. Пылесос для сухой уборки отлично справляется с подобного рода отложениями на поверхностях. Однако большая часть отмершей кожи удаляется нами в ходе водных процедур. В ванной, под душем с помощью мочалки мы не только избавляемся от ороговевших частичек кожи, но и лишаем пылевых клещей возможности неограниченно размножаться.

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