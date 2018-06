5 шагов для создания идеального летнего макияжа

Время горячих пляжных вечеринок, романтических свиданий под луной и незабываемых прогулок по городу с друзьями до утра объявляется открытым! Встречайте лето во всей боевой готовности! Cosmo знает все секреты идеального летнего макияжа — читай и запоминай! А еще, все средства из статьи можно найти в интернет-магазине парфюмерии и косметики Рив Гош — переходи по ссылкам в описании.

Тон Праймер для лица YSL Encre De Peau

В летнюю жару лучше воздержаться от использования плотного тонального крема. Праймер All Hours — идеальная для него замена — это первый шаг к натуральному ежедневному мейкапу. База для мгновенного совершенства кожи позволяет сохранить матовый финиш макияжа в течение всего дня. Средство визуально уменьшает поры и придает гладкость коже.

Ресницы

Тушь для ресниц Givenchy Noir Interdit

С новой тушью от Givenchy ваш взгляд будет привлекателен, как никогда — ни один прекрасный принц не пройдет мимо! Благодаря уникальной щеточке, которая может поворачиваться на 90 градусов, теперь каждая ресничка будет прокрашена от корней до самых кончиков. Колоссальный объем, максимальная длина и ультрачерный цвет — вот, пожалуй, формула идеальной туши.

Глаза

Гелевая подводка Shiseido Inkstroke

Если вы всегда восхищались таинственными японскими гейшами, то новая гелевая подводка для глаз Inkstroke от Shiseido поможет вам воссоздать чарующий восточный образ. Лайнер, созданный по всем канонам японского искусства каллиграфии, обеспечивает непревзойденную точность нанесения, обладает великолепной текстурой и насыщенными оттенками. Уникальная гелевая формула делает подводку настоящим шедевром для всех поклонников утонченного и загадочного макияжа.

Губы

Лаковый тинт для губ Dior Addict

Dior Addict — первый лаковый тинт для создания идеального глянцевого покрытия с эффектом увеличения объема губ. Он обладает невероятно комфортной текстурой и дарит насыщенный стойкий цвет и глянцевый блеск. Помада сочетает свойства средств по макияжу и уходу: подобно тинту, она дарит губам покрытие, которое держится в течение 8 часов, а благодаря инновационной формуле, интенсивно увлажняет губы, наполняя их сияющим объемом.

Финальный штрих

Жидкий хайлайтер Make Up For Ever Ultra HD Soft Light

Жидкий хайлайтер Soft Light от французского бренда Make Up Forever улучшает тон кожи благодаря содержанию нежнейших перламутровых пигментов, обеспечивающих естественное и красивое сияние без использования мерцающих блесток. Натуральным, невидимым, но притягательным блеском средство обязано входящим в состав формулы перламутровым частицам, которые дают деликатный оттенок и мягкое переливающееся сияние. Формула сочетает перламутр с силиконовым покрытием и синтетическую слюду, обеспечивая изысканное и нежное сияние.