8 тканевых масок, которые пригодятся вам в отпуске

Holika Holika After Drinking Mask Sheet Давайте не будем кривить душой — в отпуске (да и не только) все мы имеем полное право расслабиться и позволить себе бокал-другой. Особенно хорошо все это вписывается в средиземноморские пейзажи и атмосферу блаженного ничегонеделания. Но на утро как всегда кожа не очень благодарна за наш праздный образ жизни. Поэтому советуем захватить в отпуск маску Holika Holika After Drinking, которая придумана специально для таких случаев — помогает обезвоженной от алкоголя коже вывести токсины. Кстати, в составе экстракт конфетного (!) дерева. Кажется, Нарния существует.

I'm Sorry For My Skin 8 Step Jelly Mask Маст-хэв для любого путешествия, а все потому что это не просто маска, а целый тревел-набор 8 в 1. Саше-книжка содержит гидрофильное масло, пенку для умывания, гель для душа, шампунь, тоник, тканевую маску, эмульсию и крем. При этом в каждом саше находится всего 70 мл жидкости — можно не сдавать в багаж. Кому теперь нужна увесистая косметичка размером с мини-чемондан, когда есть такое чудо?

Manefit Beauty Planner Lily Brightening Eye Mask В поездках бывает все — и даже отеки, и темные круги, которые предательски появляются в самый неподходящий момент. Для таких неприятных сюрпризов захватите с собой тканевую маску для области вокруг глаз Manefit с экстрактом лилии. Каких-то полчаса — и вы готовы к новым приключениям!

Erborian Bamboo Shot Mask Для этой маски стоит освободить место в чемодане, потому что она отлично способствует проникновению активных ингредиентов прямо в глубь кожи, очень быстро увлажняет и насыщает кожу влагой. Кстати, если вы часто замечаете, что выглядите не очень свеженькой — она как раз поможет устранить следы усталости, уменьшить покраснения и раздражения. Как будто спали 8 часов, правильно питались и совсем не пили алкоголь.

Frudia Pomegranate Nutri-Moisturizing Mask

Любители фруктов и обладатели чувствительной кожи, трепещите. Эта маска состоит на 146% 46% из экстракта граната, который активно питает и восстанавливает кожу. При этом даже морщинки устранит, да и добавит лицу здорового сияния. То, что нужно, в общем.

Japan Gals Pure 5 Essential Осмелимся сказать, что подойдет на все случи жизни, благодаря плаценте в составе. Что она делает? Как минимум активизирует клеточное дыхание, выравнивает тон и питает кожу, борется с акне и нормализует кожно-жировой баланс. Ну и в качестве вишенки на торте экстракт плаценты улучшает кровоснабжение кожи, из нее выводятся токсины, активизируется клеточное дыхание, улучшается метаболизм. Так что в любой непонятной ситуации наносите маску, и будет вам счастье.

Sally's Box Loverecipe Pear Mask Маска, в которую можно влюбится уже по забавным рисункам на упаковке. Тканевая маска с грушей (на самом деле там еще целый набор фруктов в составе) хороша в случае, если ваша цель — снять раздражения и воспаления, так как способствует регенерации кожи. Для всех остальных уходовых целей тоже вполне подходит. Даже от последствий стресса избавит. А это уже очень весомый аргумент.

The Oozoo Power Capsule Mask Recovery Выглядит, так круто, что воспользоваться ей хочется как минимум из любопытства. На самом деле за счет капсулы-активатора она еще и очень действенная и выполняет функцию экстренной помощи коже. Даже если ваша кожа повреждена (что очень вероятно во время отпуска), она успокоит и восстановит кожу.