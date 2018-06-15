Кто из знаменитых мужчин делает пластику?

Брэд Питт, 54 года

Я не думаю, что Брэд делал что-то глобальное. На актуальных фотографиях он выглядит неухоженно. Скорее всего, дело ограничилось только блефаропластикой во время брака с Анджелиной Джоли . Назовем эту операцию «телевизионной необходимостью».

Джордж Клуни, 57 лет Джордж привык о себе заботиться — это заметно по качеству его кожи. Скорее всего, он прибегает к инъекционному введению биоколлагена (курсом) — препарат сейчас очень популярен в клиниках Лос-Анджелеса. Он буквально за несколько дней создает эффект здорового сияния! Предположу, что Клуни приводит себя в форму между съемками лазерными и аппаратными методиками омоложения кожи — это также распространено среди звезд. Думаю, что актер также делал блефоропластику и подтяжку нижней трети лица.

Патрик делал ринопластику — это видно по изменениям кончика и спинки, толщине стенок пирамиды носа. Скорее всего актер также прибегал к блефаропластике.

Отдельно скажу, что все звезды между съемками делают плазмотерапию. Она запускает процессы регенерации тканей, выработку коллагена — после 3-4 процедур кожа становится фарфоровой, уменьшаются пигментные пятна, что особенно актуально для жителей Калифорнии. Это действительно стоящая процедура, которую мы рекомендуем и в России.

Райан Гослинг , 37 лет Операцию, которую делал Райан, я называю «гармонизацией»: изменена форма углов нижней челюсти и подбородка. И конечно, не обошлось без ринопластики! В результате верхняя, средняя и нижняя треть лица стали более пропорциональными. Обратите внимание: если на фотографии до в глаза в первую очередь бросается подбородок и нижняя треть лица, то на снимке после все внимание — на глаза.

На фото я вижу результат протезирования углов нижней челюсти. Операция делает лицо более мужественным. По этой причине процедура очень популярна среди голливудских знаменитостей. Через два маленьких разреза вводятся импланты в область углов нижней челюсти, нижняя треть лица, тем самым, расширяется и удлиняется.

Сильвестр Сталлоне , 71 год Тут сделано все! И работа получилось достаточно аккуратной с учетом того, что в этом году актеру исполнится 72 года. Я вижу подтяжку лица, блефаропластику, и, скорее всего, эндоскопическую подтяжку лба. Не очень хорошо сделана область шеи: нижний угол шеи и подбородка должен составлять 90°, а тут мы видим брыли. Но давайте сделаем скидку на возраст и на то, что Сильвестр делал операцию, когда она еще не была изучена на 100%.

Рекордсмен по «тюнингу»! Очень аккуратно выполнены ринопластика, контурная пластика, стоматологическая коррекция. Также Криштиану регулярно делает ботулинотерапию и лазерные шлифовки. Результат на лицо!

Том Круз , 55 лет «Вечный спецагент» также сделал все, что только можно было. И, на мой взгляд, достаточно успешно. Я вижу рино— и блефаропластику, коррекцию контуров нижней трети лица — 3D-моделирование подбородка. В последней операции созданные на компьютере импланты вводятся в область лица для придания ему маскулинных черт. В данном случае для киноактера — это необходимость.

Микки Рурк , 65 лет Сам Микки не раз говорил, что сожалеет о фейслифтинге, который ему выполнил неизвестный американский пластический хирург. Ему буквально перетянули кожу, сделав операцию по женскому типу лица. Впоследствии актер переделывал операцию, добавив к ней рино— и блефаропластику.

Валерий Леонтьев , 69 лет После 50 лет у мужчин и женщин не бывает идеальных контуров нижней трети лица — это результат фейслифтинга (или подтяжки, как это называлось ранее). У Валерия я вижу SMAS-лифтинг, блефаропластику, эндоскопическую подтяжку лица, введение филлеров. С последними, кстати, получился перебор. Это делает лицо одутловатым на некоторых фото.

Стивен Тайлер, 70 лет Секрет вечной молодости Стивена — качественно выполненный SMAS-лифтинг, который делает формы лица более гармоничными и придает ему мужественности. Подтяжка лица у мужчин всегда имеет свои особенности. Хирург должен придерживаться определенного протокола и иметь правильное эстетическое чутье. Операция подразумевает использование сложной эндоскопической и микрохирургической техники. Хороший результат — незаметный (не видно швов), аккуратный и не искажает природные черты лица.