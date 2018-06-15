Купить нельзя забыть? Топ-10 новинок недели

Очищающая маска с вулканическим пеплом, мужской аромат с шлейфом из мха и морских водорослей, самая летняя помада и другие новинки этой недели, заслуживающие вашего внимания.

Туалетная вода для мужчин Acqua Di Neroli, Ermenegildo Zegna

Строгий, элегантный и роскошный аромат Acqua Di Neroli похож на костюм итальянского бренда Ermenegildo Zegna — и неудивительно: все парфюмерные композиции выпускаются в продолжение кутюрных коллекций модного Дома. И так же, как и идеально сидящий на мужчине смокинг, новинка вне времени — подойдет и для снежных зимних дней, и для летнего отпуска на море.

В скромном квадратном флаконе скрывается вся итальянская чувственность: калабрийский бергамот, лимон и петитгрейн встречаются с белой фрезией, переплетаясь со сладковато-горькими нотами эфирного масла нероли. В сердце новинки — арбуз, а в шлейфе — мох и морские водоросли, поэтому делаем вывод: аромат с характером. На самом деле, редакция BeautyHack пришла к одному и тому же выводу: Acqua Di Neroli ассоциируется с ароматом тела после душа и только что выглаженной хлопковой белой рубашкой.

Цена: 11 100 руб.

Помада-бальзам Ecstasy Shine Tokyo Gardens, оттенки №302 и №303, Giorgio Armani

На прошлой неделе мы рассказывали о новинке из коллекции Tokyo Gardens — жидких тенях насыщенного черного цвета, помогающих рисовать ночь на веках. А сегодня героями рубрики стали две помады, оттенки которых так и кричат: «Лето!» Они же — отличное доказательство того, что между понятиями «коралловый» и «оранжевый» есть разница. Попробовав коралловый оттенок под номером 302, SMM-менеджер BeautyHack Александра Гришина удивилась — в стике пигмент выглядит пугающе ярким, но на губах помада оставляет едва заметный сочный след. «Понравилась и нежирная текстура — насыщенность можно легко регулировать путем наслоения».

Старший редактор BeautyHack Анастасия Сперанская по достоинству оценила солнечно-оранжевый оттенок №303: «Многие не могут „подружиться“ с такими оттенками, считая, что они желтят все на свете. Не могу не согласиться — правильно подобранный и в меру теплый оттенок оранжевого сделает щечки похожими на персики и даже визуально придаст коже золотистый оттенок. Новинку с текстурой бальзама я люблю сочетать с голубыми джинсами и белой хлопковой футболкой — использую помаду и в качестве кремовых румян и сияю как роза по утру».

Цена: 2 700 руб.

Тонизирующая пенка для умывания Tone & Eslasticity, Botavikos

Если вы до сих пор не знакомы с брендом Botavikos — рассказываем: российская марка выпускает натуральные средства на основе трав, семян, кореньев, натурального сока и прочей растительности. В брутальных коричневых бутылочках с винтажным дизайном скрываются целые «букеты» полезных компонентов с индивидуальными ароматическими звучаниями.

Например, тонизирующая пенка для умывания пахнет грейпфрутом и апельсином в сочетании с теплым кориандром и ветивером — аромат останется с вами после умывания на какое-то время, но «спорить» с парфюмом не будет, только окутает едва заметным элегантным шлейфом. Средство предназначено для нормальной и зрелой кожи — формула с мягкими ПАВ и цветочной водой липы подходит для ежедневного ухода, а экстракт женьшеня отвечает за микроциркуляцию и кожный иммунитет. С очищением кожи пенка справляется на ура — борется не только с загрязнениями, но и остатками макияжа.

Цена: 220 руб.

Туалетная вода Festival Summer Man, Mexx

Ярко-салатовый как трава на футбольном поле аромат — ода лету в мужском прочтении. По словам SMM-менеджера BeautyHack Александры Гришиной, новинка точно подойдет молодым и амбициозным людям, оптимистам, полным бодрости и позитива. По крайней мере, именно так и позицирует свой новый аромат голландский бренд.

«Туалетную воду я подарила папе — он сразу оценил удобный мини-формат в 35 миллилитров: то, что нужно для походного рюкзака и летних путешествий. По мере раскрытия аромата улавливаются и теплые древесные ноты, и хрустящее зеленое яблоко, и кедр. А в основе — приятные и знакомые каждому ноты пачули и амбры, которые и создают мужественный шлейф Festival Summer».

Цена (35 мл): 1 060 руб.

Сыворотка с витамином С BioLumin-C Serum, Dermalogica

Редактор BeautyHack Дарья Сизова перепробовала тысячи средств с витамином С, и новинку от Dermalogica решила протестировать без раздумий: «Моя кожа нуждается в этом компонента 24/7 в любое время года — об этом я рассказывала здесь и здесь». Независимый вердикт Дарьи не заставил себя долго ждать:

«Американская марка выпускает профессиональные средства для косметологов — таким я сразу доверяю. Поэтому сыворотка не разочаровала — помогла коже справиться со стрессом и вернула ей сияющий здоровый вид буквально за несколько применений. Консистенция новинки стандартная — в меру жидкая, не липкая субстанция желтого цвета (сразу понимаешь, что витамин внутри точно есть).

Но он не одинок — в составе целый комплекс ультрастабильного витамина C, который проникает глубоко в кожу (а все благодаря инновационным разработкам, которыми так славится марка). Наношу средство утром и вечером перед увлажняющим кремом — настоящий детокс для кожи! Что самое ценное — у результата накопительный эффект. С каждым днем кожа становится все более сияющей и ровной, естественный защитный барьер оптимизируется и начинает работать под влиянием этого средства. А еще оно делает морщины менее выраженными (для меня актуально — я недавно сделала ботокс (подробнее об этом можно почитать здесь), и нужно держать кожу в тонусе!»

Цена: 7 356 руб.

Антиоксидантный лосьон Acqua Pantelleria, Giorgio Armani

Недалеко от обожаемой Джорджио Армани Сицилии расположился вулканический остров Пантеллерия — уже более четырех тысяч лет он известен своими плодородными вулканическими почвами, на которых стремительно быстро растут растения. Чтобы так же стремительно запустить процессы регенерации нашей кожи, марка использовала магний, натрий, калий и кремний из вод, окружающих тот самый остров. Так и родилась обновленная формула лосьона Acqua Pantelleria.

Средство не только помогает коже обновиться, но и активно ее увлажняет — гелево-водная текстура превращается в воду, но при этом насыщает как питательная сыворотка. В составе экстракт итальянского грейпфрута, помогающий замедлить старение кожи и супер-антиоксидант витамин Е, а ноты зеленого боярышника, китайского османтуса и белого кедра усиливают расслабляющее воздействие лосьона. То, что нужно для домашнего спа!

Цена: 6 786 руб.

Уплотняющий крем для тонких волос Biotin Boost Thickening Cream, HASK

Что нужно от хорошего уплотняющего крема? 1) Чтобы не склеивал волосы, вынуждая заново принимать душ. 2) Никакого утяжеления и без того тонких волос. 3) Ощущение густоты локонов с сохранением при этом их подвижности. Новинка от американского бренда HASK справилась со всеми пунктами.

В составе средств новой линейки царит биотин, уплотняющий волосы и придающий им визуальный объем. Компанию ему составили коллаген и кофе — благодаря им крем не только визуально укрепляет волосы, но и придает им силу изнутри, защищая от повреждений и ломкости. Наносите белый легкий крем на влажные предварительно просушенные полотенцем волосы, начиная от середины — сделайте привычную укладку и насладитесь объемом, упругостью и блеском как в рекламе.

Цена: 695 руб.

Уплотняющие шампунь и кондиционер Biotin Boost Thickening Shampoo и Thickening Conditioner, HASK

Уже знакомое вам трио из биотина, коллагена и кофе есть и в составе шампуня и кондиционера этой же линейки — новинки оценила SMM-менеджер BeautyHack Александра Гришина

«Перепробовав сотни шампуней для объема волос, не выполняющих свои обещания, начинаю относиться к этой категории средств с недоверием. Но новинка порадовала — сочетание ингредиентов чудесным образом помогло приподнять от корней мои тяжелые волосы. И это несмотря на то, что шампунь и кондиционер предназначены, в первую очередь, для тонких волос! За прикорневой объем отвечает кофе, стимулирующий волосяные фолликулы, а вот за сияние после укладки спасибо коллагену и биотину — волосы струятся, как после выпрямления утюжком, но эффекта утяжеления нет».

Цена: 695 руб.

Очищающая маска для лица Volcanic Ash Pore Pack, Secret Nature

Специальный корреспондент BeautyHack Анна Бонд признается: «Корейский средства для ухода за кожей — одни из самых любимых». Причиной такой нежной любви она считает их доступность и эффективность — достаточно взглянуть на прекрасную кожу корейских девушек.

«Первое, что понравилось в маске — это аромат. Средство приятно пахнет чем-то свежим и растительным и при этом на 85% состоит из натуральных ингредиентов, выращенных в экологически чистых районах острова Чеджу. В списке главных героев — вулканический пепел, экстракт зеленого чая и уголь. Я предварительно очистила кожу, восстановила pH кожи с помощью тоника и нанесла маску плотным слоем специальной лопаткой, которая идет в комплекте. За 15 минут кожа стала чистой, мягкой и увлажненной. Обычно себорегулирующие маски сушат и стягивают кожу, но на этот раз я была приятно удивлена — новинка деликатно отшелушила сухие участки и сделала поры невидимыми».

Цена: 980 руб.

Пена для волос сильной фиксации AND 53 Style Foam, Kemon

Любите укладки, которые не «разваливаются» через пару часов и радуют вас и окружающих в течение всего дня? Вот и SMM-менеджер BeautyHack Александра Гришина любит ­— попробовав новинку от Kemon, она поняла, что это не миф, а вполне себе реалистичные требования:

«Пенка обладает супер-способностью надежно фиксировать волосы и при этом не создавать эффект сосулек. Отметила и то, что каждое средство линейки идентифицируется двумя цифрами (а данной пенки это 53), которые обозначают степень фиксации и блеска. Отдельный плюс бренду и бонус в копилку веганов — сертификация в ICEA VEGAN и I LOVE NATURE. Формула средства обогащена антиоксидантными компонентами и содержит УФ-фильтры, защищающие волосы от внешних агрессивных воздействий. За это также отвечают процианиды — они, кстати, замедляют процесс старения волос и эффективно успокаивают кожу головы. Мой небольшой совет: средства нужно совсем немного — например, на мои волосы средней длины достаточно «облачка» размером с грецкий орех».

Цена: по запросу

Текст: Анастасия Сперанская