Летний must-have: минеральная пудра для лица

Шелковистая кожа без жирного блеска в течение всего дня возможна даже летом. И здесь ни к чему волшебные заклинания, достаточно запастись качественной минеральной пудрой. Почему и на какие средства стоит обратить свое внимание — читайте в нашем обзоре!

Почему стоит отдать предпочтение минеральной пудре?

Минеральная пудра — полностью органический продукт, который не создает проблемы, а решает их. Компоненты косметического средства не закупоривают поры, не провоцируют появление воспалений, не ускоряют старение, а, наоборот, борются с этими «побочными действиями» некачественной косметики.

Консистенция у минеральной пудры рассыпчатая, а в состав входят только полезные ингредиенты, обладающие антисептическими, противовоспалительными, себорегулирующими, защитными, маскирующими и бактерицидными свойствами: оксид цинка, диоксид титана, нитрид бора, алмазная пудра, оксид железа, алюмосиликаты. В некоторые минеральные пудры производители добавляют драгоценные и полудрагоценные металлы и камни: цитрин, аквамарин, турмалин, аметист, рубин, изумруд и т. д. Именно они придают коже красивое естественное сияние без жирного блеска. В состав минеральной пудры не должны входить никакие консерванты, масла, отдушки, спирт, парабены, воск, красители и другие вредные компоненты.

В отличие от обычной пудры, минеральная ложится тонким, прозрачным, практически невесомым слоем, не закупоривая поры и позволяя коже дышать. Несмотря на свое невидимое покрытие, средство прекрасно маскирует недостатки, делая это очень естественно: эффекта маски на лице не создается, чем часто грешат другие тональные средства. Минеральная пудра подходит абсолютно для любой кожи, подстраиваясь под ее свойства: у сухой будет дополнительное увлажнение, у жирной — устранение излишков себума, у чувствительной — защита от раздражений. Что особенно важно, летом такая пудра надежно фиксирует макияж, не дает ему «поплыть», регулирует работу сальных желез и не позволяет коже блестеть, как масленый блин.

Минеральная пудра не требует нанесения перед ней никаких флюидов, корректоров, праймеров, консилеров и тональников — она может использоваться как самостоятельное средство поверх очищенной кожи лица. Кстати, косметическим продуктом можно пользоваться даже после салонных чисток и пилингов — никаких раздражений и воспалений она не вызовет.

Как правило, минеральная пудра отличается рассыпчатой консистенцией, однако в последнее время производители выпускают спрессованные варианты, чтобы можно было поправить макияж вне дома. В такой пудре также не должны содержаться вредные компоненты, только ухаживающие минералы.

ТОП-7 минеральных пудр для лета

Mineral Powder Foundation, Make Up Factory

Одна из любимых минеральных пудр профессиональных визажистов. Во-первых, она очень экономично расходуется. Во-вторых, цена у нее довольно демократичная, а по характеристикам и свойствам этот бьюти-продукт ничуть не уступает люксовым и более дорогим профессиональным пудрам. В-третьих, с помощью средства можно создать максимально естественный макияж без использования дополнительных тональных продуктов. Mineral Powder Foundation — и пудра, и основа в одной баночке. Она идеально выравнивает цвет, тон и поверхность кожи, придает ей матовость, защищает от ультрафиолетовых лучей спектра А и В — идеальный вариант для лета и отпуска в жарких странах. Можете быть уверены на 99%, что в течение всего дня лицо не будет блестеть от жары, а благодаря пластичности минеральных частичек пудра не только маскирует воспаления, но и скрывает мимические морщинки.

Минеральная пудра Mineral Powder Foundation, Make Up Factory (1 090 руб.)

Skin Illusion, Clarins

Основной компонент этой пудры — белый чай с горы Фуцзянь. Его отличает изобилие флавоноидов в составе, которые защищают кожу от свободных радикалов. Текстура у пудры очень приятная, а по консистенции она мелкая, словно мука, что помогает ее идеально распределять по коже, образуя бархатистую вуаль, похожую на тональный крем. Кстати, в комплекте с пудрой идет довольно плотная кисть, с помощью которой удобно растушевывать средство, полностью исключая «островковое покрытие». Пудра имеет сладковатый, едва уловимый аромат, прекрасно маскирует несовершенства кожи и хорошо регулирует выработку себума даже в летний зной. Средство отличается своим умением не забиваться в поры, не подчеркивать морщинки и не скатываться в складочки, как это делают многие пудры. Единственный минус, который можно отметить: в составе присутствует тальк, чего в минеральных основах стараются избегать. Но этот минус существенно перекрывается плюсами, поэтому можно простить Clarins эту маленькую оплошность.

Минеральная пудра Skin Illusion, Clarins (1 710 руб.)

Redness Solutions Instant Relief Mineral Pressed Powder, Clinique

Пудра, разработанная в лабораториях Clinique специально для людей, имеющих проблемы в виде непредсказуемых воспалений и покраснений, в том числе и розацеа. Средство не просто маскирует несовершенства, а обеспечивает бережный уход и помогает решать проблемы. Входящие в состав пудры органические компоненты (кофеин, грейпфрут, экстракт коры магнолии и гриба пория кокосовидного) и минералы (кальций, натрий, калий, магний) моментально успокаивают кожу, мгновенно улучшают ее внешний вид, на целый день даря ощущение свежести, чистоты и комфорта. Ежедневное использование средства почти на 60% сокращает появление покраснений. Пудра идеально подойдет людям с жирной, комбинированной и чувствительной кожей. После нанесения порошок буквально тает и сливается с тоном кожи, обеспечивая невидимое и невесомое покрытие. Выпускается в спрессованном виде и имеет удобную кисточку, что помогает поправлять макияж в любом месте и в любое время.

Минеральная пудра Redness Solutions Instant Relief Mineral Pressed Powder, Clinique (2 300 руб.)

Mineralize Skinfinish Natural, M. A. C.

Нежнейшая пудра, которая буквально растворяется на коже, создавая матовый эффект с легким сиянием (благодаря входящим в состав перламутровым пигментам). Средство не рассыпчатое, а спрессованное, что очень удобно: можно брать его везде с собой, чтобы в течение всего дня можно было поправить макияж. В составе пудры — минералы и витамин Е, который обеспечивает увлажняющий и регенерирующий эффект. В палитре 15 оттенков, поэтому продукт можно подобрать под абсолютно любой цвет кожи. Пудра не забивается в складочки, не подчеркивает шелушение и не усугубляет несовершенства — все с точностью до наоборот: она будет маскировать любые дефекты, плюс ко всему прекрасно закреплять макияж и устранять жирный блеск. Единственный минус, который отмечают многие: использовать ее в качестве самостоятельного средства не очень удобно, перед ней обязательно нужно наложить на лицо тональную базу, хайлайтер или хотя бы праймер.

Минеральная пудра Mineralize Skinfinish Natural, M. A. C. (2 450 руб.)

Perfect Skin Mineral Powder Foundation, Becca

Эту пудру многие визажисты считают «королевой» среди минеральных покрытий, и это неспроста. Бренд Becca давно составляет уверенную конкуренцию таким профессиональным брендам, как M. A. C. и Make Up Factory, а все благодаря отличным свойствам выпускаемой им косметики. Perfect Skin Mineral Powder Foundation создает кожу, которую будто только что отфотошопили, но без специальных программ и суперфильтров: средство скрывает мимические морщинки, прекрасно маскирует воспаления и покраснения, не создает эффекта маски, не сушит и подходит обладательницам чувствительной кожи лица. Покрытие благодаря пудре обеспечивается невесомое, шелковистое, прозрачное и воздушное — на коже ее совсем не ощущаешь, а при детальном рассмотрении в зеркале не видишь. Водостойкость у средства потрясающая, ему нестрашен ливень, бассейн и море, но, несмотря на это, проблем с умыванием не возникает: пудра прекрасно смывается жидкостью для снятия макияжа.

Минеральная пудра Perfect Skin Mineral Powder Foundation, Becca (3 600 руб.)

Hydra Mineral Compact Foundation, ArtDeco

Сияющая и свежая кожа летом доступна благодаря минеральной пудре от ArtDeco. Она создает бархатистое и легкое покрытие, придает лицу ровный тон, защищает кожу от УФ-лучей. Эта пудра облачена в удобную компактную упаковку и проста в использовании. В составе — минералы, которые борются с появлением воспалений и пересушиванием кожи; экстракт эхинацеи, который обеспечивает глубокое увлажнение и поддерживает природный баланс влаги в клетках; витамин Е и экстракт розмарина, которые оберегают нежную кожу от свободных радикалов. Цена у средства довольно демократичная для минеральной пудры, расходуется оно экономно, растушевывается легко. Хорошо скрывает не только воспаления, но и купероз, пигментные пятна и другие выраженные проблемы. Аллергии пудра не вызывает, прекрасно подходит для любого типа кожи и регулирует выработку кожного жира в течение 12 часов.

Минеральная пудра Hydra Mineral Compact Foundation, ArtDeco (1 073 руб.)

Idyllic Mineral Loose Powder, GA-DE Легкая, рассыпчатая, натуральная пудра, словно шелк, окутывает кожу, скрывает недостатки и обеспечивает качественный уход. В составе — целый минеральный комплекс, а также частички нефрита, аметиста и малахита, которые обладают абсорбирующими, антиоксидантными и лечебными свойствами. После нанесения средства кожа преображается прямо на глазах — становится гладкой, шелковистой, ровной, однотонной. Пудра прекрасно держится в течение всего дня, не осыпается, не скатывается, не забивается в складочки, а значит, не подчеркивает морщинки. Нанеся средство с утра на кожу, на целый день можно забыть о том, что нужно поправлять макияж: он будет надежно закреплен и не потечет, даже если на улице +35 градусов. Эта пудра — идеальный «компаньон» для летнего отдыха в жарких странах.

Минеральная пудра Idyllic Mineral Loose Powder, GA-DE (1 470 руб.)

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