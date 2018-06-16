10 фактов об SPF-свойствах косметики, о которых вы могли не знать

Вроде бы нас уже не пугает надпись SPF на упаковке косметического средства. Но, согласитесь, более ясной для понимания она так и не стала.

«Летидор» решил исправить это досадное недоразумение и попросил врача-дерматовенеролога, медицинского эксперта марки La Roche-Posay Александра Прокофьева раскрыть секреты о косметике с солнцезащитным фактором.

Александр Прокофьев, врач-дерматовенеролог, медицинский эксперт марки La Roche-Posay Архив пресс-службы

В первом триместре беременности особенно важно пользоваться косметическими средствами с SPF В первом триместре закладываются все органы и системы у зародыша, поэтому любое неблагоприятное воздействие снаружи или изнутри может оказать негативное влияние на эти процессы.

Воздействие ультрафиолета и инфракрасного излучения солнца может оказать негативное действие на закладку не только нервной системы плода, но и остальных органов тоже.

Будущая мама должна помнить об этом и не увлекаться солнечными ваннами в период солнечной активности, а также ей необходимо использовать солнцезащитные средства с фактором от 30 и выше.

Shutterstock.com Крем с SPF-25-50 способен предотвратить пигментацию

Хлоазма — это пигментация, возникающая чаще всего у женщин во время беременности. Поскольку частая локализация хлоазмы — открытые участки кожи (лицо), это свидетельствует о неблагоприятной роли ультрафиолета в ее развитии.

Женские половые гормоны эстрогены являются фотосенсибилизаторами, то есть увеличивают чувствительность к солнцу.

Правильное нахождение на солнце, использование солнцезащитных средств с факторами защиты 25-50 значительно уменьшает риск развития хлоазмы.

Shutterstock.com Для малышей нужно выбирать кремы с самым высоким индексом SPF Кожа младенца значительно отличается от кожи взрослого человека, она чрезвычайно уязвима к воздействию внешних факторов, содержит очень мало защитного пигмента меланина.

До шести месяцев ребенок вообще не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.

Кремы для малышей (от шести месяцев) всегда содержат максимальную защиту, а кремы для детей (с трехлетнего возраста) уже могут иметь факторы защиты 30-50.

Архив пресс-службы

Продукты на фото: солнцезащитный крем-гель Repaskin SPF30, Sesderma; защитный карандаш для чувствительных зон SPF 50+, Academie; солнцезащитное средство для лица ANTHELIOS 50+ в компактном формате, La Roche Posay; масло-спрей для загара «Тройное действие», «Чистая линия»; масло-спрей для загара с каротином и SPF-6, NIVEA; солнцезащитный крем для лица ANTI-AGE SPF-30, SUN LOOK; сухая дымка-спрей с защитой от солнца Bariesun spf 30+, Uriage; солнцезащитное молочко для лица и тела SPF-30, Babor

Значение SPF на упаковке средства не указывает на то, сколько времени вы можете безопасно находиться на солнце

Индекс SPF свидетельствует о том, во сколько раз медленнее разовьется эритема (покраснение) кожи на солнце по сравнению с пребыванием без использования солнцезащитного средства.

Проще говоря, отметка «SPF 50» на упаковке средства говорит, что для появления покраснения обработанной этим кремом коже потребуется порция облучения ультрафиолетом в 50 раз больше, чем участку, куда крем не был нанесен.

Однако любые солнцезащитные средства, независимо от фактора защиты, необходимо обновлять каждые 1,5-2 часа.

Спреи для волос с SPF способны защитить локоны от обезвоживания и сохранить цветовой пигмент

Под воздействием солнца волосы становятся пористыми, теряют блеск и влагу. Использование солнцезащитных спреев позволяет не только защитить волосы от потери цвета. Подобные средства питают и увлажняют структуру волоса.

Shutterstock.com Средствами с SPF нужно пользоваться даже тогда, когда на улице пасмурная погода

Ультрафиолет проникает через облака, воздействует на нас в тени, а ультрафиолет А не задерживается даже стеклом. Поэтому защита от солнца важна в любое время года не только на пляже, но и в повседневной жизни.

Но имейте в виду, не существует средства, которое бы не пропускало ни единого ультрафиолетового луча.

Даже используя солнцезащитный крем, можно загореть. Современные солнцезащитные средства с максимальным фильтром блокируют до 98% ультрафиолета В и снижают воздействие ультрафиолета А на 45%.

Для выступающих участков кожи лучше использовать косметику с SPF 50+

Такие зоны, как нос, лоб, уши, плечи, грудь, стопы подвергаются более сильному воздействию ультрафиолета. Поэтому они требуют более тщательной защиты.

На таких зонах целесообразно использовать дополнительно специальные стики с высоким фактором защиты.

Архив пресс-служб

Продукты на фото: питательный бальзам для губ с маслом ростков пшеницы с SPF, Himalaya; дневной крем для лица «Эдельвейс» SPF 20; CHOLLEY; увлажняющий BB-крем «Самоомоложение» SPF 10, «Черный Жемчуг»; увлажняющий лосьон для лица SPF-25, CeraVe; освежающий лосьон для тела SPF-25, L’Occitane; увлажняющий солнцезащитный крем SPF-30, EGIA; СС-крем с SPF 15, Mary Kay®; укрепляющий крем против признаков старения на разных стадиях формирования для нормальной и сухой кожи SPF-30; Vichy; корректирующий уход для кожи вокруг глаз; Erborian; тонирующий флюид SPF-20, Caudalie; осветляющая увлажняющая тональная основа SPF-10; Eveline; защитный лосьон с солнцезащитным фильтром SPF-30, essentials by ARTISTRY™

Для лица лучше выбирать специальные средства с SPF Лицо, в отличие от тела, подвергается воздействию ультрафиолета круглый год, поэтому и требует отдельного внимания. Помимо этого современные солнцезащитные средства для лица могут помочь в решении некоторых эстетических проблем (увлажнение, матирование, маскировка). Выбор таких средств, исходя из потребностей кожи, вполне целесообразен.

Не надейтесь, что тональное средство с SPF может заменить солнцезащитный крем

Современные комбинированные средства, выполняющие несколько эстетических задач, конечно, облегчают жизнь в современном бешеном ритме города. Однако у любого средства есть его основная функция, которую оно призвано выполнить. В данном случае это тонирование.

Более того, тональные средства используют, как правило, на лице, а значит, некоторые участки кожи (уши, шея) остаются незащищенными.

Обратите внимание: в большинстве тональных кремов используются невысокие фильтры 10-20.

Также необходимо не забывать, что солнцезащитные средства необходимо обновлять каждые 1,5-2 часа. Соответственно, это будет касаться и тонального крема с SPF.

Shutterstock.com Средствами с SPF нельзя пользоваться после истечения срока годности

Формула средства стабильна и обеспечивает ту степень защиты, которая заявлена на упаковке, определенное время. После вскрытия средство начинает окисляться и постепенно теряет свойства.

На упаковке обычно указывается символ «баночка с открытой крышкой» и цифра на баночке — столько месяцев можно пользоваться средством после того, как упаковка была вскрыта.

Помимо этого, важно хранить средства в сухом темном месте.

Подоконник или бардачок машины не подходят для хранения, а на пляже косметика должна лежать в пляжной сумке, а не на полотенце под солнечными лучами.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!