Сделано в СССР: легендарные косметические средства и их рекламные кампании

До 1917 года косметика в России практически не производилась. Первопроходцем становится трест «ТЭЖЭ» (трест эфирно-жировых эссенций), которым руководила жена Молотова Полина Жемчужина. Фабрика начинает выпускать мыло, крем, пудру, тушь, помаду, туалетную воду и одеколон, причем продаются товары за сущие копейки, поскольку население в принципе не было приучено как-либо ухаживать за собой или украшать внешность.

Полина Жемчужина идет на беспрецедентный в истории шаг: она начинает продавать косметику по цене ниже себестоимости, и несколько лет фабрика работает в убыток. Но этот риск оказывается полностью оправданным: даже самые бедные девушки начинают пользоваться косметикой отечественного производства, бренд становится поистине народным, о нем сочиняют частушки, а рекламные компании смотрятся для тех лет очень круто!

Самым популярным продуктом для повседневного использования становится туалетное мыло, которому придают различные ароматы.

Но очень скоро пальму первенства перехватывают духи, которые производит «Новая Заря».

Бессменный лидер — аромат «Красная Москва», но он считался «взрослым».

Юные девушки мечтали о духах «Наташа». Этот легкий цветочный аромат с нотами жасмина, душистого табака и мускуса было очень сложно достать, поэтому расходовали драгоценную жидкость крайне экономно и по большим праздникам.

Гораздо доступнее были моноароматы: «Ландыш», «Сирень», «Чайная роза».

Рекламная кампания была всесоюзной!

Оригинальным считался аромат «Красный мак». Роза, амбра, мускус, альдегиды и цитрусовые ноты — довольно сложная композиция и нестандартный дизайн флакона!

Впоследствии появляются пудра и красная помада с таким же названием.

В послевоенном 1949 году страна отмечает 150-летие Пушкина, выпускаются специальные юбилейные духи (сейчас бы сказали «лимитка») — «Пиковая дама». До сих пор коллекционеры гоняются за одной из самых оригинальных упаковок.

Сенсацией становится появление аромата «Балет» в 1952 году: аромат продается в действительно очень красивой коробочке с атласной драпировкой, духи в качестве подарка раскупаются за несколько часов и становятся одними из самых популярных в стране. Флердоранж, жасмин и ландыш — ненавязчиво, но довольно ярко!

Как ни удивительно это прозвучит сегодня, но в те годы альтернативой духам была… пудра. Обычная пудра для лица ароматизировалась, на коже аромат «разогревался», и на самом деле, припудрившись, можно было придать коже цветочный запах. Правда, пудрой он отдавал сильнее, чем собственно цветочными нотами.

80-е приносят советским женщинам бесценный подарок — тушь «Ленинградскую».

Ее состав может шокировать: мыло, стеарин, пчелиный воск, церезин, вазелиновое масло, сажа, отдушка. Между тем состав ее абсолютно натурален, безопасен, не имеет запаха вообще, а ее твердая текстура гарантирует длительный срок службы. Ты удивишься, но сегодня тушь приобретает все большую популярность среди сторонников экологически безопасной и натуральной косметики.

С лаком для ногтей все было еще сложнее. Он долгое время существовал только в одном виде — бесцветном. Чем только не дополняли его модницы: в ход шли перетертые в пыль перламутровые ракушки, паста из ручек, «пудра» из битых елочных игрушек.

В середине 70-х появились первые цветные лаки: розовые, красные и совершенно жуткого оттенка морковные. Забавно, что некоторые лаки называли пастами: к сожалению, нам не удалось разыскать истоки этого названия, да и оно не прижилось.

Правда, сложно поверить, что каких-то 30 лет назад это было реальностью?