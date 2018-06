Выбор экспертов: 55 лучших тканевых масок всех времен

Средства с пантенолом для раздраженной кожи и с BB-компонентами, которые улучшат тон, гидрогелевые маски с экстрактом грейпфрута и морских водорослей, которые не сползут с вашего лица, увлажнят и восстановят кожу — ищите лучшие варианты в подборке BeautyHack.

Успокаивающая гидрогелевая маска для лица с пантенолом Delight Panthenol Hydrogel Mask, Sally's Box Маска — дело рук корейцев, чье нежное напутствие на упаковке «I want you to be happy» уже растопило мое бьютиголическое сердце. Сама маска тоже оказалась не плоха. Пропитка, как и всегда у корейцев, аттракцион невиданной щедрости, но за счет плотной структуры ткани маска не стекает с лица (хотя ходить в ней все равно не получится — это для тех, кто готов на спа-роскошества в виде получасового лежания). Помимо пантенола, в составе — экстракт неких ирландских красных водорослей, полученный из растения, произрастающего исключительно в Японии, Китае, Вьетнаме, Таиланде и на Филиппинах.

В сухом (вернее, увлажненном) остатке результат мне понравился по двум причинам. Первая — после использования можно было не наносить крем, но и жирности тоже не было. Второе — заодно с увлажнением проявился легкий лифтинг-эффект: лицо из вареной субботней пельмешки превратилось в пельмешку подтянутую, свежезамороженную (легкий холодящий эффект, кстати, у маски есть, но именно освежающий, а не морозящий).

Цена: около 400 руб.

Тканевая маска Egg Cream Mask, Too Cool For School

Как и всегда с проделками корейцев: уже открывая упаковку, понимаешь — 100% увлажнения обеспечено. Пропитка очень обильная, поэтому ни ходить, ни даже сидеть с маской не получится — только лежать и расслабляться. Я тестировала маску перед Новым годом, простуженная, обалдевшая после детских вирусов. И спасибо магическим яйцам и кокосам в составе — лицо мое за 20 минут стало выглядеть приличнее. Ушли дискомфорт, серость. Кожа напиталась так, что крем мне уже не понадобился, сверху сразу нанесла тон. Он лег, как миленький, и держался дольше обычного, и вообще была я — загляденье. Половину упаковки (в одной — 5 масок) приватизировала мама и тоже расхвалила. В самолет не сгодится (текучая), перед сном тоже (отеки гарантированы), а вот перед макияжем — идеально.

Цена: около 400 руб.

Гидрогелевая маска Marine Food Gel Mask, Skinfood

Свежатина из Южной Кореи — новый бренд ухода и макияжа, который намеревается кормить нас арбузными масками, цитрусовыми тониками и прочей вкуснятиной. В каждом средстве, а их чуть ли не 900, минимум 40% компонентов — натуральные и «съедобные», типа черного сахара, органической морковки, ягод из Лапландии и т.д. Бренду больше 50 лет, он один из старейших в Корее, годовые обороты, как сказала бы Эллочка-Людоедка, «хо-хо!». Мне, впрочем, досталась на тест «не съедобная» субстанция — гелевая маска с экстрактом жемчуга, грейпфрута, водорослями и морской водой. Вскрытие (упаковки) показало сразу — да, бренд весомый, не однодневка и не масс-маркет, которого (именно с пометкой made in Korea) развелось до неприличия. Во-первых, хорошее качество самой ткани — достаточно плотное, но не резиновое. Во-вторых, маска разделена на две части — отчего нос не сползает на подбородок. В-третьих, она хорошо прилегает к коже, — а значит эффективнее проникает куда надо. Сам состав не кардинально отличается от других корейских игроков первой лиги, с которыми мне доводилось встречаться: хорошее увлажнение, моментальный комфорт, кожа на ощупь мягкая, а на вид — как после крепкого сна, розовая и к поцелуям зовущая.

Точно наберу таких «жемчужин» в отпуск на море, а дома положу на полку «экстренной бьютификации» — для срочных превращений томленого помидора в упругий персик.

Цена: 310 руб.

Тканевая маска для лица с ягодами асаи Loverecipe AcaiBerry Mask, Sally's Box Классика корейского жанра: густая пропитка, пантенол в составе, приятный холодок и неплохое увлажнение. Берите не ради детокса (его я особо не заметила), а ради релакса — бархатистая наощупь ткань хотя и трудно разделяется перед «надеванием», но приятно прилегает к лицу и, как капельница, правильно дозирует пропитку в течение 10-20 минут. В принципе, в маске можно и ходить (не сползает), но лучше лежать — тогда «освежамс», как говорила в 90-х подружка моей мамы, будет ещё лучше.

Цена: 250 руб.

Тканевая маска Hydra Sparkling Fresh & Fast Masks, Givenchy

Маски в компактной упаковке пропитаны запатентованным лосьоном Sparkling Water Complex из пяти ингредиентов. Каких — производитель умалчивает, но маска достойно справляется с заявленными обещаниями: увлажняет, снимает усталость, освежает и приводит кожу в тонус. Маску необходимо держать на лице в течение пяти минут, а остатки распределить по коже массирующими движениями — тон выравнивается, а от отеков не остается и следа.

Цена: около 4 000 руб.

Увлажняющая маска Bio Hyaluronic Acid, Mizon

Эта маска создает тончайшую пленку из гиалуроновой кислоты на коже, которая увлажняет кожу как на поверхности, так и в глубоких слоях, предотвращая старение и стимулируя выработку коллагена и эластина. Средство пропитано сывороткой, в которой помимо гиалуроновой кислоты есть экстракты семян чиа, кокона шелкопряда и центеллы азиатской. Через 15-20 минут после нанесения маски не смывайте остатки, а вмассируйте их в кожу.

Цена: около 200 руб.

Антивозрастная тканевая маска Advanced Night Repair, Estee Lauder

Действие маски основано на революционной восстанавливающей технологии, обеспечивающей более быстрое впитывание в 25 раз, а значит, в 25 раз более глубокое увлажнение. Если пользоваться этой маской на фольгированной основе каждый день, кожа будет увлажненной и свежей. За это спасибо двойной дозе гиалуроновой кислоты.

Цена за набор: около 5 500 руб.

Маска Genefique Youth Activating Mask, Lancome

Очень комфортная тканевая маска с высоким содержанием запатентованных активных ингредиентов. Из бонусов: максимально повторяет контуры лица и не «сползает» (маска сделана из биоцеллюлозы), за 20 минут убирает все признаки усталости, подтягивает контуры лица, а также возвращает коже сияние и здоровый цвет. Настоящая «скорая помощь» после затяжных веселых выходных, тяжелого рабочего дня или длительного перелета.

Цена: 7 264 руб.

Тканевая маска Bamboo Shot Mask, Erborian

Идеальный вариант для мощного заряда увлажнения и свежести. Если времени очень мало, а нужен мгновенный эффект, то Bamboo Shot может легко спасти ситуацию. В составе комплекс сока и волокон бамбука, которые мощно увлажняют, питают кожу, дарят ей глоток свежести. Следы усталости исчезают, уменьшаются покраснения, раздражения и даже некоторые воспаления, а кожа выглядит более свежей, гладкой и упругой.

Цена: 650 руб.

Тканевая маска Masque Cure Anti-Age Hydratant, Apot.care

Высокая концентрация активных ингредиентов, в числе которых коллаген и гиалуроновая кислота, делает эту антивозрастную маску настоящим спасением для кожи. Она мгновенно увлажняет, восстанавливает и подтягивает кожу. Маска сделана по медицинской технологии «вторая кожа», которая часто используется в клиниках. Её тканую основу составляют хлопок и нежный шёлк.

Цена за упаковку (4 шт.): 3 800 руб.

Ревитализирующая маска 5G, Amenity

Маска содержит аминокислоты, витамин А, гиалуроновую кислоту, коллаген. Еще в составе пять видов пептидов, которые стимулируют выработку собственного коллагена, поэтому средство увлажняет кожу и подтягивает ее. Удобно использовать перед важным событием: оставить на лице на 15 минут, а затем массажными движениями помочь средству впитаться. Результат — свежий вид и здоровый цвет лица. Маску можно оставлять на ночь — утром будете выглядеть отдохнувшей!

Цена: около 4 000 руб.

Коллагеновая маска Regenerating Mask Treatment, Valmont

Эту маску я особенно советую летом, берите с собой на отдых: уберет красноту после загара. Наносите на 20-30 минут и ложитесь отдохнуть на это время (посидеть не получится). После — ампула пост-коллагенового ухода (они также есть в комплекте). В составе натуральный коллаген, который восстанавливает упругость кожи и разглаживает морщины.

Цена за набор: около 40 000 руб.

Тканевая маска Super Aqua-Mask, Guerlain

Если вы искали тканевую маску, в которой можно чувствовать себя роскошной и привлекательной (и не пугать домочадцев лицом а-ля Фантомас), то Super Aqua-Mask — отличный вариант. Она шелковистая и приятная на ощупь, а главное — в ней содержится ровно 30 мл ценной сыворотки, которая даст вашей коже максимальное увлажнение. Получается эффект «Золушки»: лицо преображается всего за десять минут.

В составе есть комплекс под загадочным названием «Пустынная роза» — он усиленно защищает кожу от негативных воздействий окружающей среды. И не забудьте после использования маски сделать массаж лица, это поможет сыворотке лучше впитаться и проникнуть в самые глубокие слои кожи.

Цена за 6 саше: 7 330 руб.

Тканевая маска для лица BB SHOT MASK my perfect skin look, Erborian

Маска, которая избавит от необходимости делать макияж? Звучит, как вызов (а то и сарказм)! На самом деле это первое подобное средство, ухаживающее за кожей и улучшающее тон лица за счет BB-компонентов. Конечно, нужно пробовать!

Внутри упаковки находится маска розоватого оттенка, в меру пропитанная кремом (мне не нравится, когда маска прямо-таки плавает в составе). Отдельный восторг — пудровый аромат — очень необычно (и приятно) для такой категории средств! Я держала маску на лице 20 минут. А после снятия увидела в зеркале свежую, матовую, мягкую кожу, без покраснений. Если вы периодически устраиваете себе дни без макияжа, то, знайте, это средство создано для вашей утренней бьюти-рутины.

Цена: 650 руб.

Увлажняющая маска для лица с гиалуроновой кислотой Dermask Water Jet Vital Hydra Solution, Dr. Jart+

Летом моя кожа становится еще более сухой, чем обычно, и просит воды также отчаянно, как умирающий в пустыне. Я практикую безводный способ умывания (вода из под крана моей московской квартиры очень вредит коже, провоцируя сухости и воспаления), а вот термальная вода и увлажняющие маски — тот самый живительный «стакан воды» для моего лица в жаркую погоду.

Этим летом мой выбор пал на средство респектабельного корейского бренда, который первый представил нам BB-крема и тонсилер. В первую очередь, из-за легкости применения средств и за философию марки — эксперты подходят к вопросу красоты с точки зрения оздоровления кожи и применяют передовые технологии в борьбе за здоровый цвет лица, избавления от высыпания и морщин.

Так и в этом средстве: новая структура Aquaxyl натурального происхождения «ловит» свободную воду — помогает накопить жидкость и меньше терять ее. Гидробаланс кожи восстанавливается естественным путем — теперь понятно, откуда берется длительное, не «ложное» увлажнение.

А еще в составе есть пантенол — летом он особенно актуален, когда кожа раздражена от агрессивных городских лучей и московской пыли.

Вечером совершила практически смертный грех — съела на ужин половину банки соленых огурцов, и утром не узнала себя в зеркале — кожа высохла на глазах и как будто скукожилась. Нанесла маску на 20 минут, удалила остатки с лица и нанесла дневной крем (мой любимый на все случаи жизни — здесь. Лицо мгновенно преобразилось — кожа выглядела напитанной, свежей, на ощупь — бархатной, а цвет лица стал сияющим. Что ценно, увлажнение сохранилось до конца дня, а не исчезло бесследно через пару часов.

Цена: 505 руб.

Тонизирующая тканевая маска Baby Pet Magic Mask Sheet Vitality Panda, Holika Holika

Моя кожа стала более чувствительной и тусклой, а круги под глазами достигли небывалых размеров. Забавная маска от нашумевшего корейского бренда Holika Holika (наверняка все пробовали их гель с алоэ) меня спасла — ведь она предназначена как раз для избавления от отеков и темных кругов под глазами. В составе — целый комплекс растительных трав, среди которых: экстракты брокколи, бамбука, киви и — внимание — икры форели. Все эти компоненты тонизируют кожу, насыщая ее полезными витаминами, и безжалостно расправляясь с тусклым цветом лица. А с хандрой поможет справиться внешний вид маски — мордочка панды на вашем лице не только поднимает настроение вам и вашим домочадцам, но и вынуждает сделать не один десяток селфи.

Цена: 261 руб.

Набор масок OMG! 4 in 1 Kit Zone System Mask, Double Dare

С этой маской я познакомилась летом — тогда корейский бренд очень шумно ворвался на российский рынок. Блогерам и бьютиголикам понравилось: все средства в черных матовых упаковках словно созданы для красивых фото в Instagram (вы же видели хоть одно, правда?). Внутри — четыре пакетика, которые бренд называет «шагами к безупречной коже». Шаг 1 — золотые патчи для снятия усталости с глаз, шаг 2 — детокс-маска для очищения и сужения пор в Т-зоне (бонус — матирующий эффект), шаг 3 — сахарно-розовая маска для U-зоны (подбородок, щеки и участок над верхней губой). На финише увлажняющий крем — нанесите его на все лицо мягкими круговыми движениями. Я делаю маску перед сном, сам процесс нанесения компонентов не быстрый, зато на утро кожа матовая и гладкая!

Цена: 600 руб.

Маска-концентрат для мгновенного восстановления кожи Instant Renewal Concentrate Mask, Kiehl’s Тестировала редактор BeautyHack Юлия Козолий

Я знаю, вы тоже любите маски от Kiehl’s: ночная с экстрактами петрушки и апельсина, увлажняющая со скваланом и для сияния с куркумой. Наконец бренд выпустил и тканевые маски для тех, кто каждый раз жалеет место в чемодане для этих чудо-баночек.

Сoncentrate Mask — это новинка бренда. Я протестировала уже две маски из четырех, входящих в комплект. И дважды у меня были веские на то причины: нужно было экстренно восстановить кожу после двух перелетов и увлажнить ее после нескольких дней проведенных под солнцем на даче с ребенком. Оставшиеся две отложила в отпускную косметичку, потому что их нужно использовать как sos-средство — эффект и правда мгновенный.

Маски гидрогелевые, но не скользят в упаковке — в составе несколько масел амазонских растений с непроизносимыми названиями. Все, что вам нужно знать об этих средствах, — это супер увлажнение и охлаждение кожи, которое ощущается уже через 15 минут после нанесения. Средство здорово убирает отеки, вижу эффект лифтинга (любители съесть соленое на ночь и выпить лишнюю чашку чая оценят!).

Одна маска разделена на две части: для верхней и нижней зон лица. Прилегает плотно, но советую воздержаться от активных действий — средство уползет на шею. Остатки маски после удаления тканевой основы впитываются быстро и не оставляют ощущения пленки на коже — редкий случай для маски на основе масел!

Цена: 3 300 руб.

Маска Age Defense, Dr.Jart

Упаковка — как из чемодана доктора Айболита, еще и фиолетовая (специально для девочек). Корейский бренд любит экспериментировать с запахами — у маски он сладкий и ягодный (в составе — экстракты ежевики, черники и плодов ассаи). Внутри пакетика — пропитанная ткань в форме горизонтального овала. Наклеила ее на 15 минут и чувствовала себя в спа-салоне: клетки кожи медленно расслаблялись и «пропитывались» лечебной влагой. Результат заметный — кожа становится «детской»: увлажнённой, плотной и ровной. У меня нет морщин, но носогубные складки от улыбки маска хорошо заполнила — подарю пару упаковок маме.

Цена: 1 496 руб.

Увлажняющая маска Deep Moist Mask, Cefine

Долгое время игнорировала маски, но зря! Я лишила свою кожу витаминов и хорошего увлажнения, а себя — возможности моментально привести кожу в порядок в случае необходимости. Cefine — тот самый случай, когда лучше один раз попробовать, чем десять раз прочесть. Тканевая маска, пропитанная составом из гиалуроновой кислоты, лавандового масла, витамина С, алантоина и других полезных веществ делает кожу мягкой, как у младенца. Легкий эффект лифтинга, менее заметные поры, хороший увлажняющий эффект — и на тебя из зеркала смотрит симпатичная и отдохнувшая девушка, а не дама, которая регулярно не высыпается. Маска снимает небольшие покраснения и на раз справляется с шелушениями. Она нашла свое место на полочке в ванной и, кажется, не собирается его отдавать — японские бренды не перестают удивлять!

Цена: 540 руб.

Гидрогелевая маска The True Rich Cream Aqua Hydrogel Mask, I'm Sorry For My Skin

Известный корейский бренд всегда поможет нам извиниться перед кожей — как бы мы не старались держать ее в тонусе, чего-то будет не хватать. Летом моей коже не хватает влаги, и маска очень здорово помогла справиться с этой проблемой.

Тканевая основа густо пропитана сывороткой с консистенцией крема. В составе — комплекс длительного увлажнения кожи AMF, который поддерживает влагу в эпидермисе 120 часов. Я проверяла — кожа и правда оставалась увлажненной несколько дней.

Многие не любят тканевые маски за дискомфорт — основа так и норовит прилипнуть к лицу, оставив ощущение липкости, средство стекает по шее, не давая пошевелиться. Здесь все иначе: маска разделена на две части — верхнюю и нижнюю, которые точь-в-точь повторяют контуры вашего лица. Поэтому и наносить маску удобно — ничего не утечет вам за уши.

Цена: 795 руб.

Антивозрастная тканевая маска Aqua Skin Solution Mask Peptide, Sally’s Box Маска с пептидами от Sally’s Box предназначена для зрелой кожи, но понравится и тем, кто часто сталкивается с покраснениями и шелушениями. Дело в том, что пептидный комплекс в ее составе запускает восстановительные процессы и уменьшает воспаления, а также обладает ранозаживляющим эффектом. Маска щедро пропитана густой белой эссенцией, которую я смело наношу на шею, декольте и даже сухие участки тела — зачем добру пропадать? Помимо пептидов в составе есть экстракты грейпфрута, черноплодной рябины и верный спутник средств для чувствительной кожи — пантенол. Последний тоже успокаивает кожу и стирает покраснения с лица, как будто ластиком. Держу маску не менее 20 минут, а затем массирующими движениями распределяю остатки, — от сухости и шелушений не остается и следа, зато возникает ощущение, что кожу насытили кислородом.

Цена: 98 руб.

Тканевая маска Bear Aurora Illuminating Mask, The Oozoo

Тестировала специальный корреспондент BeautyHack Анна Бонд

Я давно испытываю нежные чувства к двухфазным маскам корейского бренда (особенно к тем, что со шприцами) — они могут заменить экспресс-уход у косметолога. Нравится и подход к бьюти-процедуре: чтобы смешать компоненты нужно провести интересную манипуляцию (но это не ради красоты концепта — в разных герметичных упаковках компоненты средств хранятся дольше и не теряют полезных свойств).

У этой маски все проще, чем у средства со шприцами — нужно всего лишь надавить на ушко космического медвежонка Узу.

А дальше происходит магия — тон кожи улучшается моментально, поры сужаются, а кожа приобретает естественное сияние, которое как будто идет изнутри. Нанесла средство утром на очищенную кожу, оставила на 10 минут и распределила остатки сыворотки по коже. Затем приступила к макияжу — маска заменила мне праймер с сиянием, благодаря сияющим частицам в составе сыворотки. Тональный крем лег на кожу очень ровно, а макияж продержался до конца дня. В общем, космос!

Цена: 495 руб.

Тканевая маска для лица Jelly Mask Pore Care, I'm Sorry For My Skin

Знаменитые маски, с помощью которых бьютиголики всего мира просят прощения у своей кожи за кофе, алкоголь, сигареты и сладкое, я хотела попробовать давно. Первой на тест мне досталась маска, сужающая поры с аппетитным мороженным прямо на упаковке (издеваются!). Маска тканевая, пропитана гелем, но (что важно!) не липким. У средства цветочный, ненавязчивый аромат.

Я нанесла маску на 20 минут и прилегла отдохнуть, чтобы она не сползала с лица. Все-таки у I'm Sorry For My Skin есть такое свойство, поэтому использовать их советую в свободное время с толком, с чувством и расстановкой.

После снятия остатки геля распределила по коже. Она, кстати, сразу стала мягкой, нежной, увлажненной. Явного сужения пор не заметила, но в этих вопросах я и не надеюсь на обычную тканевую маску. Ровная кожа и классный эффект увлажнения (в составе много растительных экстрактов римской ромашки, корня зонтиковидной сосны, семян тамаринда, листьев миротамнуса и мяты) — уже здорово!

Цена: 296 руб.

Тканевая маска с экстрактом алоэ Aloe, SkinFood

Тестировала редактор BeautyHack Наталия Капица

С гелями на основе алоэ моя жирная кожа познакомилась давно — у это растения прекрасные регенерирующие и противовоспалительные свойства. Это практически «панацея» от высыпаний, сухости и других дерматологических проблем.

Маска от SkinFood — «пища», которую кожа «ест» с удовольствием и без остатка. Алоэ успокаивает, стимулируя процессы обновления кожи, выравнивает цвет лица и оказывает детокс-эффект. Средство не забивает поры и отлично увлажняет — мелкие шелушения приказали долго жить и исчезли без следа.

Летом, когда столбик термометра ползет за тридцать, кладу маску в холодильник на 10-15 минут и только потом наношу на лицо. Прохладная ткань, пропитанная лечебным «коктейлем» моментально освежает, снимая усталость и отечность, — после нее даже мозг начинает работать быстрее. У маски легкий лифтинг-эффект: разглаживает мелкие морщинки вокруг глаз.

Цена: около 150 руб.

Двухфазная тканевая маска для лица с лимоном Secret Garden Lemon Oil Ampoules Mask, Sally’s Box Мы уже рассказывали вам о новом корейском бренде, который уже успел завоевать сердца русских девушек. Моментальный эффект, яркие упаковки и история девочки Салли, которая может подобрать маски для любого случая жизни — далеко не все причины, чтобы полюбить бренд!

Я очень люблю двухфазные средства и натуральные составы, поэтому сразу решила попробовать маску с лимоном. Решила рискнуть — нанесла средство в качестве первого шага ухода перед важным мероприятием, и не прогадала!

Ампула с лимонным маслом в дуэте с тканевой основой за 15 минут улучшили цвет лица, тонизировали и придали коже сияние. Заметила и легкий эффект лифтинга — кожа стала более подтянутой. В «сухом остатке» — это идеальное sos-средство, которое всегда должно быть под рукой на особый случай!

Цена: 398 руб.

Тканевая маска для лица Успокивающая Calming Sheet Mask, NOHJ

Я очень люблю уходовые средства корейских брендов, а тканевые маски — моя ежедневная бьюти-рутина. Стараюсь делать их каждый раз, когда есть свободное время — на мой взгляд, это самый быстрый и эффективный способ увлажнения кожи.

Успокаивающая маска отлично подошла для ухода на каждый день. У средства тканевая основа, которая пропитана спецаильной сывороткой. Что порадовало, сыворотки много — она долго высыхает, напитывая кожу влагой, но не стекает по подбородку (хотя с маской лучше прилечь).

У нее очень богатый состав: экстракт алоэ, которые проникает в глубокие слои эпидермиса и разглаживает мелкие морщинки, устраняя раздражение и сухость и экстракт опунции с антибактериальными свойствами. Но самый ценный компонент — экстракт центеллы, который усиливает синтез коллагена в глубоких слоях кожи, укрепляет сосуды и улучшает питание кожи — в результате вы видите сияющую, гладкую и подтянутую кожу.

Наносила маску на очищенную кожу лица после нанесения тонера (самые эффективные найдете здесь). Кожа выглядела отдохнувшей, свежей и увлажненной. Что приятно, эффект сохранился до конца дня. А если будете делать такие маски регулярно, забудете о сухостях и шелушениях как о страшном сне.

Цена: 195 руб.

Увлажняющая тканевая маска для лица с экстрактом розы Mask Line Rose Sheet, Secret Nature

О замечательных свойствах розы и эффекте, который она оказывает на кожу мы рассказывали в нашей подборке. Я решила попробовать усилить действие тоника, добавив маску для лица.

Средство понравится тем, кто любит запах этого цветка — на протяжении 15 минут вся комната наполнилась ароматами цветущего сада (дополнительный эффект аромотерапии).

Средство создано для пересушенной и раздраженной кожи (об этом говорит и пантенол в составе). Наношу средство по утрам, и уже через 15 минут покраснения уходят, кожа становится ровной, а цвет лица — сияющим.

Цена: около 100 руб.

Тканевая маска для лица «Лотос», Sephora

Первое, на что обратила внимание — яркая упаковка. Внутри оказалась не менее яркая маска, полностью увлажненная и пропитанная. Я не всегда могу позволить себе 15 минут полного безделья, поэтому я наложила смешную маску себе на лицо и ходила по квартире в ней, занимаясь своими делами. Приятным бонусом оказался нежный, цветочный аромат. Спустя 10 минут вместе с маской я сняла и усталость со своего лица. Лицо выглядело отдохнувшим и свежим, а кожа увлажненной и бархатистой. То, что нужно! А эффект оказался действительно «экспресс».

Цена: около 250 руб.

Тканевая маска Face Gold Foilayer Mask, The Oozoo

Заявляю смело — эта маска легко может компенсировать нехватку солнца в вашей жизни. Она состоит из двух частей, которые плотно прилегают к лицу, как будто сливаясь с ним, поэтому с маской можно свободно заниматься своими домашними делами, параллельно отбрасывая жизнерадостные, золотистые блики на все вокруг.

Всего в маске три слоя, верхний из которых — золотая фольга. За счет нее доступ воздуха к коже блокируется, что обеспечивает легкий парниковый эффект. Благодаря ему и усиливается проникновение активных ингредиентов в кожу — например, масла семян кофе Арабика, который делает гидролипидный барьер кожи крепче и влага в ней остается дольше.

Всего 10 минут — и лицо становится нежным и увлажненным, как после салонного ухода. Маска также успокаивает кожу, снимает покраснения и отлично подходит в качестве вечернего ухода и утреннего ритуала перед макияжем — главное, выждать минут пятнадцать, пока остатки сыворотки полностью не впитаются. Кстати, сывороткой маску пропитали щедро — наносите ее остатки на шею, зону декольте и другие сухие участки кожи.

Цена: 700 руб.

Тканевая маска для лица Интенсивное увлажнение и обновление Aqua Sheet Mask, NOHJ

Тканевая маска ­— настоящее спасение, когда нужно экстренно привести кожу в порядок: подготовить кожу к макияжу, избавиться от тусклого цвета лица или шелушений, порадовать ее на ночь глубоким увлажнением.

Это средство спасло меня прямо на рабочем месте. У меня жирный тип кожи и каюсь, я давно не делала пилинг. Результат оказался на лице — тональное средство перестало ложиться на кожу ровным слоем и подчеркнул шелушения. Ситуацию нужно было спасать, и я нанесла средство прямо за компьютером.

Первое, на что обратила внимание ­­­— хорошая пропитка тканевой основы. Но количество сыворотки — как надо, не течет по подбородку, но хорошо увлажняет все лицо. Покраснения и шелушения буквально сбежали с моего лица (спасибо экстракту лакрицы и алоэ в составе), а кожа стала увлажненной и сияющей — нанесла тональное средство без проблем (а остатки сыворотки отлично сработали как база под макияж).

Цена: 195 руб.

Осветляющая маска Dermask Micro Jet Brightening Solution, Dr. Jart+

Тканевая маска от корейского бренда Dr.Jart+ станет настоящей находкой для тех, кто хочет мгновенно (как по мановению волшебной палочки феи-крестной) освежить цвет лица. Она содержит осветляющую эссенцию с эффектом интенсивого детокса, которая помогает восстановить рельеф лица и придать ему сияние. Я наносила эту маску утром — плотно прижимала к лицу и оставляла на десять минут. Да, на это время есть не всегда, но если у вас за плечами предновогодняя суматоха, дедлайны на работе, и все это отражается на лице, — это того стоит. Лицо сразу становится «подсвеченным» и гладким. Такое волшебство с кожей творят масла цедры лимона, лаванды и розы. А за осветление кожи отвечает экстракт лимона — он не только превращает вас в Белоснежку, но и помогает избавиться от омертвевших клеток кожи. Бонус — состояние комбинированной и жирной кожи улучшится после применения маски.

Цена: 775 руб.

Увлажняющая маска с черникой Blueberry Hydrating Mask, Frudia

Аппетитная упаковка в форме йогурта намекает, что внутри обязательно будет что-то «вкусное». И правда, у средства потрясающий черничный аромат, главное — не съесть маску!

Больше 50% состава — экстракт черники, который моментально смягчает и увлажняет кожу. Тканевая основа сделана из растительных волокон — она очень плотно прилегает к коже и «доставка» питательных компонентов осуществляется быстрее.

Наносила средство вечером после тяжелого дня и плотного макияжа — кожа была пересушенной и тусклой. Я нанесла средство на 20 минут и распределила остатки сыворотки по лицу. Утром кожа выглядела отдохнувшей, свежей и сияющей — даже подсвечивающая база под макияж мне не понадобилась.

Цена: 220 руб.

Маска с энзимами для интенсивного сияния в одноразовой упаковке, The Oozoo

Когда я впервые увидела эти маски нового корейского бренда, пришла в недоумение: шприц выглядит устрашающе. Но оказалось, что это настоящие уколы красоты, только без боли. Принцип действия маски прост: смешайте две части маски, нажав на дозатор в шприце, вставьте его в клапан посреди маски и «введите» средство в тканевую часть. Дальше маску нужно наложить на лицо и полежать с ней 15 минут. Ключевое слово — полежать: тканевая основа обильно пропитана веществами, и у вас не получится даже встать с постели. Но результат того стоит: кожа напитывается влагой и активными компонентами, которые обеспечивают потрясающий эффект лифтинга. Делаю такие маски раз в неделю в качестве профилактики антивозрастного ухода. Но они также нравятся и моей маме: после применения кожа у нее становится заметно более подтянутой.

Цена: 995 руб.

Тканевая маска с пантенолом, Vprove

У маски очень хороший состав, основа которого — пантенол. Он известен своими ухаживающими свойствами. В составе также есть масло ши и экстракт укропа. Небольшой кусочек ткани, обильно пропитанный кремовой консистенцией, плотно облегает лицо и не доставляет неудобств. Маска очень мягкая и комфортная, ее приятно нанести на лицо и полежать с закрытыми глазами десять минут. После применения на лице остались питательные вещества, которые легко удаляются салфеткой. Кожа стала мягкая, напитанная и увлажненная, а лицо приобрело свежий вид. Производитель заявляет, что маска не вызывает аллергии, и у меня действительно не появилось раздражений и высыпаний. Для моей нормальной, склонной к сухости коже средство подошло идеально.

Цена: 218 руб.

Антивозрастная маска с муцином улитки Time Returning Facial Mask, Dr.Jart+

Еще одну маску от Dr.Jart+ протестировала старший редактор BeautyHack Карина Андреева: «Anti-age средствами еще не пользуюсь, но о линии Dr.Jart+ Time Returning слышала не раз. Это уходовая коллекция бренда, созданная специально для борьбы с возрастными изменениями кожи, а главным ингредиентом в средствах стал муцин (улиточная слизь). Теперь о маске: на ощупь она действительно скользкая, но плотно прилегает к коже и немного ее охлаждает. Через 20 минут после снятия тканевой основы остатки средства (сыворотки) распределила по коже. Эффект виден сразу: кожа становится словно отдохнувшей и очень гладкой. Если использовать маску перед макияжем — можно обойтись без праймеров.

Цена: 5 115 руб. (в упаковке 10 штук).

Интенсивно увлажняющая тканевая маска с кремом Moisture Cream Mask Sheet, It's Skin

Увлажнение нужно нашей коже всегда и везде, а перед важными событиями или после тяжелой недели особенно. Последняя неделя перед Новым Годом именно такая, поэтому увлажняющую маску я выбирала с эффектом „максимум“. И не прогадала — тканевая маска пропитана кремом, который насыщает кожу влагой. В составе маски — гиалуроновая кислота, экстракт грейпфрута и масло баобаба: они делают кожу напитанной и подтянутой. Нанесла маску на двадцать минут во время завтрака, а остатки распределила на коже в качестве увлажняющего крема. Он отлично сработал в качестве базы под макияж, а кожа оставалась увлажненной на весь день. Воспользуюсь это маской и первого января, когда мы с кожей будем активно нуждаться в увлажнении!

Цена: 200 руб.

Маска для лица Cookie Monster Mask Special Edition, It’s Skin

Корейский бренд It’s skin выпустил целую коллекцию средств с героями шоу „Улица Сезам“. Сразу скажу для сомневающихся: за милой и смешной упаковкой скрываются действительно эффективные средства. Тут вам и сыворотки с лифтинг-эффектом, и шоколадные бальзамы для губ и такие вот веселые тканевые маски.

Маска, со всем известным Коржиком, обладает успокаивающим действием и борется с возрастными изменениями кожи. Кстати, с возрастом явно борется и ее внешний вид: на тканевой маске много-много изображений Коржика и глядя в зеркало, так и хочется прокричать: „Cookies!“. А вот состав у нее серьезный: аргинин, разглаживающий морщины и аденозин, стимулирующий синтез коллагена и эластина.

Цена: 190 руб.

Тканево-гелевая S. O. S. маска после солнца Jelly Mask Soothing, I'm Sorry For My Skin

В отпуск в этом сезоне я еще не съездила, а вот кожа успела обгореть и на подмосковном солнце. Я так радовалась первым летним лучам, что слегка перестаралась с солнечными ваннами, и к вечеру кожа лица покраснела и была раздражена донельзя — было больно даже прикасаться к ней.

Средство корейского бренда извинилось перед моей кожей за меня — маска спасла ситуацию за 20 минут, оправдывая название. Покраснения спали, а кожа стала увлажненной.

У средства гелевая текстура — обязательно перед вскрытием разомните упаковку и дайте гелю равномерно пропитать тканевую основу. И у меня есть маленький бьютихак — гель, который останется в упаковке (а его много, производители щедры на питательные компоненты в составе и количество средства), нанесите на шею, зону декольте и локти. Эти зоны вам скажут отдельное „спасибо“ за дополнительное увлажнение!

Цена: 335 руб.

Тканевая маска с зеленой глиной Green Mud Mask, I’m Sorry For My Skin

Еще одни корейские маски, о которых недавно заговорили все бьютиголики — I’m Sorry For My Skin (»Прости меня, моя кожа!»). Началось все с забавной идеи: каждая маска бренда предлагает «простить» за разные «грехи» — от злоупотребления кофе и сладким до курения, алкоголя и недосыпа. Сейчас марка выпустила коллекцию глиняных масок — причем не просто глиняных, а еще и тканевых, чего раньше никто не делал.

Новинку с зеленой глиной протестировала фотограф BeautyHack Ася Забавская и отметила, что маска очень функциональная. В ней много прорезей, благодаря которым тканевую основу можно отрегулировать так, чтобы она легла идеально плотно, как обычная, не тканевая маска. В составе, помимо натуральной глины, есть увлажняющие и успокаивающие компоненты — аминокислоты, экстракт водяного кресса и запатентованный комплекс длительного увлажнения AMF (сохраняет уровень влаги в коже на 120 часов). Снимать маску лучше через 30-40 минут (аккуратно снизу вверх), а остатки смыть теплой водой.

Цена: 3 200 руб. (в упаковке 5 штук).

Маска для кожи вокруг глаз Lily Brighten + Hydrate, Manefit

Идеальное средство для жаркого лета — охлаждает кожу век и напитывает влагой область под глазами. Бонус — средство отлично помогает расслабиться (тканевая основа настолько нежная, что работает как натуральное снотворное — нанесла маску после рабочего дня и моментально уснула).

У меня очень тонкая и нежная кожа вокруг глаз, но маска не навредила, а скорее упокоила раздражения. Заметила, что средство разгладило мелкие морщинки и избавило от «синевы» под глазами — взгляд стал более здоровым и сияющим.

Цена: около 600 руб.

Кислородная тканевая маска 3 Minutes Cleansing Mask, It's Skin

У меня сухая и проблемная кожа, поэтому к вопросу ее очищения я подхожу серьезно. Эта маска — не первое, но очень приятное знакомство с кислородной серией бренда (о другой кислородной маске It's Skin читайте здесь).

При контакте с кислородом маска начинает пузыриться и магнитом вытягивает загрязнения из ваших пор. Черных точек становится меньше, а кожа на лице светлеет (за это спасибо экстракту лимона в составе).

Использую такие маски раз в неделю. Результат — кожа менее сухая, а поры — меньше и заметно чище. Бонусом идет приятный эффект массажа, когда кислородные пузырьки на коже лопаются. Главное — не бояться щекотки!

Цена: 260 руб.

Маска Энергия и Увлажнение Fresh Capsule Mask — Rose Petal, The Oozoo

Со средствами этого корейского бренда привычная бьюти-рутина превращается в настоящее приключение: чтобы нанести маску, нужно сначала поймать дракона (раздавить капсулу), потом найти ключ (распределить жидкость из гермитичной упаковки по тканевой основе), и только потом — спасти принцессу (нанести маску на лицо).

Средство работает по принципу «энерджайзера» — на 100% заряжает кожу энергией (после применения лицо как будто светится изнутри). Эффект достигается за счет «мощного» состава — масла лепестков дамасской розы и комплексу 10 витаминов.

Еще средство отлично увлажняет кожу (то, чего нам так не хватает в жару). Наношу маску утром после умывания, держу на коже 15 минут, а остатки средства распределяю по лицу вбивающими движениями — свежесть до конца дня гарантирована!

Цена 750 руб.

Маска Лифтинг и увлажнение Fresh Capsule Mask — Cocoon Silk, The Oozoo

В жару мне хочется не только увлажнения и естественного сияния кожи, но и ее подтянутости — всегда в поисках средства с заметным эффектом лифтинга (желательно, после первого применения).

Я думала, что слишком много хочу, но в руки попала маска с пептидами шелка, которые проникают в глубокие слои кожи, убивая двух зайцев — увлажняя кожу и подтягивая ее.

Но бренд решил, что одного шелка недостаточно, и добавил в «волшебную» капсулу, которую надо лопнуть перед применением, эксклюзивный коллагеновый комплекс и тройную (!) дозу гиалуроновой кислоты — такое «комбо» многократно усиливает эффект.

Наношу маску раз в неделю, и вижу ощутимую разницу — кожа стала подтянутой, упругой и очень увлажненной (в дни, когда наношу маску, избегаю даже дневного крема, что для меня — нонсенс).

Цена: 750 руб.

Маска Увлажнение и питание Golden Therapy Sheet Mask, NOHJ

Упаковка с волшебной 3D-капсулой покорила меня с первого взгляда. Моя кожа всегда нуждается в увлажнении, поэтому тканевые маски — весомая часть моей бьюти-рутины. С этой маской я почувствовала себя золотой рыбкой — дизайн напоминает чешую (отличная маска для Instagram!).

Первое, что радует — большое количество сыворотки, в которой буквально плавает тканевая основа. Еще в составе есть 24-каратное коллоидное золото (на черной основе виднеются золотые вкрапления, а после удаления средства золотые частицы остаются на лице).

После использования кожа становится более мягкой, нежной, и конечно же увлажненной! Остатки средства через 10-15 минут впитываются, не оставляя лишней пленки. Лицо сразу выглядит посвежевшим и отдохнувшим.

Цена: 195 руб.

Гелевая маска с витамином E Vita Genic Hydrating Jelly Mask, Banobagi

Компания Banobagi была основана на базе клиники эстетической хирургии Center Yee в Корее — с учетом потребностей клиентов и последних научных разработок. Джелли-маски (гелевые маски) — один из последних трендов в уходе за кожей, особенно сухой и обезвоженной.

В упаковке с ярко-синей капсулой витамина E — маска из 100% хлопка, но переработанного в очень тонкий материал. Настолько тонкий, что он образует одно целое из ткани и 30 мл желейной сыворотки. В составе сыворотки — увлажняющий коктейль из витаминов и аминокислот, во главе которых витамин Е, гиалуроновая кислота, ниацинамид и другие.

После первого 15-минутного использования кожа становится гладкой, мягкой и более светлой, а если наносить маску регулярно, исчезнут пигментные пятна и темные круги под глазами. Продается в Л'Этуаль.

Цена: 169 руб.

3х-слойная экспресс-маска с термоэффектом с аквапорином в одноразовой упаковке «Золотая фольга», THE OOZOO

Трехфазная маска состоит из двух слоев питательного крема и тоника. В составе содержатся сахаромицеты, которые полностью обновляют кожу, улучшают ее эластичность и придают сияние. Масло семян кофе Арабика помогает удержать быстро исчезающую влагу в коже. Первым шагом я нанесла на лицо тоник, а после распределила нижний тканевый слой. Завершающий этап — слой-фольга, который перекрывает воздух, за счет чего питательные вещества лучше впитываются и проникают в глубокие слои дермы. После маски лицо мгновенно становится отдохнувшим — отличное средство, чтобы выглядеть прекрасно на новогодней вечеринке!

Цена: 526 руб.

Маска Увлажнение + Сияние сакуры, Garnier

Настоящие бьютиголики уже давно знакомы с запуском масок францкзского бренда. Соотношение цены и качества позволяет ввести эти средства в ежедневую рутину по уходу за кожей, а маска «Увлажнение + Антистресс» всегда лежит в моем холодильнике (так активные ингредиенты дольше сохраняются и результат от применения становится заметнее).

Маска с экстрактом сакуры обещает увлажнение, сияние и восстановление здорового цвета кожи. И не обманывает — подписываюсь под каждым пунктом! Wow-эффект достигается за счет гилауроновой кислоты и увлажняющей сыворотки в составе.

Особенно понравилось использовать маску перед важным мероприятием, когда кожа уже устала за день. Результат вижу сразу после применения — средство убирает мелкие шелушения, разглаживает кожу, придает ей отдохнувший ухоженный вид — я сама засияла, словно сакура весной!

Цена: 159 руб.

Увлажняющая тканевая маска для лица, Чистая Линия

Прекрасный русский бренд производит мои любимые скрабы для лица — привлекает состав, эффект и цена. К маске, которая обещает эффект как после салонной процедуры отнеслась с любопытством. И не зря — результат не разочаровал.

Главный компонент в составе — экстракт бореальной сосны (эта та, которая растет в настоящей русской тайге). Компонент сработал на моем лице как моментальный тонизатор — кожа стала подтянутой, а цвет лица — более здоровым.

Увлажнило кожу средство тоже на «ура». Нанесла маску на 15 минут после душа, и от утренней стянутости не осталось и следа. Кожа стала более мягкой (особенно если «закрепить» результат хорошим увлажняющим кремом для лица).

Цена: около 100 руб.

Антивозрастная маска Face Filler, Dermaheal

Тканевая маска корейского бренда Dermaheal обещает омолодить кожу за три применения. Она щедро пропитана сывороткой, богатой ценными маслами и пептидами. У меня нет очевидных морщин, но текстура кожи нуждается в «подзарядке».

После трех вечеров «в стиле мумии» мое лицо заметно подтянулось, поверхность кожи стала гладкой и нежной. Меня впечатлил усиленный увлажняющий эффект — то, что нужно после сезона холодов. Думаю, что маска понравится даже девушкам с жирной кожей, — средство не оставляет нежелательного блеска.

Наносите маску на очищенное лицо и отдыхайте 30 минут. Я рекомендую использовать ее перед сном — за ночь действующие вещества впитаются по максимуму и обновят клетки кожи. Используйте Face Filler по полной — нанесите похлопывающими движениями на шею, зону декольте и все сухие участки.

Цена: 500 руб.

Маска для сужения пор, I'm Sorry For My Skin

Упаковка — как экспонат «Центра Помпиду»: буквы цвета сахарной ваты на фоне кобальтовых волн из сияющей грязи. Внутри все не так ярко: серая маска из двух частей. Я сопоставила их с контурами моего лица и наклеила на 30 минут (в инструкции указано 20 минут, но я не почувствовала эффекта сухости и решила досмотреть последнюю серию Suits). Маска напитана целебной жидкостью в двойном объеме — кажется, что она не пересохнет даже через час.

Фишка масок I'm Sorry For My Skin — в факторе AMF (Artificial Moisturising Factor). Он глубоко увлажняет и защищает кожу на 120 часов. Это работает! Эффект я заметила сразу — лицо выглядело отдохнувшим, поверхность кожи выровнялась и «уплотнилась».

Цена: 2 400 руб.

Мезо-маска для лица «Абсолютный лифтинг», Art of Organic shop

История бренда Organic shop началась с открытия одноименных магазинов компанией «Первое решение» (она представляет более 80 брендов, среди которых небезызвестные вам Natura Siberica и Planeta Organica). В поддержку ритейлерской сети появилась еще и косметическая марка Organic shop. Признайтесь, что хоть раз, но обнаруживали себя у кассы супермаркета с продуктовой корзиной, в которой обычный продуктовый набор «припорошен» новинками и бестселлерами Organic shop. За такую доступность бренд и любят!

В прошлом году компания выпустила серию тканевых масок и патчей Art of Organic shop, которые, кстати, в отличие от многих средств Organic shop производятся в Корее. Мы всей редакцией протестировали чуть ли не все: «Безупречная гладкость», «Витаминный тонус», «Звездное сияние кожи» и т. д. Но я расскажу о самой классной, той, которую вам непременно стоит держать под рукой на случай экстренной борьбы с отеками или следами недосыпа — «Абсолютный лифтинг». Само средство очень комфортное в использовании (чего не скажешь о многих тканевых масках). Она сделана из 100% хлопка, плотная и хорошо пропитана составом, но при этом не скользит по лицу. При нанесении желеобразный состав слегка холодит кожу, но маска быстро фиксируется и через минут 15 подсыхает в тех местах, которым больше всего необходимо увлажнение. Главные компоненты состава — маточное молочко, экстракт улитки и коллаген — чудес в данном случае они не обещают, но здорово увлажняют! Производитель советует держать маску 15 минут, но я могу оставить ее и на полчаса, а потом вбить остатки в кожу — она выглядит как после бани: посвежевшая, подтянутая и без отеков под глазами.

Цена: по запросу.

Распаривающая маска «Чистая кожа» с цинком, Garnier

Эта старая-добрая маска поселилась в моей ванной еще со школьных времен. Тогда, конечно, она была едва ли не главным уходовым средством, а сегодня служит скорее SOS-процедурой, когда лицу нужно быстро придать свежий вид. А еще люблю ее за согревающий эффект и всегда позволяю себе расслабиться 10 минут, пока наношу маску на лицо.

Цена: 108 руб.

Антивозрастная тканевая маска Youth Xtend, Artistry

Маска выглядит внушительно — сложная конструкция из двух частей обернута в мелкую сетку (для лучшей пропитки).

Убираете сетчатую часть и приклеиваете кусочки ткани: один — на нижнюю часть лица (включая шею), другой — прижимаете к верхней части. Для кожи вокруг глаз есть дополнительные части, напоминающие патчи. Это самая удобная маска из всех, что я пробовала. Все прорези сделаны продуманно, их можно регулировать под свое лицо. Ткань маски мягкая и плотная, хорошо держится — с ней я смогла помыть голову. Пропитка похожа на сыворотку, в составе — средиземноморский растительный компонент LifeSirt, пептиды Artistry Micro-X6 и экстракт фруктов африканского баобаба. Маску наносила на 10 минут, после снятия на лице осталось немного средства. Не стала его смывать — распределила по всему лицу и легла спать.

Эффект у маски комплексный — я ожидала увидеть легкую упругость, но кожа меня удивила. Она заметно разгладилась, текстура выровнялась, цвет лица стал здоровым и однородным, а темные круги под глазами осветлились.

Цена: 3 900 руб.