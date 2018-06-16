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Полиина Диброва поделилась секретами красоты
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Полиина Диброва поделилась секретами красоты 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Популярный блогер Полина Диброва показала содержимое своей косметички и подробно рассказала, как ухаживает за лицом с утра до вечера.
Полина отметила, что считает лучшим средством для лица полноценный сон, но иногда ее муж — телеведущий Дмитрий Дибров, поднимает жену из кровати слишком рано, чтобы насладиться совместным завтраком. В этом случае Полина быстро приводит себя в порядок, не тратя на уход за кожей больше 15 минут.
Молодая женщина призналась, что любит бьюти продукты и постоянно пробует новинки рынка, но не может остановиться на чем-то одном и подобрать постоянный уход. В настоящее время Диброва стала настоящей поклонницей корейской косметики и закупила сразу большой набор всевозможных средств для лица.
Диброва также отметила, что корейская косметика может стать прекрасной альтернативой более дорогим японским средствам, не уступая им по качеству и эффективности.
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