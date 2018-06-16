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Наклей-ка: 10 патчей для глаз, которые творят чудеса
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Наклей-ка: 10 патчей для глаз, которые творят чудеса 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Патчи под глаза уже давно стали любимым средством ухода у миллиона девушек во всем мире. И это неудивительно: эти «малыши» быстро и эффективно борются с синяками, мешками и мимическими морщинами в нежной области вокруг глаз.
Нужно подготовиться к важному мероприятию, скрыть последствия шумной вечеринки или просто освежить взгляд? Патчи под глаза тебе в помощь! Применять их совсем несложно — достаточно просто «наклеить» их под глаза и оставить на несколько минут. Какие патчи выбрать — смотри в нашей подборке!
Гидрогелевые патчи Japan Gals, Japonica
Патчи эффективно устраняют темные круги и разглаживают мимические и возрастные морщины, а также увлажняют кожу, наполняя ее питательными веществами. Среди активных компонентов — водорастворимый коллаген, усиливающий регенерацию клеток кожи, так что морщины не пройдут!
Цена — около 1200 рублей.
Увлажняющие патчи Gold Racoony Hydrogel Eye & Spot Patch
Патчи содержат коллоидное золото, которое отлично увлажняет и придает коже эластичность. Второй секретный ингредиент — аденозин, эффективный для борьбы с морщинами.
Цена — около 800 рублей.
Гидрогелевые патчи для глаз Black Pearl & Gold Hydrogel Eye-Spot, Petitfee
Самое главное достоинство патчей — мощное увлажнение. Кожа разглаживается, становится ровной и мягкой. Страдаешь от сухости кожи вокруг глаз? 2−3 дня применения решат проблему!
Цена — около 600 рублей.
Гидрогелевые патчи для глаз E. G. F Hydrogel Golden Caviar Eye Patch, Orthia
Патчи активно питают и восстанавливают эластичность нежной кожи вокруг глаз, успешно действуют против морщин, способствуют снижению отечности и уменьшению темных кругов. Всего 20 минут — и твоя кожа станет более здоровой и красивой даже после напряженного рабочего дня за компьютером.
Цена — около 2500 рублей.
Патчи для кожи вокруг глаз моментального действия LE LIFT, Chanel
Эти «малыши» содержат освежающий гидрогель и отлично борются со следами усталости. Всего 10 минут перед сном для сияющего взгляда утром! Рекомендуется использовать вместе с сывороткой двойного действия LE LIFT. Дорого, но оно того стоит!
Цена набора — около 10 000 рублей.
Патчи мгновенного действия Prodigy Powercell Eye Patch, Helena Rubinstein
Палочка-выручалочка на все случаи жизни! Патчи моментально устраняют отеки и припухлости, будто подтягивая кожу. SOS-средство для тех, кто страдает от мешков под глазами. Цена кусается, понимаем, зато эффект как после салонной процедуры.
Цена — около 6000 рублей.
Увлажняющие патчи Perform Lift Patch Yeux, Payot
Хорошо пропитанные патчи увлажняют и разглаживают кожу, быстро снимают отек и «стирают» следы усталости. Остатки «вбей» подушечками пальцев в кожу — легкий массаж усилит эффект.
Цена — около 3000 рублей.
Восстанавливающие гелевые подушечки Gel Patches, Limoni
Восстанавливающие патчи от корейского бренда Limoni превосходно питают и увлажняют нежную кожу, устраняют сосудистую сетку, укрепляют стенки сосудов и уменьшают отечность кожи.
Цена — около 250 рублей.
Патчи моментального действия Benefiance, Shiseido
После успеха маски моментального действия для кожи вокруг глаз на основе чистого ретинола Benefiance Wrinkle Resist 24 бренд Shiseido представил патчи с теми же свойствами. Удобная форма патчей позволяет одним движением нанести маску под глаза, чтобы воздействовать на зону под нижним веком, морщины внутреннего уголка и «гусиную лапку».
Цена — около 4000 рублей.
Тканевые патчи Green Tea Eye Mask, SEPHORA
Снять усталость, придать тонус, увлажнить, успокоить, разгладить, расслабить, придать ровный оттенок — со всеми этими задачами отлично справляются тканевые патчи от SEPHORA! Наш фаворит — патчи с зеленым чаем: отлично увлажняют, освежают и помогают проснуться.
Цена — около 250 рублей.
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