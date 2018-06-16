Почему дачный загар держится дольше морского

В XIV веке при дворе королевы Изабеллы Французской — жены короля Англии Эдуарда II, для фрейлин, чем-то разгневавших королеву, существовало жестокое по тем временам наказание: их заставляли загорать. После «исполнения приговора» дамы не смели показаться при дворе из-за своего неподобающего аристократической особе вида. К XXI веку все кардинально изменилось, и сегодня мало найдется дам, в какой бы стране они ни жили, получить загар — от легкого золотистого до бронзово-шоколадного. Умудренные опытом отдыха на море подскажут вам, где и загар какого оттенка вы можете получить. Чем ближе к экватору, тем темнее будет цвет кожи; за кофейным оттенком нужно ехать на Мальдивы; за бронзовым — в Сочи, Крым, Турцию; желтовато-золотистый даст Болгария; а самый устойчивый — дача и речки средней полосы России. Многие недоумевают, почему так: приезжаешь с моря — и максимум через три недели от загара и следа не осталось, а домашний загар держится чуть ли не до новогодних праздников. На самом деле, согласно наблюдениям ученых, морской загар на бледной коже держится не более двадцати суток, светлая задерживает его на сорок пять, а темная хранит следы пребывания на море до двух месяцев. Следовательно, и до новогодних праздников может продержаться дачный загар только у людей со смуглым цветом кожи. Евгения Небова — медицинский журналист дает вполне научное пояснение такому феномену. Морские солнечные лучи имеют более интенсивное воздействие (так как это южные широты), а значит, агрессивнее проникают в поверхностный слой кожи, в это же время нижние слои оказываются под защитой светопоглощающего пигмента. Что же касается дачного или речного загара, полученного в течение всего летнего периода, то здесь, во-первых, UF излучение не столь агрессивно, загар ложится более мягко и, следовательно, светозащитный пигмент просто не успевает сформироваться, и загар проникает в более глубокие слои кожи. А во-вторых, этот загар накапливается в течение длительного времени, в отличие от морского, который мы желаем получить здесь и сейчас в максимальном количестве. А вот врач-дерматокосметолог, физиотерапевт, кандидат медицинских наук Лаура Болатова вообще против прямого загара. Она рекомендует делать это только в тени. Не правы те, кто сомневается, что в тени будут проблемы с получением шоколадного цвета кожи. Из школьного курса физики известно о когерентности солнечных лучей, это значит, что они обходят все препятствия. Значит, и в тени вы сможете загореть, но при этом не будет ожогов от прямого воздействия лучей. Есть еще причины, по которым морской загар «прилипает» быстрее. Вода и морская соль усиливают действие ультрафиолета. После выхода из воды, оставаясь под прямыми солнечными лучами, вы рискуете получить волдыри на коже в тех местах, где сохранились капли морской воды. Кандидат медицинских, врач-дерматолог Наталья Путилова рекомендует готовить свою кожу к поездке на море заранее. Необходимо удалить ороговевший слой кожи и постараться получить хоть самую малость речного или дачного загара. Тогда морской не будет столь агрессивным, ляжет на тело мягче и дольше продержится. Часто задаются вопросом, а какой загар полезнее? У врачей на это счет двоякое мнение. С одной стороны, загар — это фотостарение, это фотодерматит, это аллергия от солнечных лучей, в некоторых случаях — это онкологические заболевания кожи. Так, доктор химически наук, профессор Эдуард Розанцев утверждает, что получить ожог кожи, способный вызвать фотодерматит или рак, может и обычный дачный загар. Если подставлять свое тело под UF излучение с 11 по 13 часов, когда солнце в зените и его волны особенно коротки, то вредный загар вам обеспечен. В это время ультрафиолет становится особо жестким, образуя свободные радикалы. Иногда химики называются их активной формой материи. Подобная активность губительна для человека. Когда на исходе летнего сезона вы обращаетесь к дерматологу по поводу выступающих на коже узелков, пузырей, папул или внезапно возникшей крапивницы — это не что иное, как фотодерматит, по-другому — различные формы аллергии на солнце. Врач-дерматолог Олег Бучинский поясняет, что чаще всего фотодерматит, переходящий в раковую стадию, провоцируют имеющиеся на теле родинки и появившиеся в ходе загара пятна, называемые невусы. Если вы заметили у себя такое пятно, нужно сделать все, чтобы солнечные лучи на него совсем не попадали. Еще одно печальное последствие загара — фотостарение. Когда загар сходит, мы замечаем на его месте более глубокие морщины и заметно дряблую кожу. И это неизбежно. С другой стороны, отказаться от загара совсем — не выход. Этим вы еще больше навредите организму. Ультрафиолет — единственный источник витамина D для нашего организма. Только под воздействием этого витамина организм способен усваивать кальций, дающий прочность и красоту костям, ногтям, волосам. «Гормон радости» серотонин также вырабатывается только под воздействием солнца — не случайно же есть такое понятие, как осенняя или зимняя депрессия — период, когда солнца минимум. Так что загорать надо. Не важно, где — на море, речке или даче. Главное, делать это с умом.

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