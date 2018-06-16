10 незаменимых средств для командировки

Бьюти-блогер Эльвира Чабакаури — о средствах, которые не займут много места в вашем чемодане, но будут как нельзя кстати.

Друзья, давайте сегодня поговорим о приятном — о поездках. Будь то командировка, путешествие, отпуск или поездка в гости на пару дней к друзьям — это же всегда здорово! Ничего так не расширяет горизонты, как смена обстановки! Но те, кто привык к ежедневному тщательному уходу за собой, едва ли готовы от него отказаться вне дома. Мне кажется, никто так не любит сбор косметички, как я.

Поэтому, с удовольствием вам расскажу, какие средства и приемы я использую.

Для начала давайте не про конкретные средства, а про приемы.

Коробочные сервисы

Мой самый любимый — Glambox. Это сервис по доставке различных косметических миниатюр — вы ежемесячно получаете коробочку с несколькими из них, но какими именно — каждый раз сюрприз. Сервис хорош и сам по себе — возможностью многое попробовать и принять решение о покупке. Glambox всегда заботится о том, чтобы в составе были самые актуальные новинки. Попробовав пробник уходового средства, можно понять, как минимум, нет ли у вас на него аллергии, нравится ли текстура, а иногда заметить и первый эффект.

Но и для поездок сервис оказывается невероятно полезным — регулярно получая коробочки, можно найти хорошенькую баночку классной маски для лица или даже редкие на рынке миниатюры декоративной косметики — например, крошечную пудру или помаду.

Для тех, кто путешествует часто, подписка на сервис будет особенно полезной.

Travel-баночки

Если подходящих миниатюр ухода у вас нет, самое удобное, что можно найти — набор пустых баночек для переливания вашего арсенала в маленькую тару. Я нахожу это полезным, вовсе не только для того, чтобы соблюсти правила проноса жидкостей на борт. Даже если сдаю багаж, стараюсь брать маленькие баночки. Они меньше весят, и их можно взять больше. Таким образом, можно долго не думать над тем, взять ли еще одну увлажняющую маску — если она почти ничего не весит, почему бы не взять.

Мой фаворит последних поездок косметичка с пустыми баночками Wanderlust GATE 3,154E+10 — мне нравится ее дизайн и качество.

Отдел миниатюр

Ассортимент своих миниатюрных баночек активно развивает сеть магазинов ИЛЬ ДЕ БОТЭ — сейчас там можно найти много уходовых средств, а из макияжных примечательна марка Benefit.

Но лучший travel-отдел можно найти, конечно, в сети Sephora — обычно они расположены у касс, и чего там только нет! Можно найти крошечный бронзер и хайлайтер, миниатюры тональных средств, баз и консилеров разных брендов. Если использовать эти средства только в поездках, особенно пудровые, они не закончатся никогда и вам не придется думать, что бронзер слишком большой, чтобы его брать с собой.

Erborian

О них хочу сказать в целом, как о бренде — они очень travel-friendly! В арсенале Erborian есть миниатюры множества уходовых средств — как небольшие дорожные наборы, так и отдельные средства. Мой любимый, например, набор тоников — для многих это возможность их попробовать, ну а я люблю 3 из 4 и вообще считаю, что это намного больше чем тоники. А из отдельных средств, много раз выручала в поездках маска Pate au Ginseng — когда хочется, чтобы лицо в целом подтянулось и выглядело более свежим, не усталым.

И что еще более здорово и редко — большинство своих средств декоративной косметики Erborian выпускает в том числе в мини-формате. Например, все их знаменитые BB и СС кремы и базы можно найти в формате 15 мл.

Urban Decay Naked 2 Basics

Компактная палетка теней Urban Decay Naked 2 Basics — это уже классика: и в целом, и в частности для поездок. Совершенно нейтральные матовые оттенки, чтобы слегка выделить и скульптурировать глаза — многим вообще только такой макияж и нравится. Для меня же палетка оказалась невероятно удобна и полезна не только для сольного использования, но и чтобы дополнить этими нейтральными тонами любой другой цветной макияж. Таким образом, в поездку можно взять несколько одинарных цветных теней по настроению и чтобы макияж всегда был завершенным, захватить Urban Decay Naked 2 Basics — в ней есть все необходимое для этого.

Urban Decay Naked Flushed

Пока мы продолжаем разговор об Urban Decay. Хочу назвать свое второе любимое средство этого бренда для поездок — палетка для лица Urban Decay Naked Flushed. По какой-то причине о ней не так много говорят в сети, как она того заслуживает! А ведь это компактная легкая палетка, в которой есть бронзер, румяна и хайлайтер. Если найти «свои» оттенки из предложенных, эта палетка может невероятно освежить лицо! Еще марка советует смешивать все цвета вместе. Ну и то, что все в одном это очень удобно. Достаточно взять одну подходящую кисть и все — не нужно искать в дороге, где у вас что для лица.

Хороших вам путешествий!