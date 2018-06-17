Стоит ли удалять волосы на лице

Мечта каждой девушки — навсегда забыть о проблеме излишней растительности и детского пушка на лице. Ни бакенбардов, ни усиков, ни торчащих волосков, которые портят форму бровей… А еще хочется, чтобы процедура удаления была безболезненной и не особо затратной по времени и средствам! Скорее читай нашу статью — и узнаешь, как воплотить все эти мечты в реальность!

Бочка с медом

Триммер быстро и безболезненно срезает волоски, не травмируя и не раздражая кожу. Лезвие надолго остается острым и редко когда забивается, так как в комплекте есть специальная щеточка для очистки после использования. Некоторые модели и вовсе можно мыть под струей воды.

Однако эффект от такой процедуры недолговечен, да и для точечной коррекции он не подходит. Зато прибор напоминает шариковую ручку, легко помещается даже в клатч и работает на батарейках.

В комплекте идет набор насадок, которые не только удаляют волоски, но и позволяют подстричь брови под одну длину. Если ты не страдаешь особой брезгливостью, триммер можно использовать еще для подмышек и интимной зоны.

Триммер или бритва

Ты наверняка замечала, что после использования бритвы волосы растут быстрее и становятся более жесткими. Конкретно этой проблемы триммер не решит, так как он не взаимодействует с корнем волоса, а срезает лишь видимую часть. Однако поклонниц у триммера все же побольше, чем у бритвы. Некоторые даже каждый день срезают им волоски с лица перед нанесением макияжа. Секрет его популярности очень прост: триммер точно не оставит раздражения, а значит никаких проблем в виде красных точек и высыпаний не будет.

Он не оставляет раздражений, но и не подразумевает гладкого бритья, так как с кожей фактически не соприкасается. Так что укоротить волосы до определенной длины без последующих высыпаний и раздражения триммеру вполне под силу.

А вот если тебе нужно сбрить волоски до состояния гладкой и чистой кожи, то это задача как раз для бритвы. Правда, она подарит не только желанную гладкость, но и раздражение, и вросшие волоски. От триммера таких сюрпризов точно ждать не придется.

Простота использования

Мы честно предупредили, что триммер — это недолговечно, но безопасно. Восковая депиляция или шугаринг часто вызывают аллергические реакции. Лазерная эпиляция — слишком долго ждать результата, электроэпиляция — больно, фотоэпиляция — дорого.

А еще триммер не срежет у тебя половину брови, как это произошло с главной героиней фильма «Ангус, стринги и поцелуи взасос» Джорджией, когда она пыталась подравнять брови бритвой. Кстати, никогда так не делай и не пытайся повторить это дома!

Для использования этого приборчика нужен минимальный опыт. Смой макияж и промокни лицо полотенцем, затем прочерти линию роста волос. Это нужно для того, чтобы тебе было легче оттянуть кожу века и срезать волоски против линии роста. Хотя прибор и не травмирует кожу, но нанести увлажняющий крем после процедуры все же стоит. Не забудь очистить от волосков и сам прибор!

Советы

Усы могут быть не только у мужчин, хотя лучше бы они были только у них. От растительности на верхней губе страдают и блондинки, и брюнетки. У первых чаще пробивается нежный пушок, а вот вторым повезло меньше.

Этот маленький прибор способен решить множество проблем ухода за растительностью на лице и теле: «нужные» волосы привести в порядок, а ненужные удалить. Ровнять брови и избавляться от усиков или бакенбардов при помощи этой нехитрой штучки — одно удовольствие.

Однако использовать его для удаления волос в ушах и носу мы не советуем. Для этого есть специальные аппараты, которые отличаются от обычного триммера даже внешне: небольшой размер, удобная тонкая форма рукоятки и обтекаемые вращающиеся круговые насадки. При выборе триммера обрати внимание на модели, на лезвия которых нанесено титановое покрытие — они прослужат дольше. Если же ты больше беспокоишься за антисептические свойства, то тебе подойдет приборчик с покрытием из наносеребра.