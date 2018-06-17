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10 способов использовать кокосовое масло
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10 способов использовать кокосовое масло 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Кокосовое масло — настоящий новый тренд в натуральной косметике. Его свойства потрясающе разнообразны: и очищает, и смягчает, и питает, и снимает раздражение, и с бактериями борется. Так что, если ты еще не обзавелась бутылочкой с кокосовым маслом, сделай это! А мы расскажем, как использовать кокосовое масло для лица и не только.

Кокосовое масло для кожи

1. Для умывания
Согрей в ладонях чайную ложку кокосового масла и умывайся им, как водой. Масло растворит жировую основу макияжа, удалит косметику, справится с кожным себумом и очистит поры, но при этом не разрушит липидную пленку — тонкий защитный слой, предохраняющий кожу от вредного воздействия окружающей среды.
2. Для принятия ванны
Столовая ложка кокосового масла, добавленная в воду, смягчит ее, и твоя кожа после водных процедур не будет ощущать стянутость и сухость. Попробуй такое необычное применение кокосового масла, тебе понравится!
3. Для ухода за телом
Кокосовое масло заменит тебе крем для тела: оно мгновенно впитывается и не оставляет следов на одежде. Кстати, кокосовое масло для загара — еще одна отличная идея.
4. Для снятия макияжа с глаз
Намочи маслом ватные диски, приложи к глазам на 30 секунд и аккуратно протри: масло снимет даже водостойкий макияж, одновременно увлажнив и успокоив нежную кожу вокруг глаз.
5. Для очищения кожи
Смешай охлажденное, чуть загустевшее кокосовое масло с тростниковым сахаром: этот идеальный, мягкий и деликатный скраб сделает твою кожу шелковистой, гладкой и упругой.
6. Для ухода за кутикулой
Отличная альтернатива специальным средствам: нанеси, подержи, обработай ногти апельсиновой палочкой. Идеальный маникюр — это просто!
7. Для ухода за веками
Активно используй кокосовое масло для лица. Если у тебя сухая кожа, и под глазами начали образовываться тонкие морщинки-сеточки, два раза в неделю делай маску из кокосового масла: охлади его до загустения, нанеси на веки и приляг с закрытыми глазами на 5−10 минут. Постепенно оттаивая, кокосовое масло будет питать и смягчать кожу, и морщинки исчезнут!

Кокосовое масло для волос

8. Для ухода за кончиками волос
После того как ты высушила волосы и сделала укладки, разотри в ладонях несколько капель кокосового масла и пройдись пальцами по кончикам волос. Они не распушатся, сохранят укладку и не будут сечься.
9. Для блеска волос
Если ты проделаешь все, описанное в пункте 8, и погладишь ладонями волосы, перебирая их прядь за прядью, они не станут жирными и липкими, но приобретут шикарный блеск и не будут электризоваться.
10. Для ухода за кожей головы
Нанеси подогретое масло на кожу головы, собери волосы в пучок и укутай полотенцем. Отличная питательная маска с кокосовым маслом сделает волосы эластичными и блестящими.
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Женский форум
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