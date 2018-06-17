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Неудачный макияж придал Алене Водонаевой болезненный вид
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Неудачный макияж придал Алене Водонаевой болезненный вид 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Алена Водонаева похвалилась работой визажиста, опубликовав в своем микроблоге очередную фотографию. Но оценить по достоинству макияж популярной красотки так и не удалось: её глаза выглядели так, будто её настигла такая знакомая многим аллергия.
Так как Алёна является публичной личностью, а следят за её жизнью более двух миллионов пользователей Инстаграма, она подвержена детальному анализу своих фото и, как следствие, критике. Именно поэтому, прежде чем публиковать очередной снимок, стоит проверить его на наличие изъянов или видимых следов ретуши. В этот раз женщина с гордостью продемонстрировала новый макияж, но так и не смогла вызвать восторженных комментариев. Возможно, самой виновнице обсуждений так не показалось, но фолловеры заверили, что косметика придала ей болезненный вид. «Это воспаление глаз или что? Краснючие какие!» «Визажист ужасно выполнил свою работу, почему нельзя найти нормального?» «С каждым разом убеждаюсь, как мало у нас профессионалов!» «Просто намазал чем то глаза и думает, что это красиво. А нет! Выглядит, как аллергия или после плача.»
В сети принялись раздавать телеведущей рекомендации по мейкапу и просить не прибегать больше к услугам такого недобросовестного мастера. Стоит отметить, что найти по-настоящему достойного специалиста действительно очень трудно, вначале следуют хорошенько посмотреть портфолио и только потом доверять свою красоту. А для этого визажиста фотография, опубликованная Водонаевой стала неплохой антирекламой.
Ко всему прочему, подписчики удивились, что в этот раз Водонаева не стала демонстрировать интимные части своего тела, а встала к ним лицом. А вот предыдущая фотография оголённых ягодиц разочаровала и вызвала много негативных комментариев.
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