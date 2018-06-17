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Неожиданный виновник ранних морщин, имеющийся в каждом доме
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Неожиданный виновник ранних морщин, имеющийся в каждом доме 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
Старость является естественным и неизбежным процессом, но это не повод отказываться от борьбы за собственную красоту. Миллионы женщин по всему миру стараются поддерживать свою молодость всеми доступными средствами, например, с помощью косметики, здорового образа жизни и косметологических процедур. Однако огромные усилия и труд над собой может пойти насмарку из-за маленького нюанса, который никто никогда не учитывает. Источник морщин в современном мире имеется едва ли не в каждом доме, но многие не могут понять его происхождение, поэтому сражаются со старением, не избавляясь от причины проблем. От дорогих кремов и визитов к косметологу можно отказаться, сохраняя красоту до довольно почтенного возраста, если обнаружить и обезвредить ряд биологических и внешних факторов. Ни для кого не секрет, что УФ-лучи способны запускать процесс старения кожи, и после каждого сеанса загара можно заполучить несколько новых морщин. В современном мире женщины стараются не забывать о солнцезащитном креме при выходе на улицу в солнечную погоду, однако ученые доказали, что подобными разрушающими молодость свойствами владеют смартфоны и компьютеры. Эти незаменимые в жизни современного человека вещи могут провоцировать старение и ряд других неприятных изменений в организме. Голубой свет, или HEV-излучение, может нанести ничуть не меньше вреда, чем известный ультрафиолет. Дело в том, что он разрушает липидные связи кожи и ведет к потере влаги. Кроме того, оно способно запускать процесс разрушения молекул коллагена и становиться причиной возникновения пигментных пятен. От цифрового старения реально защититься, поскольку многие производители кремов давно предлагают средства с защитой от UVA, UVB и HEV излучения. Кроме того, при наличии такой возможности, стоит снизить общее количество проведенных за ноутбуком и в социальных сетях часов.]]>
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