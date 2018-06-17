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Обратный отсчет: звезды, которые с возрастом становятся только красивее
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Обратный отсчет: звезды, которые с возрастом становятся только красивее 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Голливудские звезды — почти сказочные персонажи: им удается не просто не стареть, но в некоторых случаях даже чудесным образом молодеть на глазах. Все мы понимаем, что у знаменитостей есть возможность пользоваться услугами лучших в мире пластических хирургов, тренеров и диетологов, но от этого не перестаем удивляться тому, как выглядят некоторые из звезд.
Кейт Бекинсейл (44 года)
Старые фото актрисы свидетельствуют: она прошла через все, что многие из нас испытали на себе в 20-летнем возрасте, а именно — неудачные стрижки, нелепые наряды и провальные эксперименты с мейк-апом. Сейчас Кейт выглядит благороднее и сексуальнее, чем два десятка лет тому назад, она встречается с мужчиной, который вдвое ее моложе, и уверена, что «возраст — это просто цифры».
Журналисты шутят по поводу Бекинсейл, что она «или с другой планеты, или из другого измерения, где люди не стареют», потому что выглядит актриса все свежее. Скептики, правда, уверены, что не обошлось без пластической хирургии: сравнивая ранние и новые фотографии знаменитости, они говорят о пластике носа и груди. Над своей улыбкой Кейт тоже неплохо потрудилась (на снимках 20-летней давности она вообще редко позволяет себе широко улыбаться из-за неидеальных зубов).
Элизабет Херли (53 года)
Элизабет Херли из тех звезд, кто практически не меняется с возрастом. Если в 90-е актриса часто появлялась на важных событиях не в самых элегантных нарядах и с отсутствием укладки, то сейчас на любой красной дорожке она само совершенство. И говорит, что вряд ли надела бы свои старые наряды сейчас — по крайней мере, то знаменитое платье Versace с булавками, которое в 1994 году обеспечило Херли взлет популярности:
Нет, я бы не повторила тот образ сейчас. Я теперь немного старше, так что это бы выглядело как-то печально. Но мне нравится, когда кто-то из юных и роскошных звезд надевает что-то подобное,
— говорит актриса.
Как рассказывают в окружении Элизабет, она очень гордится своей внешностью и тем, что выглядит значительно моложе большинства ровесниц. Эту уверенность Херли подкрепляет публикацией фотографий в бикини у себя в Instagram. Говорят, от этого не в восторге сын актрисы, считающий, что в ее возрасте пора бы отказаться от легкомысленных фото. Сама звезда не собирается скрывать от мира свою красоту.
Дженнифер Лопес (48 лет)
Трудно поверить в то, что Джей Ло через два года отметит 50-летие: звезда и на сцене зажигает круче большинства юных коллег, и по внешним данным опередит многих. Лопес — поклонница здорового образа жизни, она тщательно следит за питанием и очень дисциплинирована в плане спорта.
Не секрет, что я обожаю танцевать, так что мы с моим инструктором Трейси Андерсон просто устраиваем танцевальные тренировки пять раз в неделю,
— говорит знаменитость. И это лишь часть спортивного режима певицы, у нее два тренера — в Нью-Йорке и в Лос-Анджелесе.
Сохранить молодость кожи звезде, по ее словам, помогают несколько лайфхаков. Во-первых, она никогда не выходит на солнце без солнцезащитного крема, во-вторых, абсолютно всегда хорошо очищает лицо перед сном и после тренировок, в-третьих, использует для очищения средства с гликолевой кислотой.
Никакого алкоголя, сигарет и кофеина. Все это сильно вредит вашей коже, когда вы становитесь старше,
— подтверждает очевидное Джей Ло.
Холли Берри (51 год)
Годы пошли на пользу и Холли Берри, по крайней мере, она больше не выбирает прически, которые ей совершенно не идут. Стиль актрисы тоже полностью изменился: ее первые выходы, датированные концом 80-х, — сплошные модные ошибки и недоразумения.
Что касается внешности, то эксперты считают, что молодость и красота Берри — отчасти заслуга умелого пластического хирурга. Сама актриса лишь говорит, что в Голливуде сложно не поддаться всеобщему стремлению что-нибудь подтянуть или уколоть:
Не буду врать: мне тоже приходили такие мысли, ведь кто-нибудь постоянно все время это тебе предлагает. Это как наркотик, на который тебя пытаются подсадить… Старение — это естественно, и оно ждет всех нас. Но я хочу всегда быть похожей саму на себя, а те, кто слишком сильно увлекаются всеми этими косметическими процедурами, просто становятся совсем другими людьми.
Не подлежит сомнению то, что Берри, как и раньше, много работает над собой и придерживается диеты. Последнее, правда, связано с тем, что еще в 19-летнем возрасте ей поставили диагноз — диабет. Потому она воздерживается от мучного, сладкого и некоторых других продуктов:
Я ем много свежих овощей, курицу, рыбу, пасту. Я полностью отказалась от красного мяса и ограничила количество фруктов, потому что в них может быть много сахара,
— говорит Берри.
И, конечно, оставаться в форме ей помогают активные тренировки: по словам Холли, она делает упор на кардиотренировки и упражнения на пресс. Результаты демонстрирует в своем Instagram.
Сандра Баллок (53 года)
Сандра Баллок была невероятно хороша в «Скорости» — фильме, сделавшем ее звездой. Но традиционных «ошибок молодости» актриса не избежала: сомнительные наряды и брови-ниточки мы относим именно к ним. Сегодняшние модные выходы Сандры вызывают куда меньше вопросов, и смотреть на нее на экране так же приятно, как в середине 90-х.
Я никто не была невероятной красавицей, я не была секс-бомбой: удивительно, но именно это обстоятельство в нашей индустрии помогает не бояться стареть,
— говорит Сандра.
Кстати, насчет ее внешности согласятся с ней не все: журнал People, например, три года назад признал актрису самой красивой женщиной из ныне живущих.
Сегодня Сандра по-прежнему одна из самых высокооплачиваемых и успешных звезд Голливуда, журналисты подсчитали, что все ее фильмы (где она участвовала в качестве и актрисы, и продюсера) собрали в прокате в сумме около пяти миллиардов долларов.
Хелен Миррен (72 года)
В девушке с пышными локонами со старых фотографий мы узнаем кого угодно (даже Алла Борисовна померещилась на паре снимков), но только не Хелен Миррен! По тому, как сильно менялась внешность актрисы в разные годы, можно предположить, что она долгое время находилась в поисках себя и своего стиля. После всех метаний и экспериментов с образом, порой достаточно несуразных, Миррен нашла то, что ей действительно идет, и стала такой, какой мы ее знаем: уверенной в себе, в безупречно сидящих платьях и с идеально подходящей ей прической.
Актриса говорит, что у нее нет особых секретов, как выглядеть молодо, более того — она и сейчас продолжает открывать для себя различные бьюти-приемы:
Недавно я впервые сделала татуаж бровей и очень довольна. Мне надоело, что моих бровей почти не видно, и когда одна из моих подруг сделала татуаж, мне это очень понравилось. У меня легкий татуаж, и все же это значит, что когда я просыпаюсь утром без макияжа, у меня, по крайней мере, есть брови. Большая разница!
— говорит Хелен.
Деми Мур (55 лет)
Еще одна «застрявшая во времени» звезда — Деми Мур, которая находится под пристальным вниманием общественности с 80-х годов. И уже лет 20 актриса не меняется: подчеркнутые скулы, белоснежная улыбка, фигура без единого лишнего килограмма — все это делает Мур эффектной. Даже более эффектной, чем много лет назад: не секрет, что «ранняя версия» актрисы сильно отличалась от того, что мы видим сейчас. Звезда хорошо поработала над собой и продолжает совершенствоваться. Даже ее дочери подтверждают, что не многим удается сравниться с их мамой:
Я всегда сравнивала себя с ней и думала: «У моей мамы размер джинсов меньше, чем у меня». Каждая девочка хочет быть похожей на маму, но я понимала, что никогда не смогу быть как она, мы вообще разного калибра,
— откровенничала в интервью Румер Уиллис.
Деми не особенно любит делиться с прессой своими рецептами красоты, ограничиваясь лишь очевидным (про важность очищения и увлажнения кожи, диеты и тренировок мы слышим от каждой второй звезды). Папарацци нередко подкарауливают ее у клиник, специализирующихся на антивозрастных процедурах: так, например, мы узнали о том, что актриса — поклонница криотерапии. По поводу походов Мур к пластическому хирургу тоже годами ходят слухи, сама она их не подтверждает.
Может быть, однажды я лягу под нож. Меня просто раздражает, что люди постоянно говорят о том, сколько я потратила на пластические операции!
— жаловалась Мур в интервью пятилетней давности.
Кейт Бланшетт (49 лет)
Кейт Бланшетт считается одной из самых стильных кинозвезд, и мы не можем оторвать глаз от ее нарядов на красной дорожке. Но так было не всегда: юной Кейт чувство стиля, бывало, явно отказывало. Как рассказывает актриса, которая снимается уже более 25 лет, в Голливуде все действительно одержимы внешностью, и это «делает вас немного сумасшедшим»:
На женщин оказывают много давления, они начинают верить в то, что должны выглядеть определенным образом, или в то, что внешность — самая важная часть их личности.
Кейт считает, что главное — выглядеть хорошо для своего возраста:
Моя философия — работать с тем, что тебе дано. Важнее всего чувствовать себя комфортно в собственном теле.
Бланшетт не утверждает, что она из тех женщин, которые никогда не лягут спать, пока не снимут макияж. Она признается, что «лечь на минутку и проснуться в шесть утра с косметикой на лице» — это ее история. Все, что остается, — тщательно очистить кожу с утра.
А выглядеть свежо и молодо, как считает Кейт, ей помогают витамины, которые она принимает.
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