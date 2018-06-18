Звезда «Молодежки» Юлия Маргулис — о пластике и уколах красоты: «Максимально оттягиваю это удовольствие»

На телеканале СТС Love в самом разгаре сериал «Молодежка». На протяжении пяти лет он не теряет своей популярности и обрастает все новыми поклонниками.

Одну из главных ролей в сериале исполнила актриса театра и кино Юлия Маргулис . Ее героиня — импульсивная и дерзкая чирлидерша Марина. Она знает толк в интригах и запросто сводит мужчин с ума, что неудивительно — на экране Юля выглядит просто роскошно! Впрочем, как и в жизни. WMJ.ru уже разговаривал с актрисой о работе и отношениях с партнерами по съемочной площадке, теперь же мы решили выведать все секреты ее красоты. Об уходе за кожей, неудачных бьюти-экспериментах, пластике и не только читай в нашем интервью с Юлией Маргулис!

Об уходе за кожей и кубиках льда с петрушкой

Мой день обязательно начинается с умывания холодной водой. Иногда вместо этого я протираю лицо кубиками льда, сделанными своими руками. Кстати, при заморозке воды можно добавить в нее укроп, петрушку, огурец, фрукты — в общем, все, что вам нравится и что есть в холодильнике.

О любимом косметологе, фотоомоложении и боязни уколов красоты

Уже 11 лет хожу к одному-единственному косметологу и пользуюсь ее личной линией косметики Nazelie. Касаемо салонных процедур — пока все достаточно просто: хожу на чистку и пилинг. Однажды делала фотоомоложение, и результат меня порадовал: исчезли мелкие сосудики и выровнялся тон лица. А вообще пока не хочу прибегать к мезотерапии (прим. WMJ.ru: мезотерапия — косметологическое омоложение, направленное на устранение и профилактику первых признаков старения и увядания кожи), уколам красоты и прочему. Безумно боюсь всего этого, поэтому максимально оттягиваю данное «удовольствие» (смеется).

О пластических операциях

Пластика — личное дело каждого. Сама я к ней отношусь отрицательно и не вижу смысла лишний раз подвергать организм такому стрессу. Тем более ты даже не можешь быть уверена в результате на сто процентов. Как по мне, пластические операции оправданны только тогда, когда это действительно необходимо. Например, когда у человека есть какой-то дефект, врожденный или приобретенный — неважно. При этом я нормально отношусь к решению других людей воспользоваться услугами пластического хирурга. Но, признаюсь, в своей внешности я никогда ничего не хотела менять. Меня все вполне устраивает. Единственное, я, как и все девушки, женщины и девочки, хотела бы немного похудеть. Но это наша вечная проблема (улыбается).

Знакомство с косметикой у меня началось с маминой косметички. Помню все эти яркие алые помады, которыми нужно было обязательно намазать все лицо и привести родителей в состояние шока своим внешним видом (смеется)! Краситься по-взрослому я начала лет в 16-17. Почему-то косметики на мне было всегда много: ресницы «лапки паучка», слой тонального крема, слой пудры, слой румян с каким-нибудь загаром или перламутром — в общем, главное, чтобы все переливалось и блестело (улыбается). Сейчас, оглядываясь назад, понимаю, что это было абсолютно безвкусно. Но чем старше я становилась, тем меньше наносила макияж, а в институте и вовсе совершенно перестала краситься. Во-первых, это было бессмысленно, учитывая активность наших занятий в ГИТИСе. А во-вторых, в этом просто не было необходимости. Такая ситуация остается и по сей день. Вообще считаю, что кожа должна отдыхать. Единственное, я всегда наношу легкий тон — использую ВВ-крем с тональным эффектом.

О повседневном макияже и густых бровях

Так как я практически не крашусь, косметичка у меня очень маленькая. Иногда смотрю на своих подруг, у которых чемодан всяких средств, и думаю: «Боже, ну куда это все? Ты ведь за всю жизнь это не используешь, оно испортится!» (Смеется). В моем небольшом арсенале есть, как я уже говорила, ВВ-крем, румяна, корректор из аптеки Stop problem, гигиеническая помада и тушь для бровей от MAC. Кстати, в последнее время очень люблю делать акцент на бровях — это моя фишка. Все спрашивают: «Как ты отрастила такие брови?» Секрета нет — просто не щипайте их! Ну и, конечно же, здесь большую роль играет генетика. У кого-то волосы густые, у кого-то редкие, у каждого определенный рост бровей, у кого-то их вообще нет. Все индивидуально.

Об уходе за волосами и лечебных шампунях

При выборе шампуня стараюсь почаще экспериментировать. Могу купить как обычный шампунь, так и лечебный и профессиональный. Так что фаворитов у меня нет. Я всегда пробую что-то новое, от чего-то отказываюсь, к чему-то возвращаюсь. После каждого мытья волос обязательно использую бальзам, затем маску, масло для волос или специальный крем. Правда, перед съемками стараюсь так сильно не увлажнять локоны, потому что есть вероятность, что нужная прическа не будет держаться.

О неудачных бьюти-экспериментах

Еще будучи подростком, я решила помыть голову тонировочным шампунем, кажется, он назывался «Тоника». Выбрала баклажановый цвет, покрасила волосы, увидела себя в зеркало, ужаснулась и побежала за этой же «Тоникой», только другого цвета (смеется). Покрасилась еще раз, и, как следствие, на голове получилось нечто невообразимое. Так и ходила, как павлин, пока все не смылось! Больше я не экспериментировала…

Обычно делаю маникюр с нейтральным покрытием или просто френч. Длинные ногти вообще не люблю. Они причиняют жуткое неудобство, как по мне, в этом нет ничего красивого. Что касается педикюра, то здесь я могу позволить себе яркие лаки, особенно летом, когда хочется насыщенных цветов. Тогда в ход идут все оттенки радуги (улыбается).

О любимых ароматах и мечте создать собственные духи

Духи — это отдельная тема моей жизни. Я безумный фанат ароматов, просто парфюмерный маньяк какой-то (смеется)! У меня их очень много, а потому назвать самый любимый трудно. Может, когда-нибудь моим фаворитом станет эксклюзивный аромат, который я создам сама. На данный момент пользуюсь Francis Kurkdjian Aqua Universalis — очень нежный и летний аромат. Сейчас это то, что мне нужно.

Об уходе за телом и минусах спа-салонов

В уходе за телом я предпочитаю массажи и скрабирование, но исключительно в домашних условиях. В спа-салоны не хожу, так как считаю, что все эти процедуры можно делать дома. Конечно, приятно, когда за тобой ухаживают, а ты просто лежишь и расслабляешься, но мне лучше, чтобы лишний раз никто не трогал.

О питании и отказе от красного мяса

Ем я абсолютно все, но по чуть-чуть. Полгода назад совсем отказалась от красного мяса и чувствую себя прекрасно! Если раньше могла съесть целый стейк, то сейчас даже не хочется. Вообще я безумный фанат морепродуктов. Крабы, осьминоги, кальмары, креветки, гребешки, рыба — все это могу есть в огромных количествах. Обязательно каждый день на завтрак ем кашу или яйца, на обед — суп и что-то совсем легкое на ужин, дабы без тяжести в желудке лечь спать. Если вдруг вечером просыпается голод, то стараюсь ограничиться чаем или кефиром.

О спорте и минусах занятий с тренером

Честно, спортзал я не очень люблю. Мне не нравятся тренажеры и большое скопление людей. Для меня спорт — это танцы плюс выполнение физических упражнений дома. Занятия с тренером точно не по мне. Конечно, мы получаем от него дополнительную мотивацию, но понимает ли он до конца, что происходит с нашим организмом? Нет. Он не чувствует на сто процентов, насколько тебе тяжело, в тонусе ты находишься или нет. Нужно всегда прислушиваться к своему телу и его потребностям. Это касается не только нашего здоровья, но и красоты. Ты же лучше знаешь, как выглядишь. Лучше понимаешь, что тебе идет, что не идет, как стоит накраситься, а чего нужно избегать в макияже. Все люди невероятно разные, и самое главное — слушать именно себя, ведь мы, как никто другой, знаем наше тело и душу.

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Фото:пресс-служба