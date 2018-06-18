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Как завивать ресницы — инструкция от Дрю Бэрримор
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Как завивать ресницы — инструкция от Дрю Бэрримор 

BeautyHack.ru 3 часа назад
Фото: BeautyHack.ru
Использовать керлер до или после нанесения туши, выбирать средства для объема или прокрашивать ресницы только от корней — бьюти-инструкция актрисы уже внутри! Дрю Бэрримор завоевывает сердца девушек не только знаковыми ролями в кино, но и своей любовью к косметике и уходу за кожей (недавно она выпустила свою линию средств, подробнее об этом можно почитать здесь).
В своем Instagram-аккаунте Дрю поделилась одним из секретов выразительного взгляда и длинных, изогнутых ресниц — она не просто пользуется керлером, а нагревает его. Так эффект держится дольше, а взгляд становится более выразительным. Но актриса советует нагревать керлер всего несколько секунд и дать ему остыть, прежде чем приступить к завивке ресниц (иначе вы рискуете их сжечь).
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